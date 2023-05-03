3 мая
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Экономика

Лебединый заказник на озере Светлом вошел в топ популярных у россиян зимних локаций

Tele2, российский оператор мобильной связи, выяснил, какие места России привлекли туристов этой зимой. Клиенты Tele2 посетили несколько сотен живописных уголков страны. В Алтайском крае особой популярностью пользовался лебединый заказник на озере Светлом.

Популярные у россиян места зимнего природного туризма.
Популярные у россиян места зимнего природного туризма.
Фото предоставлено ООО "Т2 Мобайл".

Tele2 решила узнать, насколько у россиян популярен зимний природный туризм — поездки в живописные и одновременно холодные места, где можно полюбоваться красивыми видами и редкими животными. Основой исследования стали обезличенные данные о поездках клиентов оператора в период с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

По зимнему турпотоку лидирует Карелия, где особенно популярны у туристов четыре локации. Во-первых, заповедник Кивач с одноименным водопадом. Во-вторых, горный парк Рускеала, где зимой работает художественная подсветка. Также туристов привлекают острова Кижи и Валаам.

Популярные у россиян места зимнего природного туризма.
Популярные у россиян места зимнего природного туризма.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

На втором месте — город Кунгур на Урале, куда едут ради знаменитой ледяной пещеры. Тройку замыкает озеро Байкал, где активный туристический сезон начинается во второй половине зимы. Особенной популярностью пользуется природный каток в районе мыса Хобой и поселка Большого Голоустного. Здесь можно увидеть причудливый лед с пузырьками и узорами.

Следующее популярное направление — Алтай. Большое число путешественников зафиксировали в селах Чемал и Аскат (Республика Алтай). Эти места привлекают туристов горными пейзажами. Населенные пункты расположены на берегу самой известной алтайской реки Катунь, вода в которой зимой становится бирюзовой. Также многие путешественники посетили лебединый заказник на озере Светлом, где зимуют птицы (Алтайский край). В числе гостей не только жители соседних сибирских регионов, но и туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО-Югры, ЯНАО, Челябинской области, Тюменской области, Свердловской области, Бурятии, Краснодарского края, Нижегородской области, Оренбургской области, Пермского края.

Популярные у россиян места зимнего природного туризма.
Популярные у россиян места зимнего природного туризма.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

Пятую строчку рейтинга занимает Камчатка, куда туристы приезжают даже зимой ради завораживающих гейзеров и вулканов. На шестом месте — село Териберка на Кольском полуострове. Это место подойдет для фотоохоты за северным сиянием и китами. Седьмое место — у Курильских островов. Острова Кунашир и Итуруп славятся уникальной природой и редкими животными. Например, здесь можно увидеть сивучей и китов. На восьмой строчке рейтинга расположилось село Хатанга на Таймыре. Населенный пункт находится за полярным кругом. В Хатанге туристы могут посетить Музей мамонта и увидеть северное сияние.

В целом турпоток в указанные локации вырос на 14% по сравнению с прошлой зимой. Сильнее всего вырос интерес к Байкалу — турпоток в Большое Голоустное вырос в два раза. На втором месте по росту популярности — Кунгурская пещера (+85% к турпотоку). На третьем — село Териберка (+54%).

Самый большой прирост по поездкам показали клиенты Tele2 из Кировской области (+112%), Курганской области (+90%) и Тюменской области (+76%). При этом в абсолютных значениях по числу любителей зимнего туризма лидируют жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также жители Бурятии и Новосибирской области.

В зимних путешествиях клиенты Tele2 потратили более 140 терабайт мобильного интернета (это более 140 тысяч гигабайт) и проговорили более 1 миллиона минут. Активнее всего абоненты пользовались интернетом на Курильских островах, а больше всего звонили в селе Хатанга.

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