Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 4°C
465

Как алтайские ритейлеры противостоят бедности покупателей и конкуренции федералов

Ритейлеры Алтайского края и России столкнулись с проблемой: покупатель охотится за большими скидками. Из-за этого продавцы теряют прибыль. Компании стараются переломить ситуацию и ищут новые форматы торговли. Об этом говорили представители отрасли на круглом столе ИД «Алтапресс», посвященном рынку ритейла.

Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
СС0

Акции достали

По итогам января — августа оборот розничной торговли в Алтайском крае вырос на 6 млрд рублей (+1,2%), сообщает Алтайкрайстат. Однако эксперты отмечают, что с учетом инфляции можно говорить об отрицательной динамике.

Ирина Клюкина,
директор управляющей компании «Праздничный»:

В профессиональной прессе говорят, что ритейл развивается и даже вышел из кризиса. Возможно, средняя температура по больнице неплохая, но в «палате номер 22» (Алтайский край) состояние стабильно тяжелое. Продажи падают, уровень конвертации посетителей в покупатели низкий.

Как результат, в каждом отдельном магазине продолжается борьба за покупателя, а точнее за его «похудевший» кошелек.

Сергей Романов, гендиректор сети «Спортивный мир». &quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
Сергей Романов, гендиректор сети «Спортивный мир». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Сергей Романов,
гендиректор сети «Спортивный мир»:

Доходы населения, в общем-то, остались на прежнем уровне, но увеличились расходы на коммуналку и отдельные товары. У людей остается все меньше свободных денег на покупку тех же спортивных товаров.

Аналогичными наблюдениями делятся предприниматели рынка товаров повседневного спроса категорий food (еда) и non-food (не еда), люксовой брендовой одежды, ювелирных изделий, а также представители торговых центров, которые находятся в постоянном поиске платежеспособных арендаторов.

В таких условиях все больше покупателей, ориентированных на цену. Они выбирают магазин не по принципу удобства, широты ассортимента и качества обслуживания, а исходят из того, какие скидки им предоставляют.

&quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

В некоторых случаях это привело к тому, что товар продается только по акции. Особенно это заметно в категориях стиральных порошков, кондиционеров для белья и средств для мытья посуды. «Производителям крайне сложно предложить новинку, которая начнет генерировать продажи», — поясняет гендиректор сети «Новэкс» Елена Филипчук.

И если производители уже смирились с этим, то ритейлеры нет.

Сергей Романов,
гендиректор сети «Спортивный мир»:

Я общаюсь с коллегами разных регионов. Даже москвичи обеими руками за то, чтобы прекратить демпинг. Потому что остающаяся наценка «не влазит» в рентабельность магазинов — она должна быть выше 17%.

Нина Глушакова, владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция». &quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
Нина Глушакова, владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Есть еще одна причина, по которой ритейлеры «разлюбили» акции и скидки.

Нина Глушакова,
владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция»:

Еще пять-семь лет назад ювелирный рынок был более-менее честным. Потом ритейлеры стали предлагать не скидки, а недобросовестные маркетинговые акции, чем очень сильно скомпрометировали себя. Ведь на самом деле наш бизнес очень прозрачный: на бирже можно узнать, сколько стоит грамм золота и какова цена бриллиантов. Любой здравомыслящий человек может это посчитать.

Как торговля привлекает покупателей?

Расширяют ассортимент

Начиная с 2014 года ритейлеры ищут способ привлекать покупателя не скидками и акциями. И у них это получается.

Елена Филипчук,
гендиректор сети «Новэкс»:

Если 70% порошков продается только по акции, мы вводим новые категории. Например, товары для животных. Также у нас есть товары первой цены — не самого высокого качества, но по самой низкой цене. И в этой же категории есть другие сегменты, кроме премиум. Еще мы представляем региональные и особые продукты — натуральную косметику и органическую химию.

Становятся производителями

«Спортивному миру» Сергея Романова приходится конкурировать с федеральными сетями («Спортмастер» и «Декатлон»), предлагающими априори низкие цены за счет крупных закупок, на которые получают скидки. Чтобы успешно работать, Романов приобрел швейную фабрику.

Сергей Романов,
гендиректор сети «Спортивный мир»:

Мы хотим предложить своим покупателям одежду качества известных брендов вроде NIKE, также одевать спортивные команды — создавать небольшие партии костюмов, подогнанных под конкретных людей.

Ирина Клюкина, директор УК &quot;Праздничный&quot; (в центре). &quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
Ирина Клюкина, директор УК «Праздничный» (в центре). «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Приукрашивают дисконт

Покупатель не любит откровенный дисконт, но приобретать вещи в магазинах категорий «средний», «средний+" тоже не любит, продолжает Ирина Клюкина, директор управляющей компании «Праздничный». «Поэтому мы делаем ставку на дисконт «с прикрашенными губками» — шоу-румы. Это небольшие магазины, которые закупают свой товар на площадках вроде Aliexpress. Но они предлагают покупателю модные и полные гардеробы на сезон, чем и привлекают его».

Анна Поломошнова,
представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ», которая управляет ТЦ Ultra:

Они рассчитаны на продажи в новом формате: модно, быстро, недорого. Они не говорят, что здесь дешево, но круто подают свои коллекции: делают хороший свет и грамотную выкладку товара, ставят большие зеркала. То есть создают хорошую обертку дешевому товару, чтобы, купив, человек понял: он классный.

Наталья Илющенко, управляющая магазином брендовой одежды Patrizia Pepe. &quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
Наталья Илющенко, управляющая магазином брендовой одежды Patrizia Pepe. «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Меняются под нового покупателя

В торговых центрах и магазинах становится все больше покупателей поколения миллениалов.

Наталья Илющенко,
управляющая магазином брендовой одежды Patrizia Pepe:

Если раньше была приверженность маркам и представляющим их магазинам, покупатели приходили к нам, чтобы пообщаться, то теперь этого нет. Сейчас клиент старшего поколения уходит, потому что его гардероб полон одежды, а молодым не важны бренды — они их не идентифицируют, не ориентируются в цене марок.

&quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Миллениалы экономят время, но им пока важны качество и впечатления. Поэтому магазины начали по максимуму использовать соцсети для продвижения. «Мы предлагаем решение, как носить вещь, чтобы не пришлось мерить одежду два часа. Вообще примерка как развлечение уже ушла в прошлое. Рынок очень быстро меняется», — считает Наталья Илющенко.

Ищут новые каналы продвижения

На рынке ювелирных изделий наступает время авторских высокохудожественных коллекций, считает Нина Глушакова. Чтобы находить особого покупателя, предпринимательница начала открывать ювелирные салоны в театрах.

Нина Глушакова,
владелица ювелирных салонов «Оливин» и «Частная коллекция»:

Мы получили прекрасную целевую аудиторию, которая не бегает по магазинам в поисках скидок 70 или 90%, а интересуется декоративно-прикладным искусством. Это исключительно живучий формат, представляющий высокохудожественный продукт, которым всегда славилась Россия.

Андрей Кенингсберг, компания &quot;Аргус&quot;. &quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
Андрей Кенингсберг, компания «Аргус». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Чудеса арендных ставок

Барнаул постепенно переходит на новый формат фермерских рынков. В этом году можно наконец-то сказать, что состоялся проект «Экоярмарки ВДНХ», который открылся в мае 2016 года.

Мирия Капиева,
коммерческий директор «Экоярмарки ВДНХ»:

Мы планировали собрать фермеров и представить их продукцию, но сразу потеряли почти половину арендаторов. Но сейчас 90% площадей заполнено.

Сработали два фактора — снижение арендной ставки и соблюдение выбранного формата. Также завоевывать покупателя намерен новый проект «Старый базар». Курирующая подбор арендаторов Анна Поломошнова пояснила, что на первых порах арендная ставка будет ниже среднерыночной на 20%. «Мы ее, конечно, будем повышать, ведь цель каждого — заработать. Но для начала нужно обеспечить поток покупателей», — поясняет Поломошнова.

&quot;Круглый стол&quot; по ритейлу. 2018 год.
«Круглый стол» по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Из-за елки и парковки

Осенью 2018 года в Барнауле планировали запустить Старый базар после реконструкции. Однако сроки сдвинулись из-за того, что собственник (СК «Сибирия») приобрел здание по соседству. Там устроят парковку для автомобилей покупателей, а также создадут площадь для городских праздников.

Анна Поломошнова рассказала, что покупка еще одного здания выбила собственников из сроков.

Анна Поломошнова,
представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ», которая управляет ТЦ Ultra:

На нее пришлось отвлечь деньги и другие ресурсы компании. Но это улучшило качество проекта и его будущий потенциал. Стартовать в марте — апреле лучше, чем в декабре, за которым следуют традиционно провальные для торговли январь и февраль.

Открывшись весной 2019 года, рынок сможет «раскрутиться» за летний сезон и плавно войти в зиму, когда продажи обычно падают. А на Новый год (2020-й) около Старого базара устроят елку. С администрацией города СК «Сибирия» уже договорилась. «Добавив хорошую развлекательную составляющую — кафе и ресторанчики на первом этаже рынка, — мы добьемся стабильности проекта», — говорит Поломошнова.

Старый базар будет востребован благодаря локации, уверена эксперт: рынок находится в историческом центре рядом с парком «Центральный», «туристической» улицей Мало-Тобольской, дорогой на набережную и выездом из города в сторону Горного Алтая. В числе угроз — слишком долгий простой Старого базара — за это время в Барнауле увеличилось количество и улучшилось качество магазинов у дома: «Они разорвали связку покупатель — рынок».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка