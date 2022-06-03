Настойчивый предприниматель на Алтае завершает крупный проект, растянувшийся на пятилетку

В ближайшие месяцы в Завьяловском районе Алтайского края должны ввести эксплуатацию новый животноводческий комплекс. Строить его коопхоз «Алтай» начал еще в 2017 году, рассчитывая завершить за пару лет. Однако не все оказалось так просто.

Сами помещения нового животноводческого комплекса с современным доильным залом параллельного типа «2 на 18» «Алтай» достроил еще в прошлом году. Сейчас на новом объекте ведется монтаж оборудования.

Руководство уже закупило первую партию нетелей — 300 голов в Новосибирской области. Животные проходят карантинные мероприятия.

Всего коопхоз «Алтай» намерен закупить 600 голов. По завершении сделок по покупке скота хозяйство имеет возможность подать документы на получение господдержки за приобретение племенного скота. В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривается возмещение до 40% понесенных хозяйством затрат.

Еще в 2017 году региональный минсельхоз сообщал, что вместе с животноводческим комплексом в хозяйстве построили четыре ямы для хранения кормов, которые полностью заполнены сенажом и силосом. Этого объема должно хватить, чтобы обеспечить зимовку имеющемуся поголовью скота.

В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму Пресс-служба минсельхоза Алтайского края

Напомним, стройка началась пять лет назад. Тогда директор предприятия Алексей Горбик рассчитывал, что полностью завершить работы удастся в 2019 году, однако процесс затянулся. За это время увеличилась и стоимость проекта, с первоначальных 140 млн до 300 млн.

Что известно о предприятии

Как пишет «Коммерсант», Коопхоз «Алтай» зарегистрирован в 1992 году, в числе владельцев Ольга Казакова, Алексей Горбик и еще два человека. Выручка сельхозпредприятия составила в 2021 году 772 млн рублей, чистая прибыль — 335 млн рублей.

Алексей Горбик известен не только как предприниматель, но и как общественник. В 2021 году он выступил с инициативой по ремонту дороги Родино — Завьялово, качество которой в целом оставляет желать лучшего. По ней ежедневно едут на работу сотрудники кооперативного хозяйства «Алтай», доставляется продукция.

В сельхозпредприятии работает более 170 человек.