29 декабря
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Экономика

Лучших лаборантов химического анализа наградили на Алтай-Коксе

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля. За звание лучшего в профессии боролись 17 сотрудников.

Победители конкурса профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Победители конкурса профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Фото: компания Алтай-Кокс.

Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Победу одержала Алевтина Рымарь, лаборант химического анализа группы аналитического контроля. Ей вручили диплом и денежную премию.

Второе место в конкурсе заняла Ольга Лебедева, лаборант химанализа исследовательской группы. Третье — Ольга Кузеванова, лаборант химанализа группы аналитического контроля. Лучшим молодым сотрудником признали Елизавету Нещадимову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Фото: компания Алтай-Кокс.
Конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Фото: компания Алтай-Кокс.
Конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля.
Фото: компания Алтай-Кокс.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса

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