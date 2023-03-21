«Мобилизация платежей». Глава алтайской налоговой сравнил эпохи нулевых и двадцатых

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Алтайского края в минувшем году выросли на 6,7%, в местные бюджеты — на 14,6%. Как краевое управление налоговой службы прошло 2022 год и чего ожидает от 2023-го, «Свободному курсу» рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

Меняем схему

— Ранее вы уже возглавляли краевое управление с 2003 по 2010 годы. В мае 2022-го вас назначили вновь. Какие можете отметить изменения, произошедшие с «нулевых»?

— Конечно, было некоторое дежа вю — когда идешь по коридорам и встречаешь множество знакомых лиц. По большому счету, костяк коллектива сохранился, и это было для меня определенным преимуществом при вхождении в работу, потому что многих людей я уже знал, меньше времени ушло на налаживание всех коммуникаций.

Структура же самого управления претерпела кардинальные изменения. Когда я уходил, в ней было 14 инспекций, занимавшихся администрированием конкретных территорий. Сейчас на Барнаул осталась одна инспекция вместо трех, и две вместо 11 — на весь край.

Вместе с тем, появились две специализированные инспекции: одна — по контрольно-аналитической работе, вторая — по государственной регистрации, урегулированию задолженности и процедурам банкротства.

Я бы сказал, что новая структура, особенно со специализированными инспекциями, все же эффективнее прежней. Да, есть определенные сложности с доступностью: иногда, например, приходится ехать из Бийска в Локтевский или Угловский районы.

С другой стороны, мы ведь и схему работы своей меняем — минимизируем необходимость контакта налогоплательщика с инспекцией. Совершенствуем электронные сервисы, идем по пути упрощения всех процедур.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Особая алтайская специфика

— С 2010 по 2012 год вы возглавляли УФНС Владимирской области, а на протяжении последних 10 лет — Новосибирской. Как человек, имеющий возможность сравнить на собственном опыте, расскажите, есть ли у Алтайского края какая-то специфика по сравнению с другими регионами?

— Алтайский край по численности населения не слишком уступает Новосибирской области (2,1 млн против 2,8 млн чел. — Прим. ред). Но количество юридических лиц в крае составляет менее 40 тысяч, а в области их насчитывается до 100 тысяч. Понятно, что количество представителей малого и среднего бизнеса там кратно больше. Работа налоговых органов, разумеется, немного отличатся, поскольку требуется иной организационный подход.

В Алтайском крае достаточно высок удельный вес населения, проживающего в сельской местности, где и зарплата пониже, — это сказывается на том же НДФЛ. Удельный вес сельского хозяйства в структуре экономики, соответственно, выше, чем в других субъектах РФ.

Сельскохозяйственные же предприятия имеют больше льгот в налогообложении, чем промышленные. Кто-то НДС вообще не платит, кто-то платит только 10%, ряд сельхозпредприятий освобождены от налога на прибыль, некоторые применяют единый сельскохозяйственный налог.

Зерноуборочные комбайны Фото: Анна Зайкова , Дмитрий Лямзин

Превосходя ожидания

— Насколько сильно это сказывается на собираемости налогов в Алтайском крае, и в частности, как сложилась ситуация с налоговыми поступлениями в 2022 году?

— Темпы поступлений в ряде регионов России и Сибири повыше, чем у нас, однако и в Алтайском крае они весьма положительные. По всем основным доходным источникам за 2022 год у нас идет прирост. Очень радуют достаточно высокие темпы поступлений по НДФЛ — это основной бюджетообразующий источник доходов для края, его доля в структуре сборов превышает 45%.

Рост поступлений также свидетельствует о том, что зарплаты людям выплачивались, несмотря на непростую обстановку. И фонд заработной платы (как минимум, легальный) не только не уменьшился, но даже увеличился в размерах. Неслучайно сегодня отмечается, что темпы роста зарплаты в АК в минувшем году даже опередили общероссийский показатель. Безусловно, это главный успех.

Совокупная сумма поступлений в консолидированный бюджет РФ составила 193,9 млрд рублей с приростом на 7,6% в сравнении с 2021 годом.

Высокие темпы роста (+6,8%) мы отмечем за прошлый год по страховым взносам, здесь динамика выше среднероссийской. Сумма их составила 62,9 млрд руб­лей — это 33% из общей суммы поступлений.

В любом случае, по нашему мнению, с точки зрения мобилизации платежей год закончился благополучно. С основной задачей, которая стояла перед налоговыми органами, мы справились.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

— Какие отрасли демонстрировали наибольший прирост?

— 56% всех поступлений обеспечивают налогоплательщики двух отраслей: «Обрабатывающие производства» (32%) и «Торговля оптовая и розничная» (24%). Эти сферы деятельности на протяжении всего года демонстрировали положительные результаты.

Рост налоговых платежей отмечаем в следующих отраслях — «Строительство», «Образование», «Гостиницы и общепит», «Транспорт», «Здравоохранение» и другие.

Третье место по объему собранных средств формируют плательщики, занятые в сфере операций с недвижимым имуществом (5,2%), однако от них поступления, наоборот, сократились — на 200 млн рублей (-2,8%).

— А кроме недвижимости по каким-то еще отраслям уровень поступлений снижался?

— Да, например, отрицательную динамику демонстрировали сельхозпредприятия: на 29,8% меньше уровня прошлого года. Однако не всегда сокращение платежей означает ухудшение дел в отрасли.

Дача , недвижимость , загородный дом. СС0

Глубокого анализа мы пока не проводили, но есть предположение, что в прошлом году аграрии активно закупали новую технику, а это могло сказаться на общем сальдо из-за возврата НДС. Если это действительно так, то такое уменьшение, как бы странно это ни звучало, окажется плюсом для аграрного сектора.

Отрицательная динамика наблюдалась также по налогу на прибыль организаций. Но это нельзя назвать проблемой именно Алтайского края. Дело в том, что в 2022 году существенно «просел» финансовый сектор. Поступления по этой сфере деятельности сократились в 3,7 раза или на 4,2 млрд рублей. Но поскольку своих банков у нас практически нет, то основной вклад в это снижение произошел со стороны крупных российских банков.

Кроме того, у одного из главных налогоплательщиков — металлургической отрасли — результаты были невысокие. Если эти две категории (металлургию и финсектор) убрать, то общее сальдо по всем остальным налогоплательщикам будет положительным даже по налогу на прибыль.

Напомню также, что в 2022 году действовал ряд мер поддержки бизнеса: в частности перенесли сроки уплаты налогов и страховых взносов для отдельной категории налогоплательщиков, снизили размер пени за просрочку уплаты налогов, ввели систему ускоренного возврата НДС.

Кошелек , банковские карты. СС0

Потенциал самозанятых

— Вырос ли объем налоговых поступлений от самозанятых? Насколько эффективным оказался этот формат?

— Прежде всего, напомню, что введение института самозанятых не ставило своей задачей увеличения поступлений в бюджет. Цель заключалась, в первую очередь, в том, чтобы легализовать коммерческую деятельность и дать возможность гражданам вести бизнес законно и честно, пользуясь государственной поддержкой.

Можно отметить, что задача выполнена, об этом говорит все большая популярность налога на профессиональный доход. За 2022 год число самозанятых в Алтайском крае увеличилось вдвое и достигло почти 70 тыс. человек — это 3% от общей численности населения региона.

Вместе с тем, среднероссийский показатель составляет 4,5%. Это говорит о том, что потенциал использования такого налогового режима в нашем регионе раскрыт еще не полностью.

Увеличение количества физических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, способствовало и повышению налоговых поступлений, сумма их составила почти 160 млн рублей, что также вдвое больше, чем в предыдущем году.

Ранее некоторые ожидали, что на режим самозанятости начнут массово переходить все индивидуальные предприниматели, однако этого не произошло. Из 70 тыс. ИП это сделали только 3,2 тыс.

Касса. Торговля. CC0

— Отдельные представители сообществ малого бизнеса утверждали, что налоговые поступления от них в 2022 году стали рекордными. Правда ли это? Какова динамика налоговых поступлений от субъектов МСП в Алтайском крае? Чем обусловлены ее колебания?

— Насчет рекордов я бы не утверждал. Да, динамика у нас немного опережающая, но и количество плательщиков выросло — не забывайте, что у нас закончился переходный период с единого налога на вмененный доход, и плательщики шли, кто на патентную систему, кто — на упрощенную. Тезисов о резком увеличении налоговой нагрузки я бы тоже не подтвердил.

90% плательщиков региона приходится на субъекты малого предпринимательства, при этом 94% из них — это микропредприятия. В бюджетную систему РФ за 2022 год от субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края поступило почти 63 млрд рублей, это на 11% больше, чем в предыдущем году.

В целом можно отметить рост налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. Однако при этом нужно понимать, что здесь учтена уплата налога новыми плательщиками в начале 2022 года по итогам 2021 года, применяющими упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года.

Положительная динамика поступлений по ЕСХН сложилась за счет роста налогооблагаемой базы (роста цен на продукцию, реализации ее запасов). Рост поступлений за 2022 год по ЕСХН от субъектов МСП составил 203 млн рублей.

По патентам произошло снижение суммы поступлений — на 4,3% в сравнении с 2021 годом.

Эмблема УФНС по АК. Максим Стрелковский.

Никто не «кошмарит» бизнес

— Появлялись сообщения о том, что в 2022 году усилилось давление налоговых органов на бизнес: якобы в несколько раз выросло количество проверок, претензий, штрафов. Как с этим обстояло дело в Алтайском крае?

— Категорически с этим не соглашусь. Да, действительно, размер доначисленных сумм по результатам контрольной работы в 2022 году увеличен. Вместе с тем, количество выездных проверок снижено практически вполовину.

Я даже сомневаюсь, стоит ли озвучивать их количество — оно настолько мизерное, что нарушители могут просто перестать их бояться. Если в 2021 году их было 75, то в 2022 году — всего 42.

Преимущественно, мы все-таки проверяем крупных налогоплательщиков, которые не относятся к среднему и малому бизнесу. Те же выездные проверки проводятся в исключительных случаях, когда идет умышленное сопротивление налогоплательщика, использование агрессивных схем уклонения от уплаты, может быть, даже криминального характера.

Также у нас почти два года действует мораторий на проверки контрольно-кассовой техники. Ранее эти мероприятия проводились массово. Максимум, что мы делали в 2022 году по ККТ — выдавали предписания об устранении нарушений, даже не составляя протоколов.

Женщина работает с документами Фото: freepik , автор drobotdean.

— А как обстояли дела с проверками крупного бизнеса в Алтайском крае?

— Налоговые органы максимально настроены урегулировать все спорные моменты в текущем режиме. Встречаясь с плательщиками, мы предлагаем им самостоятельно уточнить налоговые обязательства или представить документы и информацию, которые снимут возникшие к ним вопросы.

По результатам 2022 года предоставлены уточненные налоговые декларации и дополнительно направлено в бюджет более 700 млн руб.

В 2022 году наибольшая доля доначислений по выездным проверкам в Алтайском крае пришлась на крупных представителей промышленности, строительства и торговли. Среднее доначисление на одну проверку составляет 86 млн рублей, с учетом пени и штрафных санкций. В 2021 году аналогичный показатель составлял 37 млн рублей.

Наиболее типичные нарушения, которые мы фиксируем, — это введение в учет сделок с техническими контрагентами с целью формально завысить расходы и налоговые вычеты для минимизации налогооблагаемой базы по прибыли и НДС с последующим выводом из оборота денежных средств в интересах бенефициаров.

Конечно, это значительные суммы. От их несвоевременного поступления, с одной стороны, страдает бюджет, а с другой — бизнес, который копил риски на протяжении длительного периода, а по итогам выездной проверки должен оплатить крупные доначисления в короткие сроки.

Изъятие из оборота таких крупных сумм или привлечение для этого кредитных ресурсов не всегда проходит для бизнеса безболезненно, тем более в непростой текущей экономической ситуации.

Калькулятор. pixabay.com

Беречь каждого налогоплательщика

— Чего ожидаете от 2023 года? Есть ли предпосылки к каким-то новым рекордам?

— Нужно понимать, что собираемость налогов — это маркер самочувствия общества и экономики. Налоговые органы работают с каждым годом эффективнее, этому способствует автоматизация, методы контроля и миссия ФНС России. Процессы становятся технологичнее, исполнение налоговых обязательств упрощается. Мы не стремимся к рекордам, важно сохранить бизнес, экономику.

Прогнозируем, что нам удастся добиться того, что собираемость как минимум не снизится, а, возможно, и подрастет, тут есть резервы. Однако я настраиваю своих коллег не только обеспечить наполняемость бюджетов, но и беречь каждого налогоплательщика, кто ведет реальную финансовую деятельность.

Наша главная задача — обеспечить стабильное поступление платежей в бюджет. Мы намерены продолжать налаживать связи с налогоплательщиками, заниматься информированием населения, повышением его налоговой грамотности. Будем решать эти задачи в течение 2023 года.

Знак вопроса. СС0

Специальный вопрос

— Что бы вы хотели сказать налогоплательщикам?

— Хотел бы напомнить, что с 1 января началась декларационная кампания, которая продлится до 2 мая. Призываю уважаемых налогоплательщиков подавать декларации о доходах за 2022 год.

Напомню — это граждане, реализовавшие имущество и транспортные средства, находившееся в собственности менее минимального срока владения (например, продажа автомобиля со сроком владения менее трех лет), от сдачи в аренду жилья.

Кроме того, обязанность представить декларацию по форме 3-НДФЛ возложена на индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов, арбитражных управляющих и других лиц, занимающихся частной практикой.

Рукопожатие. из свободных источников

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и мобильном приложении «Налоги ФЛ» заполнить декларацию удобно в режиме онлайн и отправить в инспекцию. Войти в кабинет можно как с помощью пароля, полученного в любой инспекции, так и портала Госуслуги.

А в целом, налоговые органы сегодня настроены на партнерские отношения с налогоплательщиками, наша задача сделать исполнение налоговых обязательств простым и комфортным. Мы всегда готовы к диалогу, но если нас слушать не хотят, то тогда извините — включаем инструмент фискального контроля со всеми вытекающими последствиями.