21 июля
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Экономика

174 новых зерноуборочных комбайна начинают уборку урожая 2022 года

Старт начинается с уборки озимых технических культур. Приобретения алтайских аграриев уже выходят на поля. За 6 месяцев этого года количество новой техники выросло на 23% в сравнении с первым полугодием прошлого года. Техническое перевооружение предприятий АПК позволяет повышать производительность, создавать комфортные условия труда для работников и оптимизировать производственные затраты за счет универсальности современных сельхозмашин и оборудования.

Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны
Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Техническое перевооружение сельского хозяйства дает возможность эффективно и качественно выполнять технологические операции, выстраивать производственный процесс, что ведет к снижению себестоимости произведенной продукции в конечном итоге. В числе районов, где больше всего в этом году покупали зерноуборочную технику, — Рубцовский, Троицкий, Ребрихинский, Смоленский, Заринский.

Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны
Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Только аграрии Немецкого района на цели технического перевооружения за первое полугодие направили 212 млн рублей, что в 2,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. В 2022 году сельхозтоваропроизводители района больше всего покупали тракторы. Кроме того, в номенклатуре приобретений — зерноуборочная, посевная техника, сушильное оборудование, и другие виды спецоборудования и машин.

Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны
Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Вся новая техника будет работать для наращивания продовольственной безопасности России. Органы власти продолжают увеличивать комплекс мер противодействия санкциям в контакте с сельхозтоваропроизводителями, используя все меры государственной поддержки, увеличивая лимиты льготного кредитования.

Напомним, в рамках агропромышленного форума «День сибирского поля» прошло совещание Госсовета, комиссию по направлению «Сельское хозяйство» которого возглавляет губернатор Алтайского края Виктор Томенко, на котором обсудили программы по поддержке спроса на сельхозтехнику и оборудование, развитие новых направлений экспорта готовой продукции, вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.

Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны
Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

— Необходимо предусмотреть исчерпывающие меры государственной поддержки АПК, в том числе в части организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции. Все усилия будут направлены на то, чтобы с 2023 года среднегодовые темпы роста объемов продукции АПК были на уровне 3%, — отметил Виктор Томенко.

Увеличение выпуска продукции АПК позволит избежать продовольственного кризиса. Для решения задачи планируется принять изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года.

— Решение поставленной президентом задачи в условиях текущего дня с учетом макроэкономической неопределенности и санкционного давления требует от нас системного, комплексного подхода. Возникает необходимость внедрения обновленной модели экономического развития, способной сохранить устойчивый и динамичный рост всего АПК, основанный на реализации внутренних факторов конкурентоспособности и повышения экономической эффективности производства, — подчеркнул глава Алтайского края.

Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны
Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

В целом за прошлый год аграрии региона обновили технику на сумму свыше 18 миллиардов рублей. И темп обновления, заданный первым полугодием, позволяет ожидать высоких результатов и в 2022 году.

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