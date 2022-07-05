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Экономика

Одно из самых успешных хозяйств на Алтае достраивает комплекс за 500 млн рублей

Осенью нынешнего года компания «Агро-Сибирь» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь крупного молочного комплекса. Часть его практически полностью готова. Об этом в ходе конференции ИД «Алтапресс» рассказал замдиректора предприятия Иван Морозов.

Корова. Животноводство.
Корова. Животноводство.
СС0

По его словам, доильный зал, где будет располагаться немецкое оборудование компании Gea, готов на 95%. Строительство первого коровника продолжается: металлический каркас и кровля возведены полностью, внутри ведутся бетонные работы.

Руководство предприятия рассчитывает, что в июле здесь уже начнется монтаж стойлового оборудования. Следующим этапом будет установка оборудования, контролирующего микроклимат в помещении. Полный запуск объекта ориентировочно должен состояться осенью.

Второй объект также находится в работе.

Иван Морозов,
заместитель директора сельхозпредприятия «Агро-Сибирь» (Смоленский район):

На сегодняшний день уже залито свайное поле, в июле начнем монтаж конструкций. Есть шансы уложиться и запустить второй коровник также в 2022 году. Но это очень оптимистичные планы. Вероятно работы перейдут на следующий год.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Напомним, весь комплекс рассчитан на содержание 1,2 тыс голов скота. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. На сегодняшний день это один из самых масштабных проектов в области животноводства Алтайского края.

Ранее замминистра сельского хозяйства региона отмечал, что всего подобных проектов стоимостью от 100 млн рублей и выше в крае 27.

Что известно о хозяйстве

«Агро-Сибирь» входит в ТОР-10 крупнейших хозяйств Алтайского края. По уровню выручки в 2021 году сельхозпредпритие заняло восьмое место с показателем в 1,48 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2020 году составил 27,2%.

Хозяйство также входит в десятку крупнейших налогоплательщиков края в сфере АПК.

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