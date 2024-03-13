Новые кадровые механизмы. Завод «Ротор» сам выращивает себе сотрудников по программе «Профессионалитет»

Сегодня предприятия должны выстраивать новые механизмы взаимодействия с профессиональными образовательными учреждениями, уверены на приборостроительном заводе «Ротор». С 2023 года предприятие участвует в программе «Профессионалитет».

«Ротор» заинтересован в квалифицированных специалистах и помогает техникуму выстроить оптимальные образовательные траектории для молодых людей.

Утечка молодежи

Особенностью современного рынка труда Алтайского края стал критически низкий уровень безработицы и недостаток квалифицированных кадров для промышленных предприятий, активно участвующих в решении сложной задачи по импортозамещению и технологическому суверенитету страны.

С начала 2010-х годов непрерывно сокращается численность молодых работников. Это связано с низкой рождаемостью в 1990-е годы.

Еще один фактор недостатка кадров на предприятиях — высокая вовлеченность молодежи в очное обучение по разным программам.

Нехватка молодых работников связана и с более высокими показателями безработицы и теневой занятости.

Дополнительно на снижении числа молодых работников сказывается отток населения: среди мигрирующих из страны преобладают молодые специалисты. В то же время более 300 тыс. человек поступили на военную службу.

К текущему времени количество трудоспособной молодежи в возрасте до 35 лет достигло минимальных значений за всю новейшую историю страны. В 2020-2023 годах был зафиксирован незначительный рост и среди молодежи в возрасте 20-24 лет — начинающих специалистов, недавних выпускников и студентов.

Трансформация системы

Основной источник восполнения квалифицированных кадров на предприятиях, в частности на заводе «Ротор», — профессиональные образовательные учреждения. Главная задача среднего профессионального звена — удовлетворение запросов рынка и производства в специалистах, в том числе рабочих профессий.

Сегодня предприятия должны выстраивать иные механизмы взаимодействия с профессиональными образовательными учреждениями.

В 2022 году стартовал федеральный проект «Профессионалитет» — это не просто реорганизация системы профессионального образования, это проект про экономику, про инвестиции, направленный на трансформацию системы отраслевой подготовки кадров под запрос реального сектора экономики отдельного региона и страны в целом.

В 2023 году приборостроительный завод «Ротор» выступил опорным работодателем в создании образовательно-­производственного центра (кластера) машиностроительной отрасли Алтайского края (далее ОПЦ) на базе Алтайского политехнического техникума в рамках проекта «Профессионалитет». Это региональная площадка подготовки рабочих кадров для промышленности.

Профессионалитет запустил новые механизмы взаимодействия приборостроительного завода «Ротор» с Алтайским политехническим техникумом — базовой организацией ОПЦ, механизмы подготовки рабочих кадров «под ключ». Завод имеет возможность инвестировать в компетенции будущих выпускников, получая на выходе работников, необходимых для конкретного производства.

Совместная профориентационная работа завода и техникума в рамках проведения единых дней открытых дверей, классных часов, родительских собраний, проф­ориентационных экскурсий на предприятие позволяет рассказывать про успехи промышленности, про импортозамещение и технологический суверенитет страны, про людей, которые этим занимаются.

Тем самым повышается престиж рабочих профессий и, как следствие, в техникум приходят мотивированные на получение профессии абитуриенты.

«Ротор» заинтересован в квалифицированных специалистах и помогает техникуму выстроить оптимальные образовательные траектории для молодых людей. Фото предоставлено приборостроительным заводом «Ротор».

Все на практике

Особое внимание уделяется качеству профессионального образования, основой которого становится практикоориентированное обучение, сокращение времени теории за счет его большей интенсивности, вовлечение работников завода в формирование учебных программ и их участие в образовательном процессе, организация стажировок на заводе для преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.

Мягкая адаптация к рабочему процессу, коллективу завода обеспечивается за счет практических занятий на производстве и системы наставничества.

Оптимальные траектории

Сегодня завод заинтересован в квалифицированных специалистах и помогает техникуму выстроить оптимальные образовательные траектории для молодых людей, в том числе дает возможность получения нескольких рабочих профессий за счет работодателя.

Такие возможности имеют в первую очередь обучающиеся, заключившие целевой договор.

Оценка качества полученных профессиональных компетенций проходит при сдаче демонстрационного экзамена профильного уровня, где обучающиеся выполняют практические задания, разработанные с учетом требований завода «Ротор», в условиях, максимально приближенных к реальным производственным процессам, и при участии представителей работодателя.

Развитие карьеры

Совместно разработанные заводом и техникумом карьерные карты предоставляют возможность выстраивания вертикального и горизонтального развития карьеры на «Роторе».

Федеральный проект «Профессионалитет» дает всем участникам ОПЦ понимание преимуществ, рисков и своей зоны ответственности.

Значительные средства, вложенные приборостроительным заводом «Ротор» в проект, — это долгосрочная инвестиция, которая обеспечивает практически бесшовный вход студентов на предприятие, сокращает время и ресурсы, необходимые для адаптации вчерашних выпускников к трудовым обязанностям и корпоративной культуре.

На приборостроительном заводе «Ротор» студенту-­практиканту, вчерашнему выпускнику или молодому специалисту готовы предложить интересную работу и достойную заработную плату, комфортные условия труда и хорошие перспективы профессионального и карьерного роста.

На заводе можно реализовать и развить свои навыки в производстве товаров народного потребления и медицинской техники и далее — в высокотехнологичном производстве продукции специального назначения.

Современное точное оборудование и наставники из числа опытных высококвалифицированных специалистов всегда помогут новичкам освоить станок и технологию изготовления спецпродукции, поддержат и подбодрят, если что-то не получается.

Наставничество основано на индивидуальном подходе к молодому специалисту.

На этом профессиональное становление не заканчивается. На протяжении всего времени работы завод дает возможность повышать квалификацию, осваивать новые технологии без отрыва от производства и за счет средств работодателя.

С ростом профессиональных компетенций растет заработная плата, поступательно развивается карьера.

Хорошая мотивация

Совет молодежи завода кроме производственных задач предлагает молодым сотрудникам реализовать себя в искусстве и спорте. Фото предоставлено приборостроительным заводом «Ротор». Совет молодежи завода кроме производственных задач предлагает молодым сотрудникам реализовать себя в искусстве и спорте. Фото предоставлено приборостроительным заводом «Ротор». Совет молодежи завода кроме производственных задач предлагает молодым сотрудникам реализовать себя в искусстве и спорте. Фото предоставлено приборостроительным заводом «Ротор».

На завод сотрудников привозит служебный транспорт. Красивая территория в ленточном бору, чистые и теплые цеха, фирменная одежда, вкусный горячий обед и дружный коллектив — немаловажные составляющие мотивации трудиться на заводе «Ротор».

Завод предоставляет компенсацию стоимости аренды жилья и отсрочку от службы в армии на период работы на производстве продукции специального назначения.

Когда общаешься с представителями Совета молодежи приборостроительного завода «Ротор», сразу понимаешь, что это дружные, сплоченные, увлеченные своим делом люди.

Совет молодежи кроме производственных задач предложит молодым сотрудникам реализовать себя в искусстве и спорте. На заводе можно стать актером самодеятельного театра, а в обеденный перерыв или после работы позаниматься в спортивном зале.

Молодежи дают творческую свободу и возможность попробовать новое. Поощряют инициативы и участие в форумах и спартакиадах, которые проводятся как в Алтайском крае, так и за его пределами.

На заводе считают, что молодежь — важный вектор развития современного промышленного предприятия. Поэтому создают все условия для реализации профессионального и личностного потенциала.

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