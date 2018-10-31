Обанкротившийся агрохолдинг закрыл на Алтае новую мельницу

Компания «Алтайзернокомплекс», входящая в структуру обанкротившегося агрохолдинга «Юг Сибири», приостановила работу мельницы на своем объекте в Ребрихе. Федеральная компания «Благо», которую «Юг Сибири» презентовал как своего стратегического партнера, к мукомольному направлению интереса не проявила.

Сейчас «Ребрихинский мелькомбинат» занимается закупкой только масличных культур — подсолнечника, рапса и сои. По информации altapress.ru, зерно нового урожая здесь не принимают с сентября 2018 года.

Элеватор и складские помещение находятся в пользовании компании «Благо». Мельницу «Алтайзернокомплекс» законсервировал на неопределенный срок.

Почему закрыли производство?

«Ребрихинский мелькомбинат» перешел под управление «Юга Сибири» в мае 2017 года. Агрохолдинг выкупил его на торгах по делу о банкротстве компании «Пава» за 69,7 млн рублей.

До этого момента новый собственник выступал ответственным хранителем этих активов.

В модернизацию объекта «Юг Сибири» вложил более 100 млн рублей. Производственные возможности предприятия позволяли перерабатывать 500 тонн зерна в сутки (две секции по 250 тонн).

«Юг Сибири» выкупил мелькомбинат в Ребрихе на торгах Из архива редакции

Однако, по информации altapress.ru, на полную мощность объект так и не вышел. В 2018 году продукцию здесь вырабатывали только под заказ небольшими партиями.

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим, пояснили, что на общем объеме выработки муки закрытие мельницы в Ребрихе серьезно не отразится.

Что произошло с «Югом Сибири»?

На протяжении нескольких лет компания вела активную инвестиционную деятельность за счет кредитных средств «Промсвязьбанка», который входил в круг бизнес-интересов известных российских предпринимателей братьев Ананьевых, как впрочем и «Юг Сибири».

На «Ребрихинском мелькомбинате» Сергей Бутин

В декабре 2017 года стало известно о введении процедуры оздоровления банка. В его структуре появилась временная администрация, инициированная Центробанком. После этого в кулуарах заговорили о финансовых проблемах алтайской компании из-за имеющихся перед «Промсвязьбанком» кредитных обязательств и невозможности привлечения дополнительных вливаний.

В июне 2018 года «Юг Сибири» подал иск о своем банкротстве.