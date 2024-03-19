Один для всех. Как цифровые решения энергокомпании помогают развиваться клиентам и партнерам

«Цифровизация для комфорта каждого клиента» — этот принцип стал ключевым в работе компании «Алтайэнергосбыт». При этом современные технологии и высокие стандарты обслуживания компания обеспечивает не только для потребителей электроэнергии, но и для клиентов коммунальных предприятий Алтая, а также партнеров в промышленном секторе.

«Цифровизация для комфорта каждого клиента» — этот принцип стал ключевым в работе компании «Алтайэнергосбыт».

Для энергетики

Вектор цифровой трансформации «Алтайэнергосбыт» обозначил много лет назад. И на сегодняшний день компания отличается современными и удобными сервисами для своих клиентов.

В первую очередь — личный кабинет для физлиц и юрлиц, функционирующий на корпоративном сайте и в мобильном приложении «Мой «Алтайэнергосбыт». С его помощью клиенты не только оплачивают электроэнергию без лишних затрат, передают показания счетчиков, просматривают историю начислений и скачивают онлайн-квитанции, но и помогают своим старшим родственникам, подключая их лицевые счета для оплаты и освобождая тем самым от коммунальных забот.

Также клиенты активно пользуются круглосуточными онлайн-сервисами на сайте компании «Алтайэнергосбыт». Они позволяют получить счет на оплату, передать показания прибора учета или внести платеж практически мгновенно.

При этом возможность отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных у клиентов энергокомпании появилась еще в 2009 году. Онлайн-­счета приходят на электронную почту быстрее, чем печатные. А в прошлом году на сайте энергокомпании дополнительно запустили сервис по скачиванию счетов онлайн (за последний или любой предыдущий месяцы).

Сегодня энергетику невозможно представить без роботов. Они уже давно есть в арсенале «Алтайэнергосбыта». Самый привычный клиентам — голосовой помощник, действующий в контактном центре по бесплатному номеру 8-800-350-55-66. Он помогает передать показания счетчиков, уточнить баланс и т.д.

Исполняя требования федерального законодательства, компания уверенно внедряет интеллектуальную систему учета электроэнергии, которая, в частности, позволяет дистанционно снимать и передавать показания приборов учета электроэнергии в автоматизированном режиме, избавляя от этих хлопот клиентов.

107 тыс. клиентов АО «Алтайэнерго­сбыт» отказались от бумажных квитанций в пользу электронных.

«Цифровизация для комфорта каждого клиента» — этот принцип стал ключевым в работе компании «Алтайэнергосбыт». Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Для ЖКХ

Коммунальные предприятия в силу различных причин не могут создать современную инфраструктуру для эффективной работы с клиентами. Базы данных и биллинговые системы нуждаются в регулярном обновлении и актуализации, в том числе для исполнения требований законодательства.

А сектор ЖКХ не только не оснащен технически, но и испытывает дефицит квалифицированных кадров. Все это приводит к ряду проблем: росту долгов, отсутствию актуальной базы потребителей, низкому уровню собираемости оплат.

Кроме того, нередко в районах оплачивать тепло, воду и вывоз мусора приходится в разных кассах и исключительно наличными, что также вызывает ряд проблем в отрасли.

«Алтайэнергосбыт» с 2017 года развивает сотрудничество с предприятиями ЖКХ в формате агентской деятельности. Это, по сути, аутсорсинг или готовый «сбыт под ключ» (прием оплаты ЖКУ, актуализация базы потребителей, расчет размера платы за ЖКУ, печать и доставка платежных документов, размещение сведений в ГИС ЖКХ, работа с должниками, предоставление онлайн-сервисов и т. д.). Такой подход решает целый комплекс проблем коммунального хозяйства. В результате:

муниципалитеты получают финансово прозрачный ЖКХ;

коммунальные предприятия оптимизируют затраты, упрощают и цифровизируют свою деятельность;

потребители ресурсов получают удобные сервисы для работы с поставщиками ЖКУ.

Это, в свою очередь, позволяет предприятиям и муниципалитетам реализовывать свои планы по развитию производственной инфраструктуры.

23 агентских договора с общей клиентской базой порядка 200 тыс. лицевых счетов обслуживаются компанией «Алтай­энергосбыт» в ЖКХ.

«Цифровизация для комфорта каждого клиента» — этот принцип стал ключевым в работе компании «Алтайэнергосбыт». Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Для промышленности

В промышленном секторе «Алтай­энергосбыт» также снискал известность цифровыми и техническими решениями.

Изначально это были совместные проекты заводов и энергокомпании по установке энергосберегающего оборудования, АИИС КУЭ (автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов). Сегодня в таком тандеме реализуются проекты модернизации и цифровизации основного оборудования, автоматизации процессов, пусконаладки станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и др.

Причем такое технологичное партнерство привело стороны к еще одной форме взаимодействия: энергокомпания разработала программу технического сервиса в режиме аутсорсинга.

В этом случае промпроизводства прибегают к услугам «Алтайэнергосбыта» по мере необходимости, к примеру, во время сбоя в работе станочного парка. Это сводит к минимуму простои оборудования, обеспечивает исполнение заказов в срок и минимизирует затраты.

Что предлагает «Алтайэнергосбыт» промышленному сектору:

индивидуальные комплексные решения по модерни­зации и ремонту «цифровой начинки» станочного парка;

профессиональную команду, выполняющую работы;

индивидуальную систему расчетов (стопроцентную отсрочку до момента завершения работ, рассрочку и т.д.).

По всем интересующим вопросам обращайтесь в энерготехнический центр по телефону: (3852) 22-37-11

«Алтайэнергосбыт» разработал программу технического сервиса в режиме аутсорсинга. Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

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