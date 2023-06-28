Нереально удобно. Как аграриям получить максимальный финансовый эффект вместе с ПСБ

Новый партнер алтайских аграриев ПСБ разработал продукты, подстроенные под нужды сельхозтоваропроизводителей. С Никитой Соркиным , заместителем регионального директора ПСБ в Алтайском крае, наш корреспондент поговорил о том, как аграриям при содействии банка получить максимальный экономический эффект от своей деятельности.

Программа стандартная, подход особый

До недавнего времени ПСБ в Алтайском крае кредитовал в основном сельхозпереработчиков. Теперь же он работает и с производителями аграрной продукции.

Осенью 2022 года, когда начало работать отдельное аграрное подразделение ПСБ, в банке запустили четыре продукта для сельхозпроизводителей. Общение специалистов банка с аграриями показало: сложившийся на рынке подход к кредитованию их не всегда устраивает. Успех бизнеса в сельском хозяйстве зависит от множества вводных — от погодных до ценовых, а это требует большей гибкости.

Никита Соркин объясняет: эту специфику в ПСБ учли.

Решение о кредите принимает не программа-робот, а человек — банковский специалист. На практике это означает, что мы слушаем и слышим нашего клиента и можем в диалоге с ним подобрать максимально комфортные условия кредитования — и ценовые, и нефинансовые, — говорит эксперт.

Альтернатива кредитованию

У этой льготной программы есть важный нюанс, продолжает банковский специалист. Поскольку ставки субсидирует государство, возможность получить кредит зависит еще и от наличия денег по программе. Если все лимиты израсходованы и льготные кредиты оформить не удастся, чтобы не брать ссуду по рыночной ставке, можно воспользоваться альтернативным финансовым инструментом.

Речь об агентском факторинге. Это когда за покупателя-агрария поставку оплачивает банк по его поручению, а покупатель рассчитывается с банком в сроки, оговоренные соглашением.

Процентные ставки в этом случае рыночные, но здесь нет жесткого требования целевого использования средств и не требуется залог. К тому же у покупателя появляется повод поговорить с поставщиком о скидке — ведь деньги перечисляются оперативно. И мы видим большой интерес к этому продукту даже тогда, когда у предпринимателя есть возможность получить льготный кредит, — объясняет эксперт.

При этом в рамках агентского факторинга в ПСБ предоставляют средства на оплату поставок не только российских предпринимателей, но и нерезидентов — по сути, для импорта.

Проценты на расчетный счет

Собеседник «СК» приводит еще один пример, за счет которого может давать «всходы» буквально каждый рубль предпринимателя. Обычная практика — размещать временно свободные денежные средства на депозите.

Однако деньги предпринимателю могут понадобиться в любой момент — ситуация на рынке меняется быстро. Если снять их с депозита до окончания срока, теряются проценты.

В ПСБ есть возможность не замораживать деньги на депозите, а получать дополнительный доход на сумму, размещенную на расчетном счете. Проценты здесь чуть ниже, чем на депозите, но они начисляются на фактическую сумму и выплачиваются каждый месяц. И это очень удобно: если на счет пришла сумма 100 млн рублей, на нее мы и начислим проценты, — говорит наш собеседник.

Причем максимальный эффект дает использование двух банковских продуктов: кредитование и размещение средств на расчетном счете.

За счет дохода по счету конечная ставка по кредиту очень низкая, в ряде случаев нулевая — кредит, может стать, так сказать, бесплатным, — объясняет Соркин.

Привлекательные кредитные ставки для сотрудников

Наш собеседник обратил внимание еще на один ключевой экономический момент: создание благоприятных условий для сотрудников предприятия. Ряд предпринимателей — и сельхозпроизводители тут, увы, не исключение — ощущают нехватку кадров и стараются привлечь дефицитных сотрудников особыми условиями.

Эту потребность понимают и кредитные организации, которые к бизнесу своих клиентов подходят системно. Так, в ПСБ предоставляют ипотечные и потребительские кредиты сотрудникам сельхозпредприятий, получающим зарплату на карту банка.

ПСБ предложил одни из наиболее привлекательных на рынке ставок и по ипотеке, и по потребкредитам. Зарплатным клиентам мы предоставляем специальные, еще более выгодные условия. Для аграриев эти программы могут стать дополнительным бонусом, чтобы привлечь сотрудников, — объясняет Никита Соркин.

Ну, а когда в работу включается хорошо замотивированный персонал, результаты предприятия могут превзойти самые смелые ожидания.

ДО «Алтайский» Сибирского филиала ПСБ

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