11 августа
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Экономика

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» на Алтае достиг 4 млрд рублей

За первое полугодие 2022 года кредитно-гарантийный портфель по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае увеличился на 17% - до 3,9 млрд рублей.

Кредит.
Кредит.
СС0.

Несмотря на включение банка «Открытие» в санкционный список и замедление внешнеэкономической деятельности у предприятий, клиенты малого и среднего бизнеса региона продемонстрировали активный спрос на кредитование: объем выдач кредитов и гарантий вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 млрд рублей. Количество выдач при этом увеличилось на 43%.

Наибольшим спросом пользовались кредиты, выдаваемые в рамках программ господдержки. Банк является активным участником программ поддержки Минэкономразвития, корпорации МСП и многих других. В рамках этих программ малому и среднему бизнесу края был выдан 1,3 млрд рублей на пополнение оборотных средств и на инвестиционные проекты.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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