2 января
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Экономика

На Алтае предприниматели начали повышать цены из-за роста стоимости патента

Трое предпринимателей Романовского района Алтайского края, разместив в местной газете «Горизонт» поздравление с Новым годом, проинформировали жителей об увеличении стоимости услуги ассенизации. Фото предновогоднего объявления опубликовано в одном из чатов района. Причиной они назвали существенный рост стоимости патента в 2024 года.

Ассенизаторская машина.
Ассенизаторская машина.
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С 1 января вступят в силу значительные изменения в патентной системе налогообложения, рассказали в управлении ФНС по Алтайскому краю. Изменений много.

Во-первых, увеличился размер потенциально возможного годового дохода, с которого рассчитывается сумма налога. Во-вторых, решено ежегодно индексировать этот показатель (потенциальный доход) – и с 1 января его проиндексировали на коэффициент-дефлятор 1,058.

Один из участников чата Романовского района сообщение о росте услуг прокомментировал так: «Патент был 7 тыс. рублей в год, а будет с 1 января 2024 года почти 60 тыс. рублей в год».

В итоге три местных предпринимателя заявили, что повышают цену на свою услугу по вывозу жидких бытовых отходов.

Ранее сайты многих районов края распространили предупреждение о росте стоимости патента (например, смотрим здесь). Они предлагали заранее просчитать, используя калькулятор, сколько будет стоить патент в 2024 году. И в случае необходимости выбрать более оптимальную систему налогообложения.

В 2023 году патентную систему налогообложения выбрали 18 032 индивидуальных предпринимателя Алтайского края. Это больше на 0,8%, чем в 2022 году. Всего они получили 27 621 патент (на 2,7% больше, чем годом ранее).

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