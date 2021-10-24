На восстановление сгоревшего «Алтайского бройлера» потратили 1 млрд рублей

Напомним, пожар на предприятии произошел 3 июля 2021 года. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.

В результате ЧП предприятие приостановило свою деятельность. Несколько месяцев на «Алтайском бройлере» проводили восстановительные работы.

«При поддержке правительства края компания смогла приступить к восстановительным работам в кратчайшие сроки, удалось сохранить коллектив», — говорится в сообщении.

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев поблагодарил Томенко за помощь. Сегодня предприятие работает еще не с полной нагрузкой, поскольку продолжаются работы по восстановлению склада хранения готовой продукции.

«Мы мобилизовались очень быстро, это был просто фантастический труд. Сейчас мощность достигает 4 тысяч голов птицы в час, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была — около 6 тысяч. А в ближайшие два года сможем выйти на мощность до 10,5 тысячи в час. Это 120 тысяч тонн мяса в живом весе в год», — рассказал Бабаев.

На восстановление «Алтайского бройлера» направили около 1 млрд рублей.

Томенко отметил важность того, что предприятие готово вернуться к реализации ранее намеченных инвестиционных проектов, стоимость которых достигает 10 млрд рублей.

Например, уже сегодня с опережением идет строительство новых птичников в Зональном районе: шесть готовы к вводу в эксплуатацию, строительство еще 18 завершат в 2022 году.

Ранее сообщили, что в Сибири подорожала курятина из-за пожара на «Алтайском бройлере».