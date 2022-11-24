Кредитный портфель банка «Открытие» на Алтае увеличился до 16,5 млрд рублей

За 9 месяцев 2022 года портфель кредитов банка «Открытие» в Алтайском крае и республике Алтай увеличился на 13% - до 16,5 млрд рублей.

Наибольшую долю в нем занимают розничные кредиты. С начала года их портфель вырос на 6% - до 6,4 млрд рублей. В том числе, портфель ипотечных кредитов составил 4 млрд рублей — плюс 10% к портфелю на начало года. Еще 2,2 млрд рублей приходится на портфель кредитов наличными, 687 млн — на автокредиты (+31% к началу января 2020 года). Почти на 40% увеличился портфель кредитных карт — до184 млн рублей.

Портфель кредитов крупному бизнесу показал рост в 13% - до 5,4 млрд рублей. Кредитно-гарантийный портфель малого и среднего бизнеса за 9 месяцев увеличился на 21% - до 4,1 млрд рублей.

С января по сентябрь 2022 года банк выдал населению и бизнесу региона кредитов на общую сумму 10,2 млрд рублей. Самый большой «вклад» в выдачи внесли кредиты крупному бизнесу — 4,9 млрд рублей, а также кредиты и гарантии малому и среднему бизнесу — 3,5 млрд рублей. Выдачи розничных кредитов составили 1,5 млрд рублей: 904 млн рублей принесла ипотека, 567 — потребительские кредиты, 316 — кредиты на покупку авто.

Объем привлеченных средств от населения и бизнеса по итогам 9 месяцев 2022 года составил 11,7 млрд рублей.

— С начала текущего года банк «Открытие» на Алтае заключил четыре агентских договора на привлечение средств на счета эскроу на общую сумму более 2,6 млрд рублей, из них в третьем квартале — на сумму более 130 млн рублей. Также банк в рамках реализации Программы Минсельхоза России смог пролонгировать кредитный договор своего партнера на сумму 600 млн рублей еще на один год. Сегодня мы видим, что потребность в заемных средствах остается как у бизнеса, так и у населения. Но к принятию на себя новых кредитных обязательств клиенты подходят еще более взвешенно, чем раньше. Считаю, что по итогам года банк покажет достойные результаты как по объемам выдач и портфелей, так и по уровню клиентского сервиса, — отмечает управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае и республике Алтай Эльвира Вебер.

ПАО Банк «ФК Открытие».