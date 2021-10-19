Барнаульским предпринимателям на системной основе оказывается имущественная поддержка — городские власти предоставляют бизнесменам в аренду нежилые помещения по льготной ставке. О том, как работает этот механизм — в инфографике altapress.ru.

Отметим, что передачу нежилых помещений в пользование предпринимателям на долгосрочный период по льготной ставке арендной платы осуществляет комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».