24 мая
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Экономика

О связи между курсом доллара и ценах в магазинах рассказал эксперт

На фоне введенных против России санкций курс рубля растет к доллару. Это позволяет ослабить темпы инфляции, объяснил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов в интервью агентству «Прайм».

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0

Смирнов заявил о сокращении связи между курсом доллара и инфляцией в России.

Он напомнил — в апреле рост цен в годовом исчислении достиг максимальных за последние 20 лет значений. При этом увеличение потребительской стоимости стало более медленным.

Поэтому по итогам года инфляция может составить ниже 20%.

Экономист добавил — за месяц доллар рекордно ослаб, поэтому Центробанк ввел ограничительные меры для контроля над движением капитала, которое также сдерживает усиление доллара.

Эти решения нельзя отменить резко, поскольку за ними последует новый рост цен, пишет Lenta.ru.

Смирнов раскрыл россиянам связь между курсом доллара и ценах в магазинах и заявил, что последние будут падать.

«По мере уменьшения роли доллара в экономике, его влияние на внутренние цены еще больше снизится», — спрогнозировал Смирнов.

Прогноз

Экономист отметил — на стоимость товаров влияет и процесс логистики. Сейчас продукция и комплектующие для нее распродаются из складских запасов.

Новые поставки пока не предусмотрены, но когда они возобновятся, то вернется и рост цен.

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