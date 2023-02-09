9 февраля
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Экономика

О трендах, брендах и не только: в Барнауле прошла бизнес-встреча дизайнеров

3 февраля в Барнауле прошла профессиональная бизнес-встреча для интерьерных дизайнеров. Что обсуждали на встрече и какие вопросы больше всего волнуют ответственных за эстетику в наших квартирах — в материале altapress.ru.

Бизнес-тренер Мария Тингаева.
Бизнес-тренер Мария Тингаева.
Фото: Фабрика дверей Portalle.

Главным спикером на встрече выступала Мария Тингаева — бизнес-тренер, председатель Иркутского филиала Союза дизайнеров и архитекторов и куратор журнала «Дом снаружи и внутри».

На повестке дня было два вопроса: как работать с премиальными брендами и как дизайнеру грамотно оценить настоящую стоимость своих услуг. В своей презентации Мария пошагово описала алгоритм формирования цены на услуги, а также объяснила, чем премиум-продукт отличается от продукта с необоснованно завышенной ценой.

Интерактивное погружение в мир брендов.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Интерактивное погружение в мир брендов.
Фото: Фабрика дверей Portalle.

Спонсорами и организаторами мероприятия выступили барнаульские компании: фабрика дверей Portalle* и сеть салонов «Дверидофф». Вместе с представителем фабрики Portalle аудитория рассуждала о российском рынке дизайна, новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях, доступных на рынке сегодня.

На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях.
Фото: Фабрика дверей Portalle.

После небольшого перерыва на фуршет, дизайнеры в интерактивной форме учились работать с премиальными предметами интерьера и получили возможность задать вопросы спикерам. Вопросов было много: спрашивали о рисках, возможностях рынка и, конечно же, об условиях сотрудничества с брендами Portalle и «Дверидофф».

Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами.
Фото: Фабрика дверей Portalle.

Справка

Фабрика дизайнерских дверей Portalle находится в Барнауле и имеет за плечами более чем 20-летний опыт работы. Бренд Portalle — это более 200 салонов по всей России.

Каждая дверь бренда создается на заказ и проходит согласование с дизайнером и конструкторским отделом. Компания специализируется на следующих направлениях:

  • умные двери — биометрические замки, встроенные системы видеонаблюдения, двери с подсветкой;
  • двери по индивидуальному эскизу или проекту;
  • стальные уличные двери для коттеджей нестандартных размеров;
  • квартирные двери с усиленной защитой;
  • межкомнатные двери и перегородки нестандартных конструкций и размеров.

Сайт: portalle.ru
Пинтерест: www.pinterest.ru/portalle_doors
ВКонтакте: vk.com/portalle
Фирменный салон Portalle: ТЦ Республика, ул. Космонавтов 6 г, 2 этаж.


* Порталле

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