1 апреля
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Экономика

Некоторые страны могут отказаться от доллара вслед за Россией

Полного отказа от доллара в международных расчетах ожидать не следует, но страны все чаще обсуждают торговлю за нацвалюту и переводят на нее часть сделок, рассказал «Прайму» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Доллары.
Доллары.
СС0

Недавно перейти к расчетам в нацвалютах договорились страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, это обсуждают в странах Азии (Индии и Китае), Ближнего Востока и Африки.

Сообщается, что Китай и Саудовская Аравия также ведут переговоры об оплате части нефти юанями.

Растет и доля расчетов в евро с фунтами.

«Но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — отметил Маслов.

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