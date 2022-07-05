Одно из самых успешных хозяйств на Алтае достраивает комплекс за 500 млн рублей

Осенью нынешнего года компания «Агро-Сибирь» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь крупного молочного комплекса. Часть его практически полностью готова. Об этом в ходе конференции ИД «Алтапресс» рассказал замдиректора предприятия Иван Морозов.

По его словам, доильный зал, где будет располагаться немецкое оборудование компании Gea, готов на 95%. Строительство первого коровника продолжается: металлический каркас и кровля возведены полностью, внутри ведутся бетонные работы.

Руководство предприятия рассчитывает, что в июле здесь уже начнется монтаж стойлового оборудования. Следующим этапом будет установка оборудования, контролирующего микроклимат в помещении. Полный запуск объекта ориентировочно должен состояться осенью.

Второй объект также находится в работе.

Иван Морозов,

заместитель директора сельхозпредприятия «Агро-Сибирь» ( Смоленский район):

На сегодняшний день уже залито свайное поле, в июле начнем монтаж конструкций. Есть шансы уложиться и запустить второй коровник также в 2022 году. Но это очень оптимистичные планы. Вероятно работы перейдут на следующий год.

Коровы. Животноводство. СС0

Напомним, весь комплекс рассчитан на содержание 1,2 тыс голов скота. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. На сегодняшний день это один из самых масштабных проектов в области животноводства Алтайского края.

Ранее замминистра сельского хозяйства региона отмечал, что всего подобных проектов стоимостью от 100 млн рублей и выше в крае 27.

Что известно о хозяйстве

«Агро-Сибирь» входит в ТОР-10 крупнейших хозяйств Алтайского края. По уровню выручки в 2021 году сельхозпредпритие заняло восьмое место с показателем в 1,48 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2020 году составил 27,2%.

Хозяйство также входит в десятку крупнейших налогоплательщиков края в сфере АПК.