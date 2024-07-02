Заседание состоялось 27 июня на площадке приборостроительного завода «Ротор».
В нем участвовали министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, член бюро правления Союза машиностроителей России Сергей Абрамов, руководитель краевого реготделения «Союзмаш Росии», генеральный директор АПЗ «Ротор» Максим Коновалов, а также члены регионального совета и руководители предприятий, которые входят в реготделение «Союзмаш России».
Члены Регионального совета обсудили достигнутые результаты и запланировали новые мероприятия и программы, направленные на развитие промышленных предприятий, учебных заведений и стратегических партнеров Союза машиностроителей, а также укреплению деловых связей между ними.
Как обеспечивается рост
Вячеслав Химочка подчеркнул, что в структуре валовой добавленной стоимости промышленного производства Алтайского края машиностроение является одной из ключевых отраслей. Министр также добавил, что причиной увеличения доли машиностроения в промышленном производстве края стал опережающий рост входящих в него отраслей:
«Если общий прирост выпуска промышленной продукции в натуральном выражении в целом по краю относительно 2021 года составил 9,2%, то производство автокомпонентов прибавило 58,9%, транспортное машиностроение — 47,2%, энергомашиностроение — 22,6%», — рассказал Вячеслав Химочка.
Член бюро правления Союза машиностроителей России Сергей Абрамов отметил, что нашей стране и Алтайскому краю в частности приходится противостоять внешним угрозам, решая при этом серьезные геополитические задачи.
«В этих обстоятельствах обеспечение промышленности кадрами — важный вопрос, который держит на контроле Союз машиностроителей России. Союз развивается и консолидирует всю промышленность, укрепляется состав региональных отделений. Сегодня Союз машиностроителей России имеет все ресурсы — политические, социальные и экономические — для того, чтобы максимально эффективно и рационально решать проблемы не только машиностроения, но и промышленного комплекса в целом», — заключил Сергей Абрамов.
Как привлекают кадры
В ходе заседания обсудили результаты работы за первое полугодие 2024 года. Руководитель регионального отделения Максим Коновалов в своем докладе отметил, что стратегия развития алтайского машиностроения основана на решении кадровых вопросов в промышленности.
Максим Коновалов также добавил, что сотрудники аппарата Алтайского реготделения Союза, а также работники промпредприятий — члены Союза машиностроителей России ведут системную работу по популяризации рабочих профессий, а также привлечению кадров на предприятия машиностроительного комплекса.
Союз проводит целый ряд мероприятий. Например, с 2015 года Союз машиностроителей России два раза в год проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», направленную на знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий в регионе. Алтайские промпредприятия охотно принимают в ней участие и ежегодно увеличивают количество экскурсантов.
С апреля 2023 по апрель 2024 года участие в акции приняло почти 2 000 человек. Самыми активными участниками являются Алтайский приборостроительный завод «Ротор», Алтайский завод прецизионных изделий, Барнаульский станкостроительный завод. В текущем году к акции присоединились «Алтайвагон», «НОРТЕК», «Барнаултрансмаш» и «Тонар Плюс».
«Кроме того, Алтайское региональное отделение активно участвует в проведении встреч с обучающимися, классных часов, презентаций профессий, конкурсов и викторин, чтобы заинтересовать молодежь в выборе инженерных специальностей и рабочих профессий», — рассказал Максим Коновалов.
Еще одна мера не только привлечения, но и поддержки кадров — проведение конкурсов профессионального мастерства. Так, в марте 2024 года проведены тренировочные и конкурсные испытания в номинациях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Также в марте текущего года в Политехническом университете прошел «Турнир специальностей». Алтайское реготделение Союза Машиностроителей его поддержало — материально и экспертами.
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