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Экономика

Министр сельского хозяйства Алтайского края обозначил направления сотрудничества с Россельхозбанком

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка провел совещание с руководителями структурных подразделений и управляющими дополнительных офисов, где подвёл итоги первого полугодия и наметил основные задачи до конца года. Собравшихся приветствовал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, который обозначил несколько направлений совместной работы.

Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.
Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.
АО "Россельхозбанк"

Сергей Межин,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

— Основное направление, безусловно, кредитование алтайских товаропроизводителей, как инвестиционное, так и сезонное. Если в прошлом году все банки края по коротким кредитам выдали порядка 25 млрд рублей включая предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, то в этом году мы уже достигли уровня 17 млрд рублей. По инвестиционным кредитам тоже есть прирост.

Еще один вектор нашего взаимодействия — реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части льготного ипотечного кредитования или, другими словами, сельской ипотеки. Даная программа будет оставаться приоритетной и в ближайшее время.

Многие сельхозтоваропроизводители у вас имеют зарплатные проекты. Те средства, которые мы распределяем в виде субсидий, а это более тысячи соглашений, находятся на лицевых счетах казначейства, и основное направление использования этих средств — заработная плата. Хочу поблагодарить Россельхозбанк за оперативность в решении возникающих вопросов и уверен, что эта работа будет продолжена в таком же ритме.

В сегодняшних условиях большое значение приобретают инфосистемы. Россельхозбанк запустил и активно развивает экосистему для бизнеса Свое Фермерство и платформу для реализации готовой продукции Свое Родное, которые облегчают выход на рынок и продвижение наших алтайских брендов по всей стране и за рубеж, это очень хороший пример.

Мы совместно организуем «Школу фермера» и тем самым повышаем уровень знаний и компетенций наших аграриев, рассказываем о мерах государственной поддержки, возможностях льготного кредитования и программах субсидирования. Знаю, что участники школы фермера успешно представили свои проекты и получили грантовую поддержку минсельхоза края в этом году.

Та работа, которую вы делаете, важная, необходимая и благодарю весь коллектив алтайского филиала Россельхозбанка за поддержку усилий минсельхоза края и наших сельхозтоваропроизводителей. Вместе мы и дальше будем решать задачи развития региона, развития аграрного производства и сельской жизни в целом.

Директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко поблагодарил министра Сергея Межина за добрые слова в адрес коллектива и выразил уверенность в расширении сотрудничества.

Далее совещание продолжило обсуждение внутренней повестки.

Справка

За 21 год работы на Алтае АО «Россельхозбанк» вложил в агропромышленный комплекс более 170 млрд рублей. Сейчас насчитывается более 7 000 предприятий-партнеров банка в Алтайском крае и Республике Алтай. Только за первое полугодие 2022 года РСХБ профинансировал АПК на 7,3 млрд рублей, что на 29%, или на 1,6 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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