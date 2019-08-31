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2 сентября 19°C

Краевые власти назвали города и районы Алтайского края с самой высокой зарплатой

Самая высокая средняя зарплата в Алтайском крае за первые шесть месяцев 2019 года зафиксирована в Новоалтайске. Барнаул занял только второе место. Среди районов лидером оказался Змеиногрский — там средняя зарплата приблизилась к городскому значению. Такие данные приводит краевое управление по труду и занятости населения.

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Средняя по краю зарплата за январь-июнь 2019 года составила 30481 рубль, в том числе 24474 рубля − по районам и 33620 рублей − по городам края.

Города Алтайского края с самыми высокими зарплатами

  1. Новоалтайск — 36849 рублей,
  2. Барнаул — 36153 рублей,
  3. Заринск — 35053 рублей,
  4. Белокуриха — 30313 рублей.

Районы Алтайского края с самыми высокими зарплатами

  1. Змеиногорский район — 33092 рублей,
  2. Кулундинский район- 29909 рублей,
  3. Благовещенский район — 28413 рублей,
  4. Рубцовский район — 27921 рублей,
  5. Калманский район — 27 408 рублей.

Уровень зарплаты выше среднего по районам отмечен в 17 территориях. В них трудится 57,6 тыс. человек, это 40,7% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций районов края.

В 38 муниципалитетах зарплата растет быстрее, чем в среднем по краю.

Где в Алтайском крае зарплата растет быстрее всего

  1. Романовский район — 115,4%,
  2. Калманский район — 115,2%,
  3. Усть-Пристанский район — 115,1%,
  4. Завьяловский район — 113,9%,
  5. Мамонтовский район — 113,9%.

Районы-аутсайдеры по зарплатам

В 10 муниципалитетах края зарплата остается невысокой — менее 22 тыс. рублей. Это Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы.

Эти муниципальные образования в рейтинге занимают последние 50−59 места. В них трудится 12,5 тыс. человек (8,8% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций районов края).

С информацией можно также ознакомиться на сайте управления по труду и занятости.

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