Как алтайские ритейлеры противостоят бедности покупателей и конкуренции федералов

Ритейлеры Алтайского края и России столкнулись с проблемой: покупатель охотится за большими скидками. Из-за этого продавцы теряют прибыль. Компании стараются переломить ситуацию и ищут новые форматы торговли. Об этом говорили представители отрасли на круглом столе ИД «Алтапресс», посвященном рынку ритейла.

Акции достали

По итогам января — августа оборот розничной торговли в Алтайском крае вырос на 6 млрд рублей (+1,2%), сообщает Алтайкрайстат. Однако эксперты отмечают, что с учетом инфляции можно говорить об отрицательной динамике.

Ирина Клюкина,

директор управляющей компании «Праздничный»:

В профессиональной прессе говорят, что ритейл развивается и даже вышел из кризиса. Возможно, средняя температура по больнице неплохая, но в «палате номер 22» (Алтайский край) состояние стабильно тяжелое. Продажи падают, уровень конвертации посетителей в покупатели низкий.

Как результат, в каждом отдельном магазине продолжается борьба за покупателя, а точнее за его «похудевший» кошелек.

Сергей Романов , гендиректор сети «Спортивный мир». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Сергей Романов,

гендиректор сети «Спортивный мир»:

Доходы населения, в общем-то, остались на прежнем уровне, но увеличились расходы на коммуналку и отдельные товары. У людей остается все меньше свободных денег на покупку тех же спортивных товаров.

Аналогичными наблюдениями делятся предприниматели рынка товаров повседневного спроса категорий food (еда) и non-food (не еда), люксовой брендовой одежды, ювелирных изделий, а также представители торговых центров, которые находятся в постоянном поиске платежеспособных арендаторов.

В таких условиях все больше покупателей, ориентированных на цену. Они выбирают магазин не по принципу удобства, широты ассортимента и качества обслуживания, а исходят из того, какие скидки им предоставляют.

«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

В некоторых случаях это привело к тому, что товар продается только по акции. Особенно это заметно в категориях стиральных порошков, кондиционеров для белья и средств для мытья посуды. «Производителям крайне сложно предложить новинку, которая начнет генерировать продажи», — поясняет гендиректор сети «Новэкс» Елена Филипчук.

И если производители уже смирились с этим, то ритейлеры нет.

Сергей Романов,

гендиректор сети «Спортивный мир»:

Я общаюсь с коллегами разных регионов. Даже москвичи обеими руками за то, чтобы прекратить демпинг. Потому что остающаяся наценка «не влазит» в рентабельность магазинов — она должна быть выше 17%.

Нина Глушакова , владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Есть еще одна причина, по которой ритейлеры «разлюбили» акции и скидки.

Нина Глушакова,

владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция»:

Еще пять-семь лет назад ювелирный рынок был более-менее честным. Потом ритейлеры стали предлагать не скидки, а недобросовестные маркетинговые акции, чем очень сильно скомпрометировали себя. Ведь на самом деле наш бизнес очень прозрачный: на бирже можно узнать, сколько стоит грамм золота и какова цена бриллиантов. Любой здравомыслящий человек может это посчитать.

Как торговля привлекает покупателей?

Расширяют ассортимент

Начиная с 2014 года ритейлеры ищут способ привлекать покупателя не скидками и акциями. И у них это получается.

Елена Филипчук,

гендиректор сети «Новэкс»:

Если 70% порошков продается только по акции, мы вводим новые категории. Например, товары для животных. Также у нас есть товары первой цены — не самого высокого качества, но по самой низкой цене. И в этой же категории есть другие сегменты, кроме премиум. Еще мы представляем региональные и особые продукты — натуральную косметику и органическую химию.

Становятся производителями

«Спортивному миру» Сергея Романова приходится конкурировать с федеральными сетями («Спортмастер» и «Декатлон»), предлагающими априори низкие цены за счет крупных закупок, на которые получают скидки. Чтобы успешно работать, Романов приобрел швейную фабрику.

Сергей Романов,

гендиректор сети «Спортивный мир»:

Мы хотим предложить своим покупателям одежду качества известных брендов вроде NIKE, также одевать спортивные команды — создавать небольшие партии костюмов, подогнанных под конкретных людей.

Ирина Клюкина , директор УК «Праздничный» ( в центре). «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Приукрашивают дисконт

Покупатель не любит откровенный дисконт, но приобретать вещи в магазинах категорий «средний», «средний+" тоже не любит, продолжает Ирина Клюкина, директор управляющей компании «Праздничный». «Поэтому мы делаем ставку на дисконт «с прикрашенными губками» — шоу-румы. Это небольшие магазины, которые закупают свой товар на площадках вроде Aliexpress. Но они предлагают покупателю модные и полные гардеробы на сезон, чем и привлекают его».

Анна Поломошнова,

представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ», которая управляет ТЦ Ultra:

Они рассчитаны на продажи в новом формате: модно, быстро, недорого. Они не говорят, что здесь дешево, но круто подают свои коллекции: делают хороший свет и грамотную выкладку товара, ставят большие зеркала. То есть создают хорошую обертку дешевому товару, чтобы, купив, человек понял: он классный.

Наталья Илющенко , управляющая магазином брендовой одежды Patrizia Pepe. «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Меняются под нового покупателя

В торговых центрах и магазинах становится все больше покупателей поколения миллениалов.

Наталья Илющенко,

управляющая магазином брендовой одежды Patrizia Pepe:

Если раньше была приверженность маркам и представляющим их магазинам, покупатели приходили к нам, чтобы пообщаться, то теперь этого нет. Сейчас клиент старшего поколения уходит, потому что его гардероб полон одежды, а молодым не важны бренды — они их не идентифицируют, не ориентируются в цене марок.

«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Миллениалы экономят время, но им пока важны качество и впечатления. Поэтому магазины начали по максимуму использовать соцсети для продвижения. «Мы предлагаем решение, как носить вещь, чтобы не пришлось мерить одежду два часа. Вообще примерка как развлечение уже ушла в прошлое. Рынок очень быстро меняется», — считает Наталья Илющенко.

Ищут новые каналы продвижения

На рынке ювелирных изделий наступает время авторских высокохудожественных коллекций, считает Нина Глушакова. Чтобы находить особого покупателя, предпринимательница начала открывать ювелирные салоны в театрах.

Нина Глушакова,

владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция»:

Мы получили прекрасную целевую аудиторию, которая не бегает по магазинам в поисках скидок 70 или 90%, а интересуется декоративно-прикладным искусством. Это исключительно живучий формат, представляющий высокохудожественный продукт, которым всегда славилась Россия.

Андрей Кенингсберг , компания «Аргус». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Чудеса арендных ставок

Барнаул постепенно переходит на новый формат фермерских рынков. В этом году можно наконец-то сказать, что состоялся проект «Экоярмарки ВДНХ», который открылся в мае 2016 года.

Мирия Капиева,

коммерческий директор «Экоярмарки ВДНХ»:

Мы планировали собрать фермеров и представить их продукцию, но сразу потеряли почти половину арендаторов. Но сейчас 90% площадей заполнено.

Сработали два фактора — снижение арендной ставки и соблюдение выбранного формата. Также завоевывать покупателя намерен новый проект «Старый базар». Курирующая подбор арендаторов Анна Поломошнова пояснила, что на первых порах арендная ставка будет ниже среднерыночной на 20%. «Мы ее, конечно, будем повышать, ведь цель каждого — заработать. Но для начала нужно обеспечить поток покупателей», — поясняет Поломошнова.

«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

Из-за елки и парковки

Осенью 2018 года в Барнауле планировали запустить Старый базар после реконструкции. Однако сроки сдвинулись из-за того, что собственник (СК «Сибирия») приобрел здание по соседству. Там устроят парковку для автомобилей покупателей, а также создадут площадь для городских праздников.

Анна Поломошнова рассказала, что покупка еще одного здания выбила собственников из сроков.

Анна Поломошнова,

представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ», которая управляет ТЦ Ultra:

На нее пришлось отвлечь деньги и другие ресурсы компании. Но это улучшило качество проекта и его будущий потенциал. Стартовать в марте — апреле лучше, чем в декабре, за которым следуют традиционно провальные для торговли январь и февраль.

Открывшись весной 2019 года, рынок сможет «раскрутиться» за летний сезон и плавно войти в зиму, когда продажи обычно падают. А на Новый год (2020-й) около Старого базара устроят елку. С администрацией города СК «Сибирия» уже договорилась. «Добавив хорошую развлекательную составляющую — кафе и ресторанчики на первом этаже рынка, — мы добьемся стабильности проекта», — говорит Поломошнова.

Старый базар будет востребован благодаря локации, уверена эксперт: рынок находится в историческом центре рядом с парком «Центральный», «туристической» улицей Мало-Тобольской, дорогой на набережную и выездом из города в сторону Горного Алтая. В числе угроз — слишком долгий простой Старого базара — за это время в Барнауле увеличилось количество и улучшилось качество магазинов у дома: «Они разорвали связку покупатель — рынок».