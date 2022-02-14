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Экономика

Мелкие купюры. Могут ли 50 и 100 рублей выйти из оборота

Могут ли купюры мелкого номинала — 50 и 100 рублей — вывести из оборота в России, разъяснил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Сто рублей.
Сто рублей.
pixabay.com
1 Мелкие купюры выйдут из оборота?

Вряд ли. Как сообщил Сигал агентству «Прайм», 50 и 100 рублей не выведут из оборота.
Хотя причины (в том числе износ и неактивное использование купюр из-за роста цен) для этого есть.

2 Как проблему изношенных купюр решают в России?

По словам Павла Сигала, Банк России справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к упразднению мелких купюр как таковых — их разве что заменят на свежеотпечатанные», — сказал первый вице-президент «Опоры России».

3 А почему вывести мелкие купюры из оборота — «логично»?

Купюры номиналом в 50 и 100 рублей было бы логично упразднить, потому что это уменьшит затраты на печать денег, считает Сигал.
При этом, добавил он, изменения могут сказаться на финансовой тревожности россиян.

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