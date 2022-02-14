Мелкие купюры. Могут ли 50 и 100 рублей выйти из оборота

3 А почему вывести мелкие купюры из оборота — «логично»?

Купюры номиналом в 50 и 100 рублей было бы логично упразднить, потому что это уменьшит затраты на печать денег, считает Сигал.

При этом, добавил он, изменения могут сказаться на финансовой тревожности россиян.