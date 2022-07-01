«Натуральный Сталинград»: крупное предприятие на Алтае строит новый цех и создает альянс

Руководитель «Комплекса-Агро» утверждает: компания могла развиваться быстрее, если бы не нехватка площадей. Выкупать производителю сушильного оборудование приходится все, что есть, даже самое бросовое. Из последнего — бывшая база на проспекте Космонавтов в Барнауле.
Дмитрий Беляев,
генеральный директор компании «Комплекс-Агро»:
«Это был натуральный Сталинград. Снесли все практически до нуля и собираем теперь обратно. Перестраиваем кровлю, стены, что приносит большие затраты. Нам бы было интересно увидеть площадку в черте города, в которой были бы нарезаны участки с коммуникациями. С ними, на самом деле, тоже есть проблемы. У нас имеется два гектара земли под еще одну производственную площадку. Стоит вопрос о строительстве цеха в 13 тыс. кв. метров, но приходится решать массу вопросов по электричеству, водоснабжению и так далее.
По словам предпринимателя, эту площадку компания приобрела еще в 2021 году, полностью расчистила, но разрешения на строительство из-за нерешенных проблем до сих пор нет.
При этом производителю крайне нужны новые помещения, минимум еще 25 тыс. кв метров.
В настоящий момент компания прорабатывает варианты создания строительного альянса — коллаборации для комплексного создания объектов в АПК. Планируется, что в альянс будут входить банки, помогающие с финансированием проектов, поставщики оборудования и аттестованные строители.
Дмитрий Беляев,
генеральный директор компании «Комплекс-Агро»:
Создание альянса поможет нам в режиме «одного окна» решать многие вопросы и тиражировать такой опыт по всей стране. Сейчас это решение мы уже отработали с группой «Горкунов», для которой строим два объекта.
Напомним, конференция «Алтай Агро» проходила в Барнауле 28−29 июня. Среди участников — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельхозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».