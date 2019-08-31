Краевые власти назвали города и районы Алтайского края с самой высокой зарплатой

Средняя по краю зарплата за январь-июнь 2019 года составила 30481 рубль, в том числе 24474 рубля − по районам и 33620 рублей − по городам края.
Города Алтайского края с самыми высокими зарплатами
- Новоалтайск — 36849 рублей,
- Барнаул — 36153 рублей,
- Заринск — 35053 рублей,
- Белокуриха — 30313 рублей.
Районы Алтайского края с самыми высокими зарплатами
- Змеиногорский район — 33092 рублей,
- Кулундинский район- 29909 рублей,
- Благовещенский район — 28413 рублей,
- Рубцовский район — 27921 рублей,
- Калманский район — 27 408 рублей.
Уровень зарплаты выше среднего по районам отмечен в 17 территориях. В них трудится 57,6 тыс. человек, это 40,7% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций районов края.
В 38 муниципалитетах зарплата растет быстрее, чем в среднем по краю.
Где в Алтайском крае зарплата растет быстрее всего
- Романовский район — 115,4%,
- Калманский район — 115,2%,
- Усть-Пристанский район — 115,1%,
- Завьяловский район — 113,9%,
- Мамонтовский район — 113,9%.
Районы-аутсайдеры по зарплатам
В 10 муниципалитетах края зарплата остается невысокой — менее 22 тыс. рублей. Это Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы.
Эти муниципальные образования в рейтинге занимают последние 50−59 места. В них трудится 12,5 тыс. человек (8,8% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций районов края).
С информацией можно также ознакомиться на сайте управления по труду и занятости.