Невкусный и колючий кактус. Почему российская налоговая модель вызывает вопросы и что с ней делать

Мысль о том, что налоги — это неотъемлемая часть общественного договора между государством и гражданами, давно является классикой политической и экономической мысли. Люди отдают часть своих заработанных кровью и потом денег за то, чтобы их страна обеспечивала безопасность и целый спектр самых разных услуг — от здравоохранения до озеленения. Но раз от разу налоговая система, работающая на пополнение казны, вызывает вопросы с точки зрения справедливости и прозрачности распределения бюджетных ресурсов между регионами.

Насколько современная налоговая система и межбюджетные отношения в РФ соответствуют интересам субъектов Федерации, нужно ли отказываться от чрезмерной централизации в этом вопросе и как улучшить существующую модель, редакция altapress.ru спросила у экспертов.

Глобальные несоответствия

Валерий Мищенко , экономист:

— У меня очень негативное отношение к нашей налоговой системе с той точки зрения, что при нынешней управленческой модели поднять экономику субъекта Федерации практически невозможно. Сегодня многие, а точнее подавляющее большинство субъектов обречено быть на вторых ролях и принимать существующее положение вещей. Алтайский край, к большому сожалению, относится к регионам такого рода.

В нашей стране один из главных показателей деятельности налоговой системы — это деление на регионы-доноры и регионы-реципиенты. У нас всего по итогам 2019 года 11 регионов-доноров и более 70 субъектов Федерации — реципиенты.

Налоги. Altapress.ru.

Российская налоговая система построена так, что федеральные структуры очень много берут себе и затем рассылают деньги по территориям на различные проекты без адекватного учета интересов регионов. Основная задача губернаторов в подобных условиях — ходить по министерствам и выпрашивать деньги.

В итоге и налоговая, и вся бюджетная система в стране построена таким образом, что регионам в большинстве своем хватает денег только на то, чтобы сделать что-то по минимуму. О стратегическом прорыве, росте экономики и уровне жизни в таких условиях речи не идет.

Алтайский край сегодня не может решить огромное количество вопросов самостоятельно. Строительство того же обхода Барнаула может состояться только за счет федерального финансирования.

Что уж говорить о районах и муниципалитетах? Второй город Алтайского края — Бийск — вынужден годами ждать федеральных денег, чтобы построить обычную крытую ледовую площадку. Поэтому и выходит, что даже эдакий достаточно простой проект при действующей системе превращается чуть ли не в стройку века.

Валерий Мищенко. asu.ru.

И все это — очень серьезная проблема. По сути, мы имеем то, что в России налоговая система находится в абсолютном несоответствии с социальной. В условиях сверхцентрализации в вопросе сбора налогов и их распределения все упирается в интересы федеральной исполнительной власти.

На местах не хватает средств ни на содержание медицинских структур, включая ФАПы, ни на дома культуры, ни на школы, ни на детские сады. И это, в общем-то, логично — Москву не интересует технологический уровень ЦРБ, оплата труда ее работников в Алтайском крае.

Все это необходимо менять. Причем изменения требуются действительно масштабные. В качестве примера: система расселения людей в Алтайском крае была создана еще в советское время, и она попросту не отвечает сегодняшнему дню. Наша огромная сетка районов существует с 1965 года и рассчитана для решения других экономических и политических задач. Сейчас даже то, как и где живут наши люди, не соответствует системе распределения бюджетных средств.

Деньги. CCO.

Я уверен, что налоговая система в нашем государстве должна быть дифференцирована, нужно учитывать специфику каждого региона.

В настоящее время абсолютно ясно, что региону, где более 40% населения живет в селе, как в Алтайском крае, при нынешней системе распределения финансовых ресурсов не подняться на более высокий уровень экономики и невозможно увеличить доходы населения.

Родовая травма 90-х

Александр Молотов , заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Алтайского краевого Законодательного собрания:

— Вопрос нашей налоговой системы очень сложный и не имеет однозначного ответа относительно того, хороша она или плоха.

Надо понимать, что российская налоговая модель несет на себе жесткую родовую травму 90-х годов.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Тот парад суверенитетов, который мы имели, отразился на всех сферах жизни. Доходило до того, что некоторые богатые регионы оставляли все налоги себе, а бедные продолжали платить.

Поэтому решения, принятые в свое время в налоговой сфере, имели своей целью укрепить государство. И я считаю, что предпринятая попытка перераспределения налогов в сторону выравнивания ситуации была шагом в верном направлении. Но, как у нас обычно бывает, ее реализация получилась спорной — регионы поделились на доноров и реципиентов.

К сожалению, при такой системе у регионов, а тем более у муниципалитетов, зачастую нет стимула для развития, поскольку при сложившейся модели полученные доходы изымаются и федеральный центр перераспределяет их в другие точки нашей страны.

Налоги. Altapress.ru.

Кроме того, сложилась система, при которой богатые продолжают богатеть, а бедные — беднеть.

Поэтому сегодня необходимо делать шаги для выравнивания ситуации. Думаю, что сложившуюся налоговую пирамиду необходимо перевернуть от федерации в сторону регионов. Но большой и серьезный вопрос — как это сделать? Да, необходимо создать условия для здоровой конкуренции. И этот вопрос назрел, если не сказать, что он перезрел. Думаю, что после осенних выборов 2021 года в стране вернутся к поиску путей решения данной проблемы.

Налоги не нравятся никому , но платить их нужно

Анатолий Ижболдин-Кронберг , экономист:

— Наша налоговая система, конечно, очень сильно завязана на федеральный центр. При этом в мире есть большое количество государств с федеративным устройством, где региональные бюджеты формируются полноценно именно на региональном уровне. Там большая часть налогов взимается и расходуется на местах.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. fa.ru.

Поэтому для России, конечно, очень актуальным остается вопрос, как распределить налоги, поскольку сегодня нужды в регионах не покрываются, требуется пересмотр сложившихся межбюджетных отношений.

Уверен, что эта проблема упирается в политическое устройство нашего государства, поэтому решить ее очень непросто.

Опять же, очень важно, с какой стороны посмотреть на налоговую систему. Если смотреть на нее с точки зрения государства, то в целом она нормальная: состояние бюджета неплохое, суверенный долг невысокий, резервы хорошие, год от года бюджет более-менее сбалансирован. Как вы помните, время от времени даже профициты у нас случались.

Если смотреть с технологической точки зрения, то и здесь все на уровне. Положительную роль играет цифровизация, развитие сервисов, сама система уплаты налогов становится удобнее. Улучшается и собираемость налогов.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Если смотреть с точки зрения налоговой нагрузки, то в этом плане Россия находится где-то посредине. Не сказать, конечно, что у нас в этом отношении льготный режим, но и нельзя сказать, что уж очень сильно задрана налоговая планка.

Но в то же время существует и очевидное недовольство налоговой системой.

И тут нужно понимать, что налоги никогда никому не будут нравиться, но платить их нужно. Это как в анекдоте: мыши давились, плакали, но продолжали жевать кактус.

Кактус. unsplash.com.

Если мы хотим, чтобы было государство и оно оказывало какие-никакие услуги, то без налогов это не получится.

Конечно, много недоработок в нашей налоговой системе с точки зрения распределения. Обычное дело: там, где деньги нужны больше всего, их, как правило, нет.

Также в нашей стране распределение бюджетных средств, полученных за счет налогов, нередко является и политическим инструментом. Те регионы, которые лучше контролируют ситуацию, получают больше, а те, что хуже, — меньше. Ну и казус Чечни тоже мучает многих.

Нельзя забывать о том, что жесткость наших налогов с лихвой компенсируется их неуплатой.

В целом же нашей стране сегодня в этом отношении не хватает отхода от централизации и формирования системы справедливого распределения средств.

Налоги. СС0

Между дисциплиной и дисбалансом

Сергей Асеев , политолог:

В современной России сложилась такая система налогообложения и распределения средств, которая в ближайшее время вряд ли будет меняться кардинально. Нынешний подход обеспечивает федеральному центру дисциплину.

При этом, выстраивая номинально единую систему распределения финансовых потоков, мы имеем диспропорцию социально-экономического уровня регионов. Понятно, что связанные с углеводородами субъекты находятся в большей включенности в финансовые потоки. Там уровень жизни намного выше. А чем богаче население, тем комфортнее среда для малого и среднего бизнеса.

Если говорить о крупном бизнесе, то сейчас имеет место очевидный перекос в рамках налоговой юрисдикции в пользу федеральных центров. Связано это с тем, что чем дальше от региональных властей, тем у крупного бизнеса меньше издержек от каких-то попыток давления, рейдерства и так далее. В такой ситуации у региональных элит нет возможностей вхождения в такие конфликты.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Сложившаяся система устраивает государство и крупный бизнес, но обуславливает очевидный дисбаланс регионов.

В том же Алтайском крае существует проблема транспортной удаленности, энергетических тарифов. Казалось бы, у нас должна быть благоприятная среда для переработки сельскохозяйственной продукции, но как только инвесторы приходят и видят природно-климатические и тарифные нюансы, им становится ясно, что проще вывезти сырье, чем перерабатывать его здесь.

Поэтому, когда мы говорим про индекс промышленного производства, то здесь у края очень много вопросов.

Решить проблему можно посредством расстановки акцентов на ранее существовавшую модель специализации регионов, введением общегосударственных повышающих и понижающих тарифов. И все это опять стоит на повестке, но насколько системно будет выполнено — большой вопрос.