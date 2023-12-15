Небывалые показатели. Алтайский край закрывает 2023 год с высокими надоями молока

Подходящий к своему завершению 2023 год в Алтайском крае обещает стать рекордным для региона с точки зрения достижений в промпроизводстве молока. Об этом рассказал в ходе интернет-форума на официальном сайте региона министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Отмечу, что в этом году в секторе промышленного производства молока ожидается годовой надой на корову на уровне 6000 кг молока на корову. Такой показатель будет впервые за всю историю молочного скотоводства, — подчеркнул руководитель краевого минсельхоза.

При этом он акцентировал внимание на том, что для эффективного развития животноводства необходимо своевременно вести модернизацию производства, менять технологическую платформу, в том числе тем хозяйствам, которые еще не проводили такую конверсию.

На государственном уровне предусмотрены механизмы поддержки всех групп производителей продукции животноводства, начиная от ЛПХ, и заканчивая крупными предприятиями. Меры поддержки ориентированы на сохранение и увеличение объемов производства продукции, в первую очередь, за счет интенсификации производства, — добавил Сергей Межин.

На уровне тенденций он отметил, что, несмотря на сокращение в крае поголовья скота, которое происходит по объективным причинам, объемы производства продукции животноводства в промышленном секторе региона по итогам года превысят показатели предыдущего периода.

Ожидаем в 2024 году рост производства молока на 2%, скота и птицы на убой на — 18%, яиц на — 3%. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря реализации инвестиционных проектов и росту продуктивности, — уточнил министр.

Между тем, в части молочного животноводства следует выделить несколько крупных инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются на территории Алтайского края.

Среди таковых, например, можно смело назвать предприятие по производству молока в селе Яново Заринского района, где построены коровники, технические здания и сети. Инвестором проекта выступила компания "РумелкоАгро", которая также развивает молочное животноводство в Тверской и Калужской областях.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Фото: Анна Зайкова.

Предприятие в Заринском районе, как ожидается, выйдет на полную мощность в 2025 году. В планах — содержание более 6,2 тыс. голов скота, из которых более 3 тыс. голов — дойное стадо, способное давать до 35 тыс. тонн молока в год.

Еще одним ярким примером инвестиций, работающих на развитие молочного производства в Алтайском крае следует назвать животноводческий комплекс в селе Курочкино в Тальменском районе. Проектом занимается "ЭкоНива Алтай".

Весной текущего года предприятие сообщило о завершении строительства второго коровника и начале строительства третьего. Согласно озвученным планом, всего их будет семь. Кроме того, проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры — силосной площадки, склада для кормов, трансформаторной подстанции и так далее. Планируемый объем производимого в Курочкино молока заложен в виде показателя до 56 тыс. тонн.

В числе флагманских проектов по производству молока можно назвать также животноводческий комплекс в Смоленском районе. Инвестором в данном случае выступает алтайское предприятие "Агро-Сибирь". В прошлом году компания построила современный доильный зал с высокотехнологичным оборудованием, а также два коровника. Сейчас строят родильное отделение.

На территории Алтайского края в области животноводства ведется реализация 15 крупных инвестиционных проектов (от 100 млн. рублей) на сумму 33 млрд. рублей. Будет создано более 1000 новых рабочих мест. Выход на проектную мощность предприятий планируется в 2024-2027 годах, что позволит дополнительно произвести более 150 тыс. тонн молока и 59,4 тонн мяса птицы.