Масштабный проект российского олигарха на Алтае близок к завершению

Агрохолдинг «Румелко-Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина завершает строительство молочного комплекса в Заринском районе. На объекте будут применять лучшие практики автоматизации, обеспечения экологичности и безопасности продукции, сообщают в минсельхозе региона.

На единой площадке будет размещаться вся инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 тыс. голов скота, включая 3 тыс. дойного стада и агрономический блок. С октября 2022 года здесь начинается монтаж основного технологического оборудования.

На комплексе уже стартовали пусконаладочные работы нового элеватора производительностью до 100 тонн в час и хранением до 10 тыс. тонн сельхозпродукции. Объем инвестиций на данный момент составляет 3 млрд рублей, общий бюджет проекта в Алтайском крае — 7 млрд.

Комплекс планируется к запуску во втором квартале 2023 года. При выходе на производственную мощность здесь будут получать около 30 тыс. тонн молока в год.

Коровы. Животноводство. СС0

Что происходит в полях

Компания «Румелко-Агро» уже работает в полях Заринского района, здесь у нее есть в обработке 7,3 тыс. га пашни. Засеиваются поля основными культурами для животноводства — кукурузой на силос, клевером, люцерной, травосмесью на сенаж, ячменем, пшеницей, соей на корма.

В 2021 году предприятие полностью обновило всю сельскохозяйственную технику для достижения максимально возможной урожайности агрокультур в текущих климатических условиях.