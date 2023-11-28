На ООО «Агро-Восточный» оценили итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».

Промежуточные итоги шести месяцев участия ООО «Агро-Восточный» в национальном проекте «Производительность труда» подвели на предприятии 17 ноября при поддержке Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК).

В мероприятии приняли участие коллектив компании, представители администрации Усть-Калманского района, РЦК и министерства экономического развития Алтайского края.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства на предприятии выбрали выращивания пшеницы в части химической обработки посева пшеницы «Буран» на поле № 40.

Эксперт РЦК совместно с участниками рабочей группы проанализировали текущее состояние потока, выявили места, где происходят основные потери, разработали план мероприятий по решению 54 выявленных проблем и приступили к его реализации.

Для тиражирования знаний на ООО «Агро-Восточный» по программе Федерального центра компетенций 2 инструктора по бережливому производству провели обучение, по итогам которого организовали конкурс по системе 5С с участием 3-х подразделений: мехток, столовая, ферма.

На эталонном участке — мастерской по ремонту техники, проведены строительные работы по утеплению стен, заменили окна, залили пол. Сотрудники хозяйства реализуют мероприятия по созданию удобных и безопасных рабочих мест по системе 5С, внедрены в работу производственный анализ, анализ эффективности работы сельхозтехники (ОЕЕ), инфоцентр предприятия.

Скрытые резервы есть везде, команда ООО «Агро-Восточный» показала, как быстрое принятие решений по устранению выявленных проблем с системным применением сотрудниками методов бережливого производства помогает предприятию развиваться в новых меняющихся условиях, — отметила руководитель проекта от РЦК Елена Моргуль.

По итогам шести месяцев предприятие на пилотном потоке сократило объемы незавершенного производства на 5%, снизило время протекания процесса на 8%, нарастило выработку сотрудников потока на 24%.

Достижение таких результатов стало возможным также благодаря стандартизации процессов по организации пересменки, по подготовке рабочей жидкости, оценки технического состояния самоходного опрыскивателя, выявлению причин внеплановых ремонтов и снижению простоев, внедрению автоматизированного учета использования химических препаратов и удобрений.

На совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы главный агроном Владимир Малышев отметил важность улучшений, полученные результаты и рассказал о мероприятиях, которые оперативно внедрялись.

А руководитель программы, главный экономист Анна Земзюлина презентовала результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года внедрения улучшений.

Директор предприятия Евгений Малышев акцентировал внимание на работе эксперта РЦК, поблагодарил команду за результативную работу, а также торжественно наградил дипломами и ценными подарками 29 самых результативных участников рабочей группы в рамках конкурса по системе 5С. Кроме того, в своем выступлении Евгений Малышев оценил влияние методов бережливого производства на создание комфортных условий работы и как следствие на финансовые показатели предприятия.

В завершении встречи заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила команду предприятия с достигнутыми результатами и выразила благодарность руководству и рабочей группе за вовлеченность и проделанную работу в рамках проекта.

Теперь на ООО «Агро-Восточный» инициировали и приступили к реализации следующего проекта: «Оптимизация работы ЦРМ на складе запасных частей».