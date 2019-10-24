«Мы же не враги!»: как алтайские промышленники жарко обсуждали накопившиеся проблемы

22 октября в Барнауле прошло отчетное собрание Союза промышленников Алтая. Помимо рутинных моментов — избрания ревизионной комиссии, председателя и принятия новых членов, было и о чем серьезно поговорить. Тем более, что возможность донести свои чаяния подвернулась очень удачная — пожалуй, впервые за долгое время на съезд приехало первое лицо региона. Жаль, что об огрехах своих подчиненных Виктор Томенко сам так и не узнал, покинув почтенное собрание раньше. А там было, что послушать.

Краткое содержание

Почему медленно идет модернизация?

За всю алтайскую промышленность, а только в союзе сейчас 103 предприятия, как и положено, отвечал председатель объединения Виктор Герман.

Учредитель завода «АЗПИ» вышел к трибуне, покрутил микрофон, спросил у присутствующих, хорошо ли его слышно, пошутил о своей глухоте и приступил: промышленное производство — ведущая отрасль Алтайского края, на нее приходится 23% валового регионального продукта, 17% занятого в экономике населения, 30% налоговых платежей, 25% всех инвестиций в основной капитал.

И это далеко не предел. Если следовать тем параметрам, которые прописаны в стратегии развития региона, к 2024 году объем отгруженной промышленной продукции должен составить 562 млрд рублей, сообщил Герман. В 2018 году этот показатель составил 367 млрд.

Виктор Герман. Анна Зайкова , altapress.ru

«Казалось бы 200 млрд, но тем не менее, задача очень серьезная», — отметил он.

Главный алтайский промышленник уверен: без дальнейшей глобальной модернизации решить ее вряд ли удастся. А вот здесь-то и возникают проблемы.

Износ основных материальных фондов предприятий края, по данным союза, составляют угрожающие 70%, а коэффициент обновления — всего 6−7%.

Виктор Герман,

председатель правления Союза промышленников Алтая:

Если кто знает эту взаимосвязь, то понимает, что это катастрофа. В советское время только по амортизации нам планировали отчисления в районе 12%. Я работаю с компанией Bosch. В 1997 году, когда я впервые побывал на их презентации, ушам своим не поверил. От реализации не менее 20% у них идет на развитие и этот показатель они постоянно поддерживают. Только так можно сохранить лидирующие позиции.

В этом отношении на Алтае все очень плохо, продолжил Герман. При нынешних показателях инвестиционной активности, проблему вряд ли удастся решить.

Алтайское промышленное предприятие запустит новый цех. Олег Богданов , altapress.ru

На сегодняшний день около 30% алтайских предприятий имеют минимальную рентабельность, а 20% и того хуже, работают вообще в убыток. Не удивительно, что на этом фоне у заводов возникают проблемы с привлечением кредитных ресурсов.

Как итог: 60% вложений в модернизацию промышленники осуществляют за свой счет. Доля банковских средств в объеме этих инвестиций — 9,1%. «Получается, банки остаются стороне от этого процесса. Спрашивается, а зачем они вообще нужны?» — вопрошал Герман.

Виктор Герман,

председатель правления Союза промышленников Алтая:

Даже чехи, наши бывшие социалистические друзья, и те ушли далеко вперед. Я у них был, спрашиваю: «Как вам с банками работается?». А работают они так: от банка получили 1,5 млн евро, отдали только 1 млн. Спрашивается, как такое возможно? Оказывается, банк полностью обслуживает это предприятия, в том числе и их работников. Ни для кого не секрет, что в еврозоне уже давно минусовые ставки по кредитам.

В последние годы у алтайских промышленников появился альтернативный вариант банковским займам — фонд развития Алтайского края. Выдает займы он под 5% годовых сроком до 5 лет, но денег на всех не хватает. Как сообщил губернатор Виктор Томенко, в нынешнем году фонд планируется докапитализировать, добавив к 350 млн еще 150. И на эти средства уже есть получатели.

«Бийский олеумный завод» altairegion22

На что жалуется алтайская «оборонка»?

О том, чем живут предприятия оборонно-промышленного комплекса края, рассказал гендиректор ФНПЦ «Алтай» Борис Певченко. Свой рассказ о проблемах госзаказа в этом секторе он начал очень повествовательно.

«Редкий заказ пересекает уральские горы, — сообщил он. — Обычно происходит как в фильме „Свадьба в Малиновке“, когда адъютант Попандопуло делил награбленное: это тебе, это снова тебе, и это тебе. В нашей, мягко говоря, резервации, далекой от центра, заказов стало не сильно много».

В 2018 году предприятия алтайского ОПК выпустили спецпродукции на 15,5 млрд рублей, завершив цикл экономического спада, продолжавшийся со второго полугодия 2016 года. Прогноз на нынешний год — 16,8 млрд рубле и вроде бы его должны выполнить.

Правда у «оборонщиков» есть большие вопросы, а что дальше?

Алтайское промышленное предприятие запустит новый цех. Олег Богданов , altapress.ru

Так получилось, что с пресловутым оборонзаказом все совсем не так конкретно, как, казалось бы, должно быть в армии. Свои закупки Минобороны проводит очень хаотично. Два-три года ведомство активно приобретает технику, заставляя тем самым предприятия увеличивать мощности, а затем пропадает с радаров.

Так работать просто невозможно, констатировал руководитель ФНПЦ.

Эксперт утверждает: четко выстроенной системы с разбивкой объемов госзаказов по годам до сих пор нет. Это уже принесло убытки ФНПЦ «Алтай», конструкторскому бюро «Восток» и рубцовскому филиалу «Уралвагонзавода». На протяжении 2017−2018 годов предприятия сокращали сотрудников, снижали уровень заработной платы.

Борис Певченко,

гендиректор ФНПЦ «Алтай»:

Нам объясняют происходящее очередным циклом размещения заказов на перевооружение армии и флота. Но у большинства промышленников сложилось четкое убеждение, что все по-другому. Если за рубежом все делается, чтобы не навредить оборонным предприятиям, то в России эта хаотичность только губит.

На сегодняшний день у «оборонщиков» нет четкого представления, что будет с госзаказом в 2020 и 2021 годах. Зато в 2022-том государство им обещает чуть ли не золотые горы.

«Жаль только — жить в эту пору прекрасную, уж не придется — ни мне, ни тебе», — объяснил тяжесть проблемы словами Некрасова Борис Певченко.

В этой ситуации, сообщил он, есть еще один важный момент. Дело в том, что неравномерная нагрузка оборонных предприятий заставляет их отказываться от гражданской продукции.

Получается так — только возникает оборонзаказ, его приходится экстренно отрабатывать, бросая на это все силы. Объемы производства «гражданки» на это время снижаются, а зачастую и вовсе обнуляются.

Это хорошо, если в такой момент не активизируются конкуренты, но ведь бывает иначе.

«Только чуть-чуть приостановил выпуск гражданской продукции, глядь — а все заполнено „китайчатиной“. И как с ней бороться, не понятно», — заявил Певченко.

О чем власть предупреждали строители?

Пожалуй, самым зажигательным оратором оказался Владимир Отмашкин. Руководитель ИСК «Союз» представлял на заседании промышленников всю строительную отрасль края. Он решил пройтись по теме взаимодействия бизнеса и власти.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

Отмашкин был откровенным: прежняя администрация не особо любила тех, кто имел свою собственную точку зрения и преследовала тех, кто осмеливался ее выражать. Конкретные фамилии «злых гениев» строитель не называл, но собравшиеся наверняка понимали, о ком, в первую очередь, идет речь.

«Наши предложения просто игнорировались, а мы ведь предупреждали о проблемах, которые будут ждать в ближайшее время. Во взаимоотношениях дело доходило до блокирования работы предприятий», — заявил Отмашкин.

Он напомнил об обманутых дольщиках «Демидов-парка» в Новоалтайске, который изначально выглядел очень сомнительным проектом, вспомнил обанкротившиеся строительные фирмы, прежде всего, «Стройгаз» и еще раз заявил властям, что работать с соцобъектами по тем ценам, что есть сейчас, никто из застройщиков не будет.

«Когда господин Щетинин начал свою деятельность по снижению стоимости объектов на торгах, мы говорили: „Вы что творите!“. Невозможно построить за такие деньги. Сейчас мы дошли до того, что на социальные объекты никто не идет. Построить их может только предприятие, которое не платит налоги, не рассчитываются с подрядчиками, используют безобразные материалы и технологии», — сказал, как отрезал, строитель.

День строителя. Фото: Союз строителей Алтайского края.

«А что не так с властями сейчас», — продолжил Отмашкин. Оказалось, что проблема нынешней команды в ее чрезвычайной медлительности и нежелании конструктивно работать.

Глава «Союза» рассказал: 9 апреля нынешнего года прошло большое совещание с губернатором. Строители обрадовались — дело сдвинется с мертвой точки, но не тут-то было.

Протокол заседания появился лишь 17 мая, из 11 его пунктов выполнено только 3.

По прежнему не понятно, как будут проводиться аукционы по участкам под застройку, документов по ним попросту не найти. Совершенно не вовремя проводятся торги по объектам, входящим в адресную инвестпрограмму: вместо I квартала, их переносят ближе к концу года.

Нет в Алтайском крае четкой системы закупки жилья для разных категорий граждан, например, для сирот.

Производство. Промышленность. Анна Зайкова

Красноречиво рассказал строитель еще об одном примере взаимодействия с властями. «У меня их много», — заметил он.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Под Барнаулом есть 1 тыс. га земли, которая несколько лет не застраивается. Я постоянно говорю: «Люди, давайте мы введем ее в оборот». Мы по просьбе губернатора решили проработать этот вопрос. Подготовили с юристами письма, отправили их 20 августа. Из города нам ответили 20 сентября, из минстроя — 24 сентября, из минсельхоза — 7 октября. Ответы примерно одинаковые: «Да мы вроде как все знаем, но решить не можем». Это что за отношение?! Мы же не враги друг другу.

Так получилось, что свой спич Владимир Отмашкин произносил уже без присутствия губернатора. Томенко покинул собрание где-то в середине, сославшись на селектор с полпредом.

От власти остался только скромный министр промышленности Александр Климин, но тот как будто чувствовал себя не в своей тарелке.

Александр Климин , министр промышленности и энергетики Алтайского края. altairegion22.ru.

В какой-то момент Виктор Мещеряков, который сейчас является исполнительным директором Союза промышленников, попытался остановить Отмашкина, явно выбившегося за 15 минут отведенного времени. Герман, на правах председателя, его одернул: «Пусть говорит».

Строитель-правдоруб сорвал аплодисменты зала.