Крупный производитель крупы на Алтае рассказал о проблемах сбыта и "транспортной пробке"

Агрохолдинг "Гудвилл", занимающийся производством сельхозпродукции и выпуском круп, все чаще сталкивается с проблемой сбыта. Об этом 31 мая на круглом столе, посвященном отчету губернатора и перспективам сельского хозяйства, рассказал его директор Сергей Решетник. По его словам, перенасыщение рынка достаточно существенное.

На сегодняшний день "Гудвилл" только 10% выпускаемой продукции продает на территории края, остальное вывозит. Основной потребитель алтайской крупа сконцентрированы в Центральной федеральном округе.

По словам Решетника, даже здесь, несмотря на достаточно высокий платежеспособный спрос, есть внутреннее перенасыщение.

"Цифры показывают, что промышленность там с закрытием экспортных отгрузок, тоже сталкивается с проблемами сбыта. Речь идет о продажах муки, крупы и всего остального", - отметил Сергей Решетник.

Директор "Гудвилла" отмечает: работать с Дальним Востоком возможности практически нет. Пропускная способность и тарифы на железнодорожные и автоперевозки слишком высоки. Мало того, есть проблемы с самим транспортом. Сергей Решетник назвал все это "транспортной пробкой".

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Анна Зайкова

"Хочешь отгрузить вагон или контейнер продукции на восток, надо подать заявку на месяц вперед", -сообщил Решетник.

При этом он отмечает, возможности у алтайских предприятий огромные в силу доступной сырьевой базы. "Если будет решен вопрос с транспортной составляющей, переработчики не заставят себя ждать", - считает эксперт.