Огнестрельное оружие алтайского строителя Мудрика продали с торгов

Три единицы огнестрельного оружия, принадлежавшие строителю Сергею Мудрику, купила барнаульская фирма «Барс», которая владеет магазином с аналогичным названием. Фирма заплатила за весь «арсенал» более 200 тыс. рублей.

Суд признал финансово несостоятельным известного строителя 28 февраля 2018 года по заявлению Сбербанка — основного его кредитора. Банку Сергей Мудрик задолжал 24 млн рублей — около 10 лет назад он был поручителем по кредитам компаний «Горизонт» и «ДМ». В кризис компании-заемщики обанкротились и не вернули кредиты. Долг предъявили лично Сергею Мудрику.

Финуправляющий Мудрика Сергей Соколов проанализировал активы и пассивы банкрота и выявил у него пригодное к продаже имущество. Согласно отчету Соколова, имущества немного: от мая 2018 года 1274 акций «Ростелекома» и пять единиц огнестрельного оружия, являвшихся предметом залога.

Акции купил 31 августа за 75 тыс. рублей житель Ленинградской области. Три единицы огнестрельного оружия приобрела фирма «Барс»: ИЖ-27ЕМ за 9,6 тыс. рублей, Benelli Mania (12-го калибра) за 60 тыс. рублей, Strasser RS-05 за 144 тыс. О последних двух моделях охотники на различных форумах оставляют хвалебные отзывы.

Огнестрельное оружие продали с заключением прямых договоров продажи имущества должника — именно такой порядок утвердил арбитражный суд.

Ружье. Оружие. СС0

Огнестрельное оружие — не самый распространенный вид имущества граждан-банкротов, выставляемый на продажу. Но, как правило, востребованный. В документах о продаже обычно оговаривается, что покупателем может быть только лицо, имеющее лицензию на владение охотничьим огнестрельным оружием.

Так, в начале года два гражданина и юрлицо купили через специализированный магазин «Барс» два отечественных карабина и двустволку, принадлежавшие Юрий Титову, бывшему гендиректору «Ключевского элеватора». Покупатели заплатили за это в общей сложности 48 тыс. рублей.