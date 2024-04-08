Лидер профсоюза избран в правление Союза строителей Алтайского края

14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края.

В заседании приняли участие руководители более 50 строительных компаний края, представители Государственной экспертизы, руководители СРО, работающих на территории края, профсоюза строителей Алтайского края, члены риэлтерского сообщества, а также проектировщики, архитекторы, изыскатели, ветераны отрасли. На мероприятие приглашены представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минэкономразвития, руководство Инспекции строительного и жилищного надзора и инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, депутаты АКЗС, представители муниципальной власти Барнаула и Новоалтайска.

14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края. Фото предоставлено Замороко А. А.

Избрание Андрея Замороко в правление Союза строителей Алтайского края стало ключевым моментом последнего собрания, объединившего лидеров строительной индустрии региона. Это событие подчеркивает укрепление связей между профсоюзами и профессиональными сообществами, задавая новые направления развития для строительной отрасли в Алтайском крае.

В ходе собрания были затронуты важнейшие темы: от доработки Генплана до кадровых вопросов. Они подтвердили актуальность комплексного развития территорий и необходимость глубокой проработки проектов. В центре внимания — вопросы ценообразования, нормирования в строительстве и критический дефицит земель под новое строительство.

Акцент на регулярном диалоге с представителями отрасли и на создании профессиональной службы заказчиков говорит о стремлении к эффективному решению проблем и реализации перспективных инициатив. Участие Андрея Замороко в правлении отражает готовность профсоюза к активной работе над улучшением деятельности строительной индустрии и всего региона, демонстрируя открытость к сотрудничеству с бизнесом и властями.

Мы находимся на пороге новых возможностей и вызовов. Давайте работать вместе над тем, чтобы сделать строительную отрасль в Алтайском крае еще сильнее!

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