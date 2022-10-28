Новый подход к брони от призыва предложили в России

Как считает глава РСПП Александр Шохин, бронь должны получать ключевые сотрудники непрерывных производств.

Кроме того, ее следует давать важным работникам опасных производств (первого и второго классов опасности), обладатели уникальных профессий, в том числе сварщиков.

«Мы направили (в правительство) несколько списков — предложений по должностям и специальностям. Сейчас выходим на предложения по бронированию конкретных специалистов», — сказал Шохин.

По его словам, без некоторых сотрудников может остановиться непрерывное производство. Также это чревато техногенными авариями.

Ранее стало известно, что банки незаконно интересовались кредитными историями.