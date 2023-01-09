Молодой алтайский машиностроитель готов показать миру свое новое изобретение

«Комплекс Агро» к февралю 2023 года намерена собрать свой первый посевной комплекс. Об этом altapress.ru сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Беляев. Он стал победителем премии менеджер года в номинации «Промышленность».

Дмитрий Беляев на награждении "Менеджер года". Декабрь 2022 года.

Дмитрий Беляев,

генеральный директор ТД «Комплекс Агро»:

В феврале мы соберем наших клиентов, чтобы узнать их пожелания и предложения в плане концепта, опций и дополнительных возможностей этой машины. До весны у нас будет возможность все учесть, а в мае вывести комплекс в поля. Планируем, что испытания окончатся к середине июня.

В серийное производство новый посевной комплекс алтайская компания намерена запустить будущей осенью. По словам Дмитрий Беляева, предзаказы на технику уже есть, однако машиностроитель готов будет их принимать, только после окончания испытаний.

Ранее в интервью altapress.ru Дмитрий Беляев сообщал, что «посевники» — это большой неосвоенный рынок. Тот сегмент, в который стремится «Комплекс Агро», это уровень John Deere и Bourgault.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Для нового производства предприятие осваивает новую площадку, располагающуюся за пивзаводом в Барнауле.

Дмитрий Беляев,

генеральный директор ТД «Комплекс Агро»:

К сожалению, сезон фундаментных работ уже упущен. Постараемся зимой провести подготовительные работы, чтобы весной как можно быстрее начать монтаж. Основной упор на этой площадке будет сделан на сборку именно посевных комплексов.

Что еще известно о предприятии

В 2022 году «Комплекс Агро» собрал первый образец собственной дождевальной машины для систем орошения. Новое для себя направление компания реализует на производственной площадке на проспекте Космонавтов в Барнауле. Это была старая база, которая досталась новому собственнику в полуразрушенном состоянии.

Завод «ТД Комплекс Агро». Анна Зайкова. Завод «ТД Комплекс Агро». Анна Зайкова. Предприятие «Комплекс Агро». Дмитрий Лямзин Предприятие «Комплекс Агро». Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день часть оборудования там уже запущена — работают координатно-пробивной пресс, камера полимерной окраски, оборудованы восемь сварочных постов.

Здесь же «Комплекс Агро» собирает почвообрабатывающие машины. Первый культиватор Strip-till уже прошел испытание.