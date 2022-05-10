Крупный российский землевладелец готов купить активы обанкротившегося агрохолдинга на Алтае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство «Русагро-Алтай» о приобретении обанкротившегося агрохолдинга «Юг Сибири», имеющего два завода на Алтае. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства написал «Коммерсантъ ». Будущий покупатель активов — «дочка» крупного российского продовольственного холдинга и землевладельца.

Какие активы заинтересовали покупателя

Ходатайство о приобретении активов «Юга Сибири» компания «Русагро-Алтай» подала в феврале 2022 года. По мнению ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и подсолнечного масла.

В состав «Юга Сибири» входят Барнаульский и Бийский маслоэкстракционный заводы, находящиеся на балансе «Юг Сибири», а также принадлежащий компании «Продэкс-Омск» завод в Омской области.

«Юг Сибири» признан банкротом, его имущество в Барнауле и Бийске выставили на торги в июле 2021 года, но затем торги отменили. Начальная цена торгов составляла 2,4 млн рублей.

На предприятии «Юг Сибири». Олег Богданов

Что известно о «Русагро»?

«Русагро-Алтай» — «дочка» группы компаний «Русагро». «Русагро» ведет деятельность на продовольственном рынке России и развивает сахарный, масложировой, мясной бизнес, а также занимается производством сельскохозяйственных культур и молочных продуктов, пишет РБК.

В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России производителем подсолнечного масла с долей 12% и вторым крупнейшим производителем майонеза с долей 17%.

На предприятии «Юг Сибири». Олег Богданов

Кроме того, «Русагро» входит в число крупнейших землевладельцев в России, ее земельный банк — 637 тыс. га. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд рублей, чистая прибыль — 5,9 млрд рублей.

Группу «Русагро» основал в начале 2000-х годов бизнесмен и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, указывает РБК. Руководитель группы компаний «Русагро» -Тимур Липатов. По данным РБК, это бывший гендиректор «Силовых машин».