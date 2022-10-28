28 октября
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Экономика

Новый подход к брони от призыва предложили в России

Новую систему бронирования сотрудников от призыва предложил Российский союз промышленников (РСПП), пишет РБК.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Как считает глава РСПП Александр Шохин, бронь должны получать ключевые сотрудники непрерывных производств.

Кроме того, ее следует давать важным работникам опасных производств (первого и второго классов опасности), обладатели уникальных профессий, в том числе сварщиков.

«Мы направили (в правительство) несколько списков — предложений по должностям и специальностям. Сейчас выходим на предложения по бронированию конкретных специалистов», — сказал Шохин.

По его словам, без некоторых сотрудников может остановиться непрерывное производство. Также это чревато техногенными авариями.

Ранее стало известно, что банки незаконно интересовались кредитными историями.

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