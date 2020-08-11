«Мы же хотим развиваться!». Глава «Жилищной инициативы» раскрыл анатомию генплана Барнаула и начертил город, в котором желает жить

Почетный гражданин Барнаула Юрий Гатилов в июле взбудоражил город смелой идеей — предложил свою схему объездной дороги, которая соединит спальные районы с центром. Для нее он не считает преградой ни пересечение с ж/д путями, ни скепсис чиновников мэрии. Этот посыл Гатилова интересен тем, что у него уже есть опыт реализации несвойственных обычному строителю проектов. «СК» поговорил с гендиректором «Жилищной инициативы» о том, каким он видит развитие Барнаула и как житель краевого центра, и как бизнесмен.

— Юрий Александрович , вы возглавили комиссию «Перспективное развитие Барнаула» Общественной палаты города. Теперь от вас , видимо , будут ждать больше публичных оценок и предложений , в том числе по изменению градостроительной политики. Для чего вам , бизнесмену , эта общественная работа и какие идеи вы можете озвучить сейчас?

— Генплан, земельные проблемы, бюрократические проволочки — все эти моменты можно очень увлеченно и бесконечно обсуждать. Но давайте выделим главное.

Главное — чтобы население Барнаула прирастало на 5−10 тыс. человек ежегодно. Тогда мы будем строить — все, как видите, просто.

Население же города начинает расти только тогда, когда создаются рабочие места, людям дают возможность зарабатывать деньги, комфортно жить и не мешают с комфортом здесь же тратить заработанное.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

То же самое касается и инвестиционной привлекательности Барнаула для бизнеса. Инвестору, который пришел сюда открыть новое предприятие, нужно не так много: 2 гектара земли и инженерная инфраструктура. Тогда этот бизнес останется в нашем городе, будет платить здесь налоги, аренду и т. д.

Таких примеров должно быть множество, и за счет них город станет развиваться. Но кто сейчас прорабатывает в планах развития Барнаула проекты промышленных зон? Можете писать большими буквами: НИКТО.

Поэтому приехал сюда инвестор, покрутился и уехал со своими деньгами в другой регион.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Не стать вторым Рубцовском

— Столица края тоже переживает отток населения…

— Отчасти люди уезжают именно потому, что хотят жить в действительно комфортных условиях. Например, ездить по качественным дорогам без пробок, не простаивая ежедневно по два-три часа в заторах. Для этого нужно реализовать проект развития транспортной инфраструктуры города. Нам с вами сейчас скажут, что он якобы есть в генплане Барнаула. Но он не реалистичен с учетом объема имеющихся материальных ресурсов.

То же самое касается и перспектив инженерной инфраструктуры города, его дальнейшей жилищной застройки. Барнаулу нужны с умом нарезанные новые кварталы с широкими улицами, большим количеством зеленых насаждений и так далее.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Ни один город не имеет права жить без понимания того, как он будет развиваться. В противном случае в нем ничего не делается и все занимаются лишь словоблудием.

Для таких случаев есть отличный катализатор. В городе, где нет проекта развития, средствам массовой информации совершенно не за что зацепиться в своей работе. О чем они сообщают читателям? Случился пожар. Кто-то выпал из окна. Где-то людям не хватает дома воды, и они перекрыли дорогу.

Но, ребята, мы же хотим развиваться! Мы хотим жить! Если Барнаул не будет развиваться, отсюда уедут последние пассионарные люди и тогда мы вместе с городом задохнемся, станем вторым Рубцовском.

Я такого развития событий не желаю. В том числе и поэтому я возглавил работу комиссии Общественной палаты Барнаула, о которой вы спросили.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Скелет , тело и внутренности

— Вы сейчас говорили будто об освоении какой-то новой и еще совсем дикой территории. Однако в Барнауле в конце 2019 года с большими мучениями , но приняли новый генплан города. И теперь вот мэр Вячеслав Франк говорит , что его нужно дорабатывать аж за 50 млн рублей…

— Да, генплан приняли, и мы дружно за него голосовали (смеется). Но это пока что, скажем так, набор разноцветных квадратов и линий. Это каркас города, его «скелет». «Тело» — будущие проекты застройки. А «внутренности» — это уже сочетание реального спроса в таких проектах и инвестиционной составляющей.

— То есть корректировка генплана Барнаула — это процесс бесконечный?

— Фактически — да. Во-первых, я считаю, жизненно необходимо постоянно аккумулировать все замечания и предложения, которые накапливаются по застройщикам, по конкретным домам или территориям.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Во-вторых, в российском законодательстве так часто происходят изменения, что свои нормативные документы мы просто вынуждены регулярно актуализировать.

Поэтому не реже одного раза в год, а лучше — раз в полгода, необходима очередная сессия регионального законодательного органа, на которой принимались бы изменения и дополнения в генеральный план города.

То же самое касается и недавно принятого городом документа «Правила землепользования и застройки». Сейчас он не адаптирован к современным условиям и не встроен в план развития Барнаула.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Были люди , было время…

— Однако, — продолжает уже очень сосредоточенно Гатилов, — говоря о «теле» генплана — самих проектах застройки, — вынужден отметить существенный печальный факт: у нас в городе не осталось инициаторов. Объясню на одном примере.

Недавно много шума наделал аукцион по продаже в квартале 2036 земельного участка под жилищную застройку. Бюджет города от этой сделки должен получить около 500 млн рублей. Так вот, основа для предоставления этого и других участков строителям была заложена в 2013—2015 годах, когда муниципальным предприятием «Барнаулкапстрой» руководила Зинаида Герасимович.

Фактически по ее инициативе и при участии, в том числе финансовом, ведущих строительных компаний — «Жилищной инициативы», «Алтайкоксохимстроя», «Альфа-инвеста», «Союза» и других — были разработаны проекты планировки и застройки этих кварталов. И только поэтому их потом смогли выставить на аукцион, состоялась конкурентная борьба за данные участки, а бюджет города получил огромные деньги — более 2 млрд рублей в совокупности. Это только по итогам самих аукционов, не считая дальнейших инвестиций!

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Потом Зинаида Герасимович ушла из «Барнаулкапстроя». То есть ушел один организатор — и система развалилась. Такая проектная работа, о которой я только что сказал, в городе с тех пор не ведется.

Площадки еще имеются

— Получается , сегодня такого мотора-организатора среди строителей нет , проектов комплексной застройки тоже. Где «Жилищная инициатива» и другие компании будут возводить дома через три-четыре года?

— В Сибири, в России есть море земли для этих целей. И жилищное строительство развивается у нас так, как развивается, только от нежелания думать головой.

В Барнауле все перспективные векторы уже известны — это строительство кварталов в сторону аэропорта, а также на правом берегу Оби — в сторону Новоалтайска.

Юрий Гатилов. Олег Богданов

У нашей компании площадки для развития в Барнауле еще имеются, плюс проекты квартальной застройки в Новосибирске.

Кроме того, новый глава Барнаула Вячеслав Франк с городскими проблемами знаком и очень заинтересован в развитии города. Надеемся, что с ним все пойдет живее.

— Эпопея с коронавирусом еще далека от завершения , но так или иначе она затронула очень многих. По вашим оценкам , какие потери понесла строительная отрасль Алтайского края?

— Это странное явление, которому еще не дано истинное определение, повлияло на общее состояние экономики края. Строителей и их непосредственной деятельности пандемия практически не коснулась.

Юрий Гатилов. Олег Богданов

Нужна подпись губернатора

— Юрий Александрович , недавно вы представили главе Барнаула проект объездной автодороги , которая может соединить спальные районы города с его центром. Критики отреагировали: «Гатилов взял ручку и нарисовал линию на карте. А что дальше?»

— Инициатива разработки схемы дороги от Власихинской промплощадки к новому мосту через Обь принадлежит активной части Союза строителей Алтайского края.

Что дальше? Я объясню. Когда мы только начинали строить дома на ул. Лазурной, компания Гатилова фактически за свой счет выполнила проект развития транспортной инфраструктуры в районе ул. Власихинской. Мы сделали ливневку по Власихинской, профинансировали проект расширения поворота с шоссе Ленточный бор на ул. Кутузова. Вместе с другими строителями инициировали достройку ул. Попова, которая сейчас активно ведется.

Генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов встретился с молодыми предпринимателями Алтайского края. Олег Богданов

— Если говорить непосредственно об этом новом проекте , какие ресурсы и поддержка вам сейчас нужны? В СМИ называлась стоимость его подготовки — около 20 млн рублей.

— Нет, сам проект будет стоить в пределах 50 млн рублей. Я готов в определенной пропорции вложиться в разработку этой схемы.

Да, мэр Барнаула Вячеслав Франк понимает важность данного инвестпроекта. Но некоторые возражают: «Как же, там ведь проходит железная дорога! Это невозможно…»

Так для этого должен быть проект, утвержденный непосредственно губернатором региона! Мы в Белокуриху строим дорогу за 1,5 млрд рублей! А это — проект краевого центра, в котором мы уже задыхаемся, буквально живем в автомобильных пробках!

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Выборы без Гатилова

— Еще весной 2020 года в СМИ появилась информация о том , что руководители нескольких строительных компаний края намерены участвовать в выборах в АКЗС. Называлась и ваша фамилия. Вы действительно решили пойти в политику?

— Нет, на выборы в АКЗС я не иду.

В свое время один уважаемый человек, который сам был депутатом, его сегодня уже нет с нами, сказал мне: «Раньше депутат — это была сила, а теперь, если ты депутат и тебе не плюнули в спину, уже можешь говорить спасибо».

Я вижу, что у меня сегодня есть достаточно возможностей поднимать насущные для города вопросы.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

О чем еще рассказал собеседник