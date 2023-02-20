В Казахстане будут бороться с серым импортом зерна из Сибири и увеличивать экспорт муки. О важных темах Зимней зерновой конференции в Белокурихе рассказал руководитель комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгений Карабанов.

Интерес к сибирскому зерну

— Вы впервые принимаете участие в качестве спикера Зимней зерновой конференции в Белокурихе. Расскажите , чем для вас она интересна?

— Я, конечно, много слышал о Зимней зерновой конференции, сейчас у моих казахстанских коллег большой интерес к этому форуму и вообще, к сибирскому зерну. На сегодняшний день для Казахстана рынок Сибири и Урала в части импорта зерна стал одним из основных.

Мы видим интерес со стороны наших импортеров (это перерабатывающие предприятия, мельницы, птицефабрики), потому что большие объемы зерна из России они получают по более низким ценам, чем предлагают сельхозпроизводители Казахстана. Эта тенденция сохраняется уже несколько сезонов.

Поэтому со стороны казахстанских импортеров есть очень большой интерес к сибирскому зерну, а, в свою очередь, у экспортеров российских есть интерес к рынку Казахстана. Мы все понимаем, что Сибири в силу своего географического положения сложнее поставлять зерно на рынки черноморского региона. То есть, Сибирь и Казахстан, что называется, нашли друг друга.

Евгений Карабанов. Пресс-служба Зимней зерновой конференции в Белокурихе.

Прозрачные потоки

— Какая зерновая тема для вас сегодня самая актуальная , что бы вы хотели обсудить на конференции?

— Основная проблемная тема — это серый экспорт зерна из России в Казахстан, что крайне негативно влияет на экономику обеих стран. Мы — за добросовестную конкуренцию и хотели бы видеть, чтобы потоки зерна были максимально прозрачные, а не превращались в «зерновой Черкизон», как многие называют сложившуюся ситуацию.

— Как эту проблему , на ваш взгляд , можно решить? Какие меры необходимы?

— Со стороны России эти меры уже начали предпринимать. У вас начала работать информационная система «Зерно» — она отсекает недобросовестных участников.

Со стороны Казахстана с 10 февраля этого года введено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных (СНТ) на экспортируемые и импортируемые в ЕАЭС товары, включая зерновые культуры.

Причем, при экспорте и импорте зерна и масличных культур в страны Евразийского экономического союза они теперь должны оформляться в режиме онлайн, чтобы налоговые органы могли сразу все видеть.

Но, конечно, даже этого мало, чтобы побороть серый импорт. Дело в том, что действующие сегодня меры решают проблему черного импорта, но мы говорим о серой контрабанде — это занижение веса товара, занижение фактурной стоимости товара в целях уменьшения налогооблагаемой базы. Чаще всего нарушения происходят при экспорте автотранспортом.

Хочу отметить, что за последние год-два со стороны России более-менее порядок навели, а вот теперь, как говорят, «мяч на нашей стороне», и конечно, в Казахстане необходима система госучета зерна.

Мы, кстати, об этом говорили еще три-четыре года назад, даже до введения в России системы «Зерно». Только создание этой системы максимально позволит видеть все потоки экспорта и импорта, движение и баланс зерна. Грубо говоря, эта система ответит на вопрос: сколько в стране зерна, у каких собственников, где оно находится, и т.д. в режиме онлайн, в отличие от запоздалых отчетов статистики.

Зерно. СС0

Статистика очень сильно отстает — порой на 15−20 дней и не позволяет госорганам быстро принимать решения. Создание и внедрение этой системы позволило бы в первую очередь максимально «обелить» рынок зерна и стимулировать добросовестную конкуренцию.

Мы все понимаем, что нашим казахстанским зернопереработчикам и птичникам необходимо российское зерно для удешевления своей продукции, но мы хотим, чтобы это зерно заходило по реальным ценам, и с него уплачивались бы соответствующие налоги в бюджет.

И чтобы это зерно потом не реэкспортировалось без налогов на рынки стран Центральной Азии. Это сейчас нередко происходит. Я не говорю, что так делают все, но объемы серого экспорта достаточно большие.

Как раз к Зимней зерновой конференции я сейчас пытаюсь проанализировать российскую и казахстанскую статистику. Это очень болезненный вопрос, который необходимо разрешить.

Зерно. Элеватор. СС0

Желания и возможности

— Есть ли какие-то прогнозы на этот сезон по урожаю в Казахстане?

— Нам еще рановато делать прогнозы, потому что в отличие от России мы выращиваем в основном яровые культуры, которые, как вы понимаете, мы еще даже не посеяли. Не будем делить шкуру медведя, который еще не родился.

— А по прошлому сезону?

— По прошлому сезону у нас относительно благоприятная ситуация. Мы получили хороший урожай. Его достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление и поддерживать экспорт. Но в силу того, что мы находимся с Россией в одном экономическом пространстве, есть желание наших переработчиков увеличить объемы продаж.

Если смотреть на тенденции, то за четыре месяца (с сентября 2022 по декабрь 2022) наши зерноперерабочики увеличили экспорт муки на 44% к аналогичному периоду прошлого сезона. Понятно, что такое увеличение произошло в том числе за счет импорта российского зерна.

Приемка зерно нового урожая. Сергей Бутин

За этот же период (с сентября 2022 по декабрь 2022) Казахстан увеличил и экспорт пшеницы на 30% к аналогичному периоду прошлого сезона. И мы прогнозируем и дальнейшем хорошую динамику экспорта. Мы видим, как развивается наша переработка и, конечно, нам очень интересно принять участие в Зимней зерновой конференции и послушать российских экспертов зернового рынка, которые дают именно анализ тенденций, а не просто сухие цифры.

Факт XVI Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 1 по 3 марта.

Наталья Иванова.