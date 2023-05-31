Крупный производитель крупы на Алтае рассказал о проблемах сбыта и "транспортной пробке"

На сегодняшний день "Гудвилл" только 10% выпускаемой продукции продает на территории края, остальное вывозит. Основной потребитель алтайской крупа сконцентрированы в Центральной федеральном округе.
По словам Решетника, даже здесь, несмотря на достаточно высокий платежеспособный спрос, есть внутреннее перенасыщение.
"Цифры показывают, что промышленность там с закрытием экспортных отгрузок, тоже сталкивается с проблемами сбыта. Речь идет о продажах муки, крупы и всего остального", - отметил Сергей Решетник.
Директор "Гудвилла" отмечает: работать с Дальним Востоком возможности практически нет. Пропускная способность и тарифы на железнодорожные и автоперевозки слишком высоки. Мало того, есть проблемы с самим транспортом. Сергей Решетник назвал все это "транспортной пробкой".
"Хочешь отгрузить вагон или контейнер продукции на восток, надо подать заявку на месяц вперед", -сообщил Решетник.
При этом он отмечает, возможности у алтайских предприятий огромные в силу доступной сырьевой базы. "Если будет решен вопрос с транспортной составляющей, переработчики не заставят себя ждать", - считает эксперт.
По итогам 2022 года Алтайский край остался на первом месте в России по выпуску муки (9,9% от общего объема), крупы (27,6%) и зерновых завтраков (21,6%). По макаронам у региона было четвертое место (8,3%).