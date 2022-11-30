НЛМК запустил маркетплейс вторичного сырья

Маркетплейс позволяет всем участникам снизить операционные издержки, а поставщикам — получить прямой доступ к крупнейшим потребителям — металлургическим компаниям и расширить рынок сбыта.
Vtorion предлагает гибкий функционал с учетом специфики ломозаготовительной деятельности, например, поиск сырья по фильтрам и географии, поиск выгодного предложения в зависимости от объема и регулярности поставок, электронные торги внутри личного кабинета партнера, автоматическую квалификацию поставщиков, упрощенный электронный документооборот.
В данный момент на площадке представлены несколько крупных предприятий-потребителей, включая ломозаготовительную сеть Группы НЛМК — «Вторчермет НЛМК».
Информация о Группе НЛМК
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.
Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.
Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.
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