30 ноября
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Экономика

НЛМК запустил маркетплейс вторичного сырья

Группа НЛМК сообщает о проведении первых сделок на платформе электронной коммерции для отрасли заготовки и переработки металлолома Vtorion. Уникальная для России цифровая площадка объединит участников рынка и сделает процесс максимально эффективным и прозрачным.

Фото: Группа НЛМК

Маркетплейс позволяет всем участникам снизить операционные издержки, а поставщикам — получить прямой доступ к крупнейшим потребителям — металлургическим компаниям и расширить рынок сбыта.

Vtorion предлагает гибкий функционал с учетом специфики ломозаготовительной деятельности, например, поиск сырья по фильтрам и географии, поиск выгодного предложения в зависимости от объема и регулярности поставок, электронные торги внутри личного кабинета партнера, автоматическую квалификацию поставщиков, упрощенный электронный документооборот.

В данный момент на площадке представлены несколько крупных предприятий-потребителей, включая ломозаготовительную сеть Группы НЛМК — «Вторчермет НЛМК».

Информация о Группе НЛМК

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Группа НЛМК в социальных сетях

Группа НЛМК в социальных сетях

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