Мелкие купюры. Могут ли 50 и 100 рублей выйти из оборота

Вряд ли. Как сообщил Сигал агентству «Прайм», 50 и 100 рублей не выведут из оборота.
Хотя причины (в том числе износ и неактивное использование купюр из-за роста цен) для этого есть.
По словам Павла Сигала, Банк России справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.
«Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к упразднению мелких купюр как таковых — их разве что заменят на свежеотпечатанные», — сказал первый вице-президент «Опоры России».
Купюры номиналом в 50 и 100 рублей было бы логично упразднить, потому что это уменьшит затраты на печать денег, считает Сигал.
При этом, добавил он, изменения могут сказаться на финансовой тревожности россиян.