Обучение на «Фабрике процессов» прошли сотрудники ООО «РУФ-2»

Занятия для сотрудников ООО «РУФ-2», участвующего в реализации нацпроекта «Производительность труда», состоялись 27 января 2023 года на «Фабрике процессов».

Напомним, что компания является участником нацпроекта и профилируется на разработке передовых технологий в сельском хозяйстве, на базе которых производит сельскохозяйственную и реализует технику, а также производит ее сервисное обслуживание.

В тренинге принимали участие 20 представителей предприятия — от сварщиков до директора, Артура Кильтау. Проведение «Фабрики процессов» является неотъемлемой частью реализации национального проекта, и именно здесь на практике формируются навыки применения инструментов бережливого производства.

Участники обучения в процессе имитации производства клапана регулятора давления газа расширили свои знания и навыки применения инструментов бережливого производства. Выйдя из привычной обстановки работы, сменив свои роли, сотрудники предприятия начали по-новому выстраивать взаимодействия внутри команды.

Как показывает практика, такой опыт позволяет повышать не только уровень компетенции сотрудников, но и их вовлеченность в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

Команде ООО «РУФ-2» по итогам третьей смены «Фабрики процессов» удалось изготовить 15 пультов регуляторов давления газа, получить себестоимость одного изделия в размере 46 800 условных рублей, что является результатом выше среднего на данном мероприятии.

Также по завершению «Фабрики» всем участникам тренеры задавали вопросы:

Применение каких инструментов бережливого производства максимально повлияло на повышение прибыли виртуального предприятия? Получив сегодня опыт применения инструментов бережливого производства , что измените на своем рабочем месте в следующий рабочий день? Ваши ощущения от сегодняшнего мероприятия? Что понравилось на «Фабрике процессов» или наоборот что требует улучшения?

По первому вопросу большая часть команды выразила уверенность, что инструменты бережливого производства дают максимальный эффект по росту прибыли в комплексе, а не по отдельности.

На второй вопрос большинство участников ответили, что начнут с анализа своих операционных действий и разделения их на значимую, незначимую работу и потери.

Что касается третьего вопроса, то сотрудники ООО «РУФ-2» заявили, что это мероприятие — лучший процесс обучения, который они проходили.