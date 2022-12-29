Лучших лаборантов химического анализа наградили на Алтай-Коксе

Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.
Победу одержала Алевтина Рымарь, лаборант химического анализа группы аналитического контроля. Ей вручили диплом и денежную премию.
Второе место в конкурсе заняла Ольга Лебедева, лаборант химанализа исследовательской группы. Третье — Ольга Кузеванова, лаборант химанализа группы аналитического контроля. Лучшим молодым сотрудником признали Елизавету Нещадимову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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