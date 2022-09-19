«Мы смотрим друг другу в глаза». Эксперты обсудили взаимодействие государственного здравоохранения и медицинского бизнеса

Частная медицина Алтайского края наконец-то начала встраиваться в общую систему здравоохранения. Поддержка со стороны государственных органов хоть не так велика, но все же очевидна. Пути взаимодействия обсуждали на экспертном совете премии «Менеджер года-2022» по медицине и санаторно-курортному оздоровлению.

Движение навстречу

По словам директора клиники «Хелми» и председателя комитета Торгово-промышленной палаты края по здравоохранению Владимира Куликова, в отношениях с государственной системой здравоохранения буквально за год произошел существенный прогресс.

«Уже сейчас мы смотрим друг другу в глаза и пожимаем руки», — сказал директор «Хелми». — Кажется, впервые в России прозвучала идея о том, что надо искать точки соприкосновения и обсуждать взаимопомощь между частной и бюджетной медициной во благо здоровья населения".

Куликов обозначил вопросы, которые в скором времени будут активно обсуждать уже в октябре на советах в комитете по здравоохранению АКЗС. Во-первых, это дефицит кадров в ЦРБ региона. «Мы ищем юридическую поддержку такому сотрудничеству, когда узкие специалисты из частного бизнеса будут приходить на помощь районным больницам. Потенциал есть».

Второй вопрос — «модные» цифровые технологии, которые в крае пока «массово не пошли». Речь идет о телемедицине и расширенных онлайн-консультациях бюджетников и частников от медицины.

Министерство здравоохранения сделало важный шаг, запустив, например, облачные технологии хранения медицинских изображений, которые доступны всем врачам. Это позволяет быстро видеть все снимки пациента и получать второе мнение в диагностике и лечении.

Однако частные клиники по-прежнему не включены в эту систему. «Но ведь большая часть МРТ в крае — частная. Как и ПЭТ-исследования, не говоря о рентген-диагностике, которой очень много в частном секторе, — говорит Куликов. — Все заинтересованы в том, чтобы эти изображения были в общей базе». До этого, по словам, эксперта, «осталось полшага».

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Объемы и тарифы

Есть закавыки и в вопросах маршрутизации пациентов. Частные клиники не могут отправить своих клиентов в стационары. Диагностировав заболевание, при котором требуется госпитализация, они вынуждены отправлять пациента в поликлинику по месту жительства для получения направления.

«Мне кажется, здесь мы немного переигрываем, — считает Куликов. — Понятно, что это вопрос расходования бюджетных средств на стационарное наблюдение. Но у нас есть профессиональная порядочность, на основе которой можно все же договориться. В конце концов, никому не хочется всех подряд класть в больницу».

С маршрутизацией связан и вопрос тарифов ОМС, которые Куликов назвал «старой кровоточащей раной». Здесь подвижек особых нет, грустно констатировал он. Все упирается в заниженные объемы помощи по системе обязательного медицинского страхования и неадекватные тарифы. Своя печальная история про ОМС есть почти у каждой частной клиники: объемы мизерные, тарифы смешные, отчетность огромная. При этом очевидно, что государственное здравоохранение не всегда справляется с объемами (особенно в части клинических приемов узких специалистов), а в итоге пациенты недополучают медпомощь, в том числе высокотехнологичную.

Заместитель министра здравоохранения региона Сергей Воронкин рассказал, что многие договоренности с представителями частной медицины уже достигнуты, и даже готов проект соглашения. «Мы готовы и далее обсуждать отдельные нюансы», — сказал он.

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Не потерять пациента

Подводя итоги года, Куликов отметил, что частная медицина очень много сделала в плане лабораторных исследований в период ковида. Летом произошел существенный спад в этой части работы клиник.

Но, с другой стороны, вернулись пациенты с хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, от которых в большей степени зависит показатель смертности во всем мире и в крае. Сейчас клиники увеличивают доходы за счет именно таких клиентов.

Эти слова подтвердил Сергей Воронкин. «Сейчас мы очень интенсивно занимаемся пациентами, которых несколько упустили во время ковида, — сказал он. — А также теми, у кого есть постковидный синдром. В этом направлении нам тоже очень нужно взаимодействие с медицинским бизнесом».

Воронкин согласился с тем, что часть населения вовсе не обращается за помощью в государственные медучредждения и предпочитает частные клиники, и эти пациенты «не видны» минздраву.

Он отметил, что при наличии общих стандартов оказания помощи, частные клиники должны иметь возможность направлять пациентов в бюджетные учреждения для дальнейшей диагностики и лечения. «Мы должны подхватывать такого пациента и вести его дальше, согласно госгарантиям. Чтобы не получилось так, что пациент „потерялся“ после посещения частной клиники. В этом смысле интеграция систем очень важна», — считает замминистра.

По его словам, сейчас идет активное внедрение государственных учреждений в медицинскую информационную систему, быстро интегрировать туда и частников не получится, на это потребуются отдельные человеческие и финансовые средства.

Воронкин также высказался о системе обязательного медстрахования:

«ОМС — это, конечно, не бездонная бочка с деньгами. Вопрос, как правильно распределить средства. Нам необходимо посмотреть, где бюджетному здравоохранению не хватает сил на исполнение госгарантий и именно в этой части увеличить участие частных клиники в системе ОМС».

По словам Воронкина, итогом октябрьских совещаний в АКЗС станет не только подписание соглашения о сотрудничестве с медицинским бизнесом, но и план, по которому уже в следующем году начнется активное взаимодействие государственной и частной ветви здравоохранения.

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Идеи и финансы

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко рассказал, что законодатели выступили с инициативой увеличения субвенций Алтайскому краю по разным территориальным программам.

Есть и главный аргумент: регион в последние 20 лет остается лидером по отдельным заболеваниям, показатели по некоторым нозологиям превышают общероссийские в два раза.

При этом из-за некой оторванности частной медицины от общей системы здравоохранения возникают статистические перекосы. Например, заболеваемость в городах края выше, а смертность почти на 20% ниже, чем в селах.

О подобных нюансах рассуждал еще на прошлом экспертном совете Владимир Куликов, говоря о ковиде: «Медицинского бизнеса уже слишком много, чтобы не принимать его во внимание. Заболеваемость в крае, поверьте, совсем другая. Как вообще можно вырабатывать какие-то стратегии развития, если ты видишь только половину того, что есть на самом деле».

По словам Лещенко, обмен данными может сформировать правильную картину заболеваемости в крае, и именно она может стать определяющим фактором в увеличении финансирования здравоохранения региона.

Факт Представители минздрава и законодательной власти в области здравоохранения впервые посетили экспертный совет ИД «Алтапресс»

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Примеры интеграции

В регионе есть хорошие примеры взаимодействия частной и государственной ветви здравоохранения. Генеральный директор центра «Территория здоровья» и главный реабилитолог Алтайского края Светлана Харченко рассказала, что за три года в ее клинике пролечили около 16 тыс. пациентов, и большая часть прошла по системе ОМС. В текущем году тарифы по медицинской реабилитации увеличились только на 4%, которые тут же съела инфляция.

При этом, по словам Харченко, в этом году повсеместно введен новый вид оказания помощи — амбулаторная медицинская реабилитация.

«Мы приняли участие в разработке нормативов, комплексных услуг, формировании тарифа, — рассказала гендиректор „Территории здоровья“. — Мы понимали, что представляет собой услуга, и сколько она стоит. Так что всё оценили адекватно».

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Заместитель директора сети клиник «Добрый доктор» Алексей Каширин рассказал, что пока неофициально, в тестовом режиме сеть взаимодействует с барнаульской поликлиникой № 10: «Мы дали доступ к нашему расписанию по нескольким направлениям — хирургия, проктология, травматология, неврология, лор-медицина и другим, так что врачи могут видеть в своей системе «частные талоны», хоть их пока и немного.

В планах «Доброго доктора» — создание собственной информационной системы, объединяющей исследования разных врачей и лабораторий трех клиник в один сервер, и интегрирование ее в систему «АРМ Поликлиника», которой пользуются госучреждения. В «Добрый доктор» тогда можно будет также записаться через Госуслуги.

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Клиника «Здоровое поколение» также внедрила у себя информационную систему, об этом рассказал генеральный директор Владимир Николаев. Все исследования, графики посещений и карты пациентов доступны им в специальном приложении.

Факт По прогнозам экспертов, рынок телемедицины вырастет к 2026 году в 10 раз. Но до сих пор даже не все крупные игроки медицинского бизнеса имеют серьезные стратегии развития телемедицины.

Занимательная курортология

Со снижением заболеваемости ковидом в Алтайском крае расправило плечи курортно-оздоровительное направление. Генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов рассказал, что процветающим сегментом оказалась постковидная реабилитация. А благодаря льготным госкредитам и кэшбэку удалось решить проблему наполняемости и окончательно встать на ноги после эпидемических ограничений.

Одно из достижений компании — выделение в самостоятельное юрлицо курортной поликлиники, которая уже сейчас работает с нулевой рентабельностью и обещает большие перспективы. Ежов рассматривает возможности госсубсидирования этого учреждения.

Санаторно-курортные эксперты сходятся во мнении, что в период мирового политического неблагополучия и закрытия границ, Алтайский край может делать уникальные и серьезные предложения для жителей европейской части России, которые ранее предпочитали отдыхать и лечиться за рубежом.

«Мы до сих пор не знаем, кто мы: медицина или туризм. Спрос со всех сторон, говорит генеральный директор санатория «Россия» в Белокурихе Федор Елфимов. — Нас называют стратегическим объектом по сохранению здоровья нации».

Он отметил, что в Белокурихе закончились все долгострои, и она стала походить именно на курортный город, а не просто на село с санаториями.

Экспертный совет премии «Менеджер года — 2022» по медицине и курортно-санаторному оздоровлению. Дмитрий Лямзин.

Кадровая проблема

Ежов обозначил и кадровую проблему в сфере здравоохранения. «После ковидных ограничений мы поняли, что часть возрастного персонала просто не вышла на работу и предпочла пенсию, — рассказал он. — А новые кадры приходят с трудом. Мы вышли с предложением: особое внимание уделить обучению среднего и младшего медицинского персонала».

Кадровый голод испытывает не только бюджетная медицина, но и бизнес. «Мы столкнулись с тем, что практически нет выпускников медколледжа, которые бы оставались работать в профессии, — говорит директор по развитию стоматологий «Карролит» и «Крокус» Светлана Кулачкова. — Мы стараемся мотивировать персонал еще и возможностью бесплатного обучения».

«В стоматологии не нужны врачи общей практики, — говорит генеральный директор сети стоматологических клиник «Семья» Максим Дергунов. — Нужны узкие специалисты: ортодонты, хирурги и другие. Новосибирская область предлагает сегодня гораздо больше мест в ординатуре, а вернется ли оттуда специалист — неизвестно».

«Количество бюджетных мест ограничено, хотя возможности медицинского университета гораздо шире», — рассказал Владимир Лещенко.

Бюджетный набор рассчитывается, исходя из потребности госучреждений здравоохранения. Между тем, у частных клиник есть практика компенсации обучения своих молодых специалистов в ординатуре. И эта практика должна быть расширена вплоть до того, чтобы потребности медицинского бизнеса учитывались при планировании бюджетных мест.

Константин Ежов отметил, что санаториям катастрофически не хватает квалифицированных специалистов по курортологии, диетологов, спортивных реабилитологов.

Юрий Пургин , генральный директор ИД «Алтапресс» и ведущий экспертного совета: — Это первый позитивный экспертный совет на моей памяти. Раньше мы просто делились проблемами: то ковид, то другие потрясения. Сейчас мы наконец-то услышали конструктивный диалог, а, значит, есть надежда на развитие. Если мы пойдем рука об руку. На подступах интересные и хорошие решения, зависящие от частных инициатив и поддержанные системой государственного здравоохранения.