Крупный кожевенный завод пополнил ряды участников нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае

В ходе отбора специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) проинформировали представителей завода о целях и задачах нацпроекта, а также рассказали о методологии проводимых улучшений, поделились примерами, а также определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации.
В январе 2024 года эксперты РЦК совместно с сотрудниками компании приступят к оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений.
Помимо этого, на предприятии будут проведены тренинги, по результатам которых сотрудники компании освоят методы и инструменты бережливого производства.
Дополнительно будут подготовлены и сертифицированы внутренние инструкторы по бережливому производству из числа сотрудников предприятия. Это необходимо для того, чтобы они могли обеспечить последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения этапа совместной работы с экспертами РЦК.
Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках реализации нацпроекта с конкретными результатами будет проведено спустя шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.
Следует уточнить, что всего участниками национального проекта «Производительность труда» в нашем регионе до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. На данный момент его участниками уже являются 82 предприятия.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.