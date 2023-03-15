16 февраля крупнейшему в Сибири санаторно-курортному холдингу « Курорт Белокуриха » исполняется 30 лет. За три десятка лет предприятие не менялось так стремительно, как в последние годы. Создание с нуля нового на Алтае курорта, единственные в регионе четырехзвездочные санатории, развитие собственного агрохолдинга… И все это на фоне пандемии и других исторических событий.

Акционерное общество является градообразующим предприятием и входит в список крупнейших налогоплательщиков края. Что побуждает компанию меняться? Какие еще амбициозные проекты успеют нас удивить? Об этом СК поговорил с Константином Ежовым, генеральным директором АО «Курорт Белокуриха».

— Перемены — это в большей степени отклик на пожелания гостей или собственный новаторский творческий процесс?

— Мы опираемся исключительно на запросы отдыхающих. Поэтому еще в 2012 году спрогнозировали, что со временем доля корпоративных клиентов будет снижаться, а значит, санаториям, как и другим игрокам рынка, придется перестраиваться под запросы индивидуальных туристов. Был составлен стратегический план, по которому компания шла с поправкой на внешние обстоятельства.

К 2022 году два санатория из трех («Белокуриха» и «Катунь» — Прим. ред.) прошли государственную классификацию на четыре звезды. Это большое событие для нас, но не конечная цель. За пять лет «Курорт Белокуриха» планирует полностью реконструировать свои здравницы до уровня пятизвездночных. Кроме того, рядом с санаторием «Белокуриха» мы с нуля строим еще один, который изначально будет соответствовать нужным параметрам.

Константин Ежов. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

— Правда ли , что среди гостей Белокурихи стало больше молодых людей? Какие изменения произошли с составом гостей , и чего теперь они ждут от отдыха?

— Конечно, по-прежнему, для того чтобы начать заботиться о своем здоровье, нужно понять его ценность. Но я точно знаю, что даже среди современных двадцатилетних людей есть те, кто думает об этом. Они следят за питанием, режимом работы и отдыха, интересуются ментальным здоровьем.

Конечно, наша аудитория пока все же преимущественно старше 45 лет. Однако за последние пять лет доля гостей более молодого возраста заметно выросла. Чаще едут семьи с детьми — школьниками и дошкольниками, а мы стараемся сделать так, чтобы и они, и их дети, которые вырастут, захотели к нам вернуться. Собственно, и курс на премиальный сегмент — о том же.

— Вы планируете строить санаторий , где в каждом номере будет отдельный процедурный кабинет , а также сокращаете номера с подселением — взяли ли вы курс на создание в санатории интровертного рая? Каких еще туристических тенденций старается держаться компания?

— Это как раз тот самый пятизвездочный санаторий «с нуля», о котором я говорил выше. Но для нас в первую очередь история про удобство и заботу о каждом госте. Чтобы отдыхать, избавив себя от хождения по процедурным кабинетам.

Индивидуальный сервис в своем самом буквальном смысле.

«Курорт Белокуриха». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». «Курорт Белокуриха». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». «Курорт Белокуриха». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». «Курорт Белокуриха». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». «Курорт Белокуриха». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

— Если проанализировать пройденный путь , какие изменения пришли в Белокуриху с появлением туркластера «Белокуриха Горная»?

— Такого внимания к курорту, как в эти 12 лет, не было, пожалуй, со времен открытия здесь знаменитой азотно-кремнистой, радоносодержащей воды. Если серьезно, то «Белокуриха Горная» действительно тот проект, которым мы гордимся, поскольку смогли довести от идеи до воплощения.

Но помимо удовлетворения собственных амбиций есть и практическая польза.

Если сравнивать Белокуриху с южными курортами России, то она в разы уступает по размерам и объему мест размещения. Соответственно, нам уделяют меньше внимания, к нам реже едут. Думаю, со временем, благодаря таким проектам как «Белокуриха Горная» и «Денисова пещера», эта проблема постепенно отпадет.

Алтайские предгорья достойны того, чтобы сюда ехали.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.