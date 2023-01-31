Москва оставила бывшего владельца «Золота Курьи» почти без 700 млн рублей

Сколько должно «Золото Курьи»

Причина прекращения производства в резолютивной части определения суда не указана. Напомним, ЗРК «Омчак» уже не в первый раз пытается истребовать с «Золота Курьи» почти миллиард рублей, однако успеха пока не добилась. «Омчак» даже не попал в реестр кредиторов золотодобытчика.

В сентябре 2021 года «Золоту Курьи» удалось выйти из процедуры банкротства путем заключения мирового соглашения с кредиторами. В их реестр вошли 16 компаний с совокупной суммой требований 128,2 млн рублей. «Золото Курьи» обязалась выплатить их к 2024 году.

Добыча россыпного золота на Алтайском прииске. regionalcenter2.ru

Самый гуманный суд в мире

Тем не менее, попыток выручить свой миллиард «Омчак» не оставляет. В конце октября сумма требований была разбита на два иска: почти 700 млн рублей ЗРК безуспешно попробовал получить с «Золота Курьи» через московский суд, а еще почти 300 млн рублей взыскивает через арбитраж Алтайского края.

С этим иском у «Омчака» пока что тоже не все гладко. Поначалу суд пошел золоторудной компании навстречу и даже частично удовлетворил просьбу о принятии обеспечительных мер, заблокировав счета «Золота Курьи». Однако уже в следующем месяце решение пришлось пересмотреть.

Добыча россыпного золота на Алтайском прииске. regionalcenter2.ru

Меры и полумеры

Представитель «Золота Курьи» указал, что применение обеспечительных мер парализует деятельность компании и фактически нарушает порядок исполнения упомянутого выше мирового соглашения с кредиторами компании.

В итоге суд отменил обеспечительные меры для денег, которые будут поступать на счета «Золота Курьи», однако 292,3 млн рублей, которые требует с него «Омчак», так и останутся замороженными. Очередное заседание по этому делу состоится 7 февраля.

Слитки золота. АО «Россельхозбанк»

Плюс один

А сегодня суд рассмотрит еще один иск. Его «Омчак» подал уже не к «Золоту Курьи», а к одному из кредиторов последнего — компанию «Алт Авто». ЗРК требует признать недействительным некий договор уступки требований.

Подробности в документе не приводятся, однако известно, что по условиям мирового соглашения золотодобытчик должен был выплатить трем кредиторам два транша в 2022 году и еще 100 млн рублей — до 22 декабря текущего года. Вероятно, именно эта сумма может предназначаться «Алт Авто».