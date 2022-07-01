1 июля
20 - 29 июня Онлайн-конференция «Алтай-Агро» sibagropark.ru
﻿
Экономика

«Натуральный Сталинград»: крупное предприятие на Алтае строит новый цех и создает альянс

Компания «Комплекс-Агро», выпускающая оборудование для АПК, строит новую производственную площадку. Об этом на конференции «Алтай Агро» рассказал директор предприятия Дмитрий Беляев. По его словам, располагаться она будет в промзоне Барнаула, на бывшей заброшенной базе.

Оборудование "Комплекс-Агро" на Дне сибирского поля - 2022
Оборудование "Комплекс-Агро" на Дне сибирского поля - 2022
Дмитрий Лямзин

Руководитель «Комплекса-Агро» утверждает: компания могла развиваться быстрее, если бы не нехватка площадей. Выкупать производителю сушильного оборудование приходится все, что есть, даже самое бросовое. Из последнего — бывшая база на проспекте Космонавтов в Барнауле.

Дмитрий Беляев,
генеральный директор компании «Комплекс-Агро»:

«Это был натуральный Сталинград. Снесли все практически до нуля и собираем теперь обратно. Перестраиваем кровлю, стены, что приносит большие затраты. Нам бы было интересно увидеть площадку в черте города, в которой были бы нарезаны участки с коммуникациями. С ними, на самом деле, тоже есть проблемы. У нас имеется два гектара земли под еще одну производственную площадку. Стоит вопрос о строительстве цеха в 13 тыс. кв. метров, но приходится решать массу вопросов по электричеству, водоснабжению и так далее.

По словам предпринимателя, эту площадку компания приобрела еще в 2021 году, полностью расчистила, но разрешения на строительство из-за нерешенных проблем до сих пор нет.

Оборудование &quot;Комплекс-Агро&quot; на Дне сибирского поля - 2022
Оборудование «Комплекс-Агро» на Дне сибирского поля — 2022
Дмитрий Лямзин

При этом производителю крайне нужны новые помещения, минимум еще 25 тыс. кв метров.

В настоящий момент компания прорабатывает варианты создания строительного альянса — коллаборации для комплексного создания объектов в АПК. Планируется, что в альянс будут входить банки, помогающие с финансированием проектов, поставщики оборудования и аттестованные строители.

Дмитрий Беляев,
генеральный директор компании «Комплекс-Агро»:

Создание альянса поможет нам в режиме «одного окна» решать многие вопросы и тиражировать такой опыт по всей стране. Сейчас это решение мы уже отработали с группой «Горкунов», для которой строим два объекта.

Напомним, конференция «Алтай Агро» проходила в Барнауле 28−29 июня. Среди участников — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельхозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость