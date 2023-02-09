О трендах, брендах и не только: в Барнауле прошла бизнес-встреча дизайнеров

3 февраля в Барнауле прошла профессиональная бизнес-встреча для интерьерных дизайнеров. Что обсуждали на встрече и какие вопросы больше всего волнуют ответственных за эстетику в наших квартирах — в материале altapress.ru.

Главным спикером на встрече выступала Мария Тингаева — бизнес-тренер, председатель Иркутского филиала Союза дизайнеров и архитекторов и куратор журнала «Дом снаружи и внутри».

На повестке дня было два вопроса: как работать с премиальными брендами и как дизайнеру грамотно оценить настоящую стоимость своих услуг. В своей презентации Мария пошагово описала алгоритм формирования цены на услуги, а также объяснила, чем премиум-продукт отличается от продукта с необоснованно завышенной ценой.

Интерактивное погружение в мир брендов. Фото: Фабрика дверей Portalle. Интерактивное погружение в мир брендов. Фото: Фабрика дверей Portalle. Интерактивное погружение в мир брендов. Фото: Фабрика дверей Portalle. Интерактивное погружение в мир брендов. Фото: Фабрика дверей Portalle. Интерактивное погружение в мир брендов. Фото: Фабрика дверей Portalle.

Спонсорами и организаторами мероприятия выступили барнаульские компании: фабрика дверей Portalle* и сеть салонов «Дверидофф». Вместе с представителем фабрики Portalle аудитория рассуждала о российском рынке дизайна, новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях, доступных на рынке сегодня.

На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях. Фото: Фабрика дверей Portalle. На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях. Фото: Фабрика дверей Portalle. На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях. Фото: Фабрика дверей Portalle. На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях. Фото: Фабрика дверей Portalle. На встрече рассуждали о новых путях развития в ограниченных условиях и технологичных решениях. Фото: Фабрика дверей Portalle.

После небольшого перерыва на фуршет, дизайнеры в интерактивной форме учились работать с премиальными предметами интерьера и получили возможность задать вопросы спикерам. Вопросов было много: спрашивали о рисках, возможностях рынка и, конечно же, об условиях сотрудничества с брендами Portalle и «Дверидофф».

Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle. Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle. Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle. Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle. Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle. Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle. Во время фуршета у дизайнеров была возможность обменяться контактами между собой и с организаторами. Фото: Фабрика дверей Portalle.

Справка Фабрика дизайнерских дверей Portalle находится в Барнауле и имеет за плечами более чем 20-летний опыт работы. Бренд Portalle — это более 200 салонов по всей России. Каждая дверь бренда создается на заказ и проходит согласование с дизайнером и конструкторским отделом. Компания специализируется на следующих направлениях: умные двери — биометрические замки , встроенные системы видеонаблюдения , двери с подсветкой;

встроенные системы видеонаблюдения двери с подсветкой; двери по индивидуальному эскизу или проекту;

стальные уличные двери для коттеджей нестандартных размеров;

квартирные двери с усиленной защитой;

межкомнатные двери и перегородки нестандартных конструкций и размеров.

Сайт: portalle.ru

Пинтерест: www.pinterest.ru/portalle_doors

ВКонтакте: vk.com/portalle

Фирменный салон Portalle: ТЦ Республика, ул. Космонавтов 6 г, 2 этаж.

* Порталле