Министр сельского хозяйства Алтайского края обозначил направления сотрудничества с Россельхозбанком

— Основное направление, безусловно, кредитование алтайских товаропроизводителей, как инвестиционное, так и сезонное. Если в прошлом году все банки края по коротким кредитам выдали порядка 25 млрд рублей включая предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, то в этом году мы уже достигли уровня 17 млрд рублей. По инвестиционным кредитам тоже есть прирост.

Еще один вектор нашего взаимодействия — реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части льготного ипотечного кредитования или, другими словами, сельской ипотеки. Даная программа будет оставаться приоритетной и в ближайшее время.

Многие сельхозтоваропроизводители у вас имеют зарплатные проекты. Те средства, которые мы распределяем в виде субсидий, а это более тысячи соглашений, находятся на лицевых счетах казначейства, и основное направление использования этих средств — заработная плата. Хочу поблагодарить Россельхозбанк за оперативность в решении возникающих вопросов и уверен, что эта работа будет продолжена в таком же ритме.

В сегодняшних условиях большое значение приобретают инфосистемы. Россельхозбанк запустил и активно развивает экосистему для бизнеса Свое Фермерство и платформу для реализации готовой продукции Свое Родное, которые облегчают выход на рынок и продвижение наших алтайских брендов по всей стране и за рубеж, это очень хороший пример.

Мы совместно организуем «Школу фермера» и тем самым повышаем уровень знаний и компетенций наших аграриев, рассказываем о мерах государственной поддержки, возможностях льготного кредитования и программах субсидирования. Знаю, что участники школы фермера успешно представили свои проекты и получили грантовую поддержку минсельхоза края в этом году.

Та работа, которую вы делаете, важная, необходимая и благодарю весь коллектив алтайского филиала Россельхозбанка за поддержку усилий минсельхоза края и наших сельхозтоваропроизводителей. Вместе мы и дальше будем решать задачи развития региона, развития аграрного производства и сельской жизни в целом.