Несмотря на вызовы и трудности, машиностроительная отрасль Алтайского края продолжает развиваться. Цифры роста и направления дальнейшей работы по развитию обсудили на недавнем заседании Алтайского реготделения Союза машиностроителей России.

Заседание состоялось 27 июня на площадке приборостроительного завода «Ротор». В нем участвовали министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, член бюро правления Союза машиностроителей России Сергей Абрамов, руководитель краевого реготделения «Союзмаш Росии», генеральный директор АПЗ «Ротор» Максим Коновалов, а также члены регионального совета и руководители предприятий, которые входят в реготделение «Союзмаш России». Члены Регионального совета обсудили достигнутые результаты и запланировали новые мероприятия и программы, направленные на развитие промышленных предприятий, учебных заведений и стратегических партнеров Союза машиностроителей, а также укреплению деловых связей между ними.

Как обеспечивается рост

Вячеслав Химочка подчеркнул, что в структуре валовой добавленной стоимости промышленного производства Алтайского края машиностроение является одной из ключевых отраслей. Министр также добавил, что причиной увеличения доли машиностроения в промышленном производстве края стал опережающий рост входящих в него отраслей:

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Расширенное заседание Алтайского реготделения Союза машиностроителей России. 27 июня 2024. Предоставлено altapress.ru

«Если общий прирост выпуска промышленной продукции в натуральном выражении в целом по краю относительно 2021 года составил 9,2%, то производство автокомпонентов прибавило 58,9%, транспортное машиностроение — 47,2%, энергомашиностроение — 22,6%», — рассказал Вячеслав Химочка.

Член бюро правления Союза машиностроителей России Сергей Абрамов отметил, что нашей стране и Алтайскому краю в частности приходится противостоять внешним угрозам, решая при этом серьезные геополитические задачи.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

«В этих обстоятельствах обеспечение промышленности кадрами — важный вопрос, который держит на контроле Союз машиностроителей России. Союз развивается и консолидирует всю промышленность, укрепляется состав региональных отделений. Сегодня Союз машиностроителей России имеет все ресурсы — политические, социальные и экономические — для того, чтобы максимально эффективно и рационально решать проблемы не только машиностроения, но и промышленного комплекса в целом», — заключил Сергей Абрамов.

Член бюро правления Союза машиностроителей России Сергей Абрамов. Расширенное заседание Алтайского реготделения Союза машиностроителей России. 27 июня 2024. Предоставлено altapress.ru

Как привлекают кадры

В ходе заседания обсудили результаты работы за первое полугодие 2024 года. Руководитель регионального отделения Максим Коновалов в своем докладе отметил, что стратегия развития алтайского машиностроения основана на решении кадровых вопросов в промышленности.

Максим Коновалов также добавил, что сотрудники аппарата Алтайского реготделения Союза, а также работники промпредприятий — члены Союза машиностроителей России ведут системную работу по популяризации рабочих профессий, а также привлечению кадров на предприятия машиностроительного комплекса.

Генеральный директор АПЗ «Ротор» Максим Коновалов. Расширенное заседание Алтайского реготделения Союза машиностроителей России. 27 июня 2024. Предоставлено altapress.ru

Союз проводит целый ряд мероприятий. Например, с 2015 года Союз машиностроителей России два раза в год проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», направленную на знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий в регионе. Алтайские промпредприятия охотно принимают в ней участие и ежегодно увеличивают количество экскурсантов.

С апреля 2023 по апрель 2024 года участие в акции приняло почти 2 000 человек. Самыми активными участниками являются Алтайский приборостроительный завод «Ротор», Алтайский завод прецизионных изделий, Барнаульский станкостроительный завод. В текущем году к акции присоединились «Алтайвагон», «НОРТЕК», «Барнаултрансмаш» и «Тонар Плюс».

Денис Булкин, инженер-конструктор АЗПИ. Экскурсовод. Дмитрий Лямзин

«Кроме того, Алтайское региональное отделение активно участвует в проведении встреч с обучающимися, классных часов, презентаций профессий, конкурсов и викторин, чтобы заинтересовать молодежь в выборе инженерных специальностей и рабочих профессий», — рассказал Максим Коновалов.

Еще одна мера не только привлечения, но и поддержки кадров — проведение конкурсов профессионального мастерства. Так, в марте 2024 года проведены тренировочные и конкурсные испытания в номинациях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Также в марте текущего года в Политехническом университете прошел «Турнир специальностей». Алтайское реготделение Союза Машиностроителей его поддержало — материально и экспертами.

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