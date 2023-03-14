Оксана Некрасова: «Я занимаюсь очень красивым делом»

О своей роли в бизнесе, инвестиционной ценности и функции украшений рассказывает Оксана Некрасова, владелица «Ювелирного Дома «ЭЛИТА», вице-президент ассоциации «Национальные Ювелирные Бренды России», глава регионального представительства в СФО клуба «Российская Ювелирная Торговля».

— Оксана , что представляет собой , на ваш взгляд , современный ювелирный бизнес?

— По сути, это много направлений: производство, торговые дома, торговые розничные сети. Кстати, розничные предприятия можно еще разделить по уровню сервиса на ювелирные магазины и бутики.

Последнее — это то, чем я и занимаюсь уже более 30 лет. Это время, за которое накоплен колоссальный опыт, и я охотно им делюсь со своими коллегами и теми, кто хочет с легкостью войти в ювелирный бизнес. Для этого я создала первую в России франшизу бутиков «Ювелирный Дом ЭЛИТА».

— Чем , по-вашему , ювелирный бизнес отличается от других?

— Самое главное — это работа с ценителями этой красоты, ведь у ювелирных украшений очень многогранная функция — от познавательной до защитной, инвестиционной, эстетической и до, конечно, самого «украшательства».

— Какова в этом бизнесе ваша роль?

— То, чем я занимаюсь, — это очень красивое дело, ведь в моих бутиках собраны самые прекрасные коллекции от лучших ювелирных брендов. Я принимаю участие не только в самом бизнесе, но и в его развитии и улучшении: посещаю ювелирные выставки, встречаюсь с самыми интересными людьми, лично отбираю и примеряю самые прекрасные украшения и затем помогаю в выборе своим клиентам. И это все меня наполняет и вдохновляет.

Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита». Ювелирная выставка. Фото предоставлено компанией «Элита».

— Вы отметили познавательную функцию. Что вы подразумеваете под этим?

— У каждого украшения есть своя история: самого дизайнера, бренда, история трендов и их развития. Я обожаю общаться со своими покупателями, когда вижу, насколько им интересны ювелирные украшения, и как они превращаются в настоящих ценителей и коллекционеров современного искусства.

Я все время стремлюсь дать своим покупателям намного больше информации о ювелирных коллекциях и брендах и мне нравится, что это им это интересно.

— Расскажите немного о защитной функции украшений.

— Да, изначально украшения носили защитную функцию. Люди до сих пор верят в энергетическую силу символов и природного камня, ведь знаки — это своеобразные обереги, а камень — часть природы.

Я сама с Алтая, где люди максимально близки к природе и верят в ее силу. И я максимально использую свои знания, которые я вложила и в красивый бизнес-проект франшизы «ЭЛИТА».

— Насколько инвестиционно привлекателен ювелирный бизнес?

— Посмотрите на меня: я в этом деле более трех десятилетий, и мой интерес к нему не ослабевает. Я считаю, что это настоящий женский бизнес: это красиво и инвестиционно привлекательно. Расцветает твой бизнес, и расцветаешь, развиваешься ты.

Если обратится к статистике, то самые лучшие инвестиции — в золото и драгоценные камни. За последние десятилетия их стоимость только растет. И в дальнейшем все эксперты прогнозируют только рост.

Что касается эмоциональной привлекательности, мой бизнес меня вдохновляет, когда я вижу, насколько счастливы женщины при покупке ювелирного украшения.

— А как вы думаете , будет ли ювелирный бизнес в целом продолжать свое развитие?

— Хочу отметить, несмотря на ситуацию, ювелирный рынок очень активно развивается в последнее время. Появляются новые имена — дизайнеров и брендов, новые технологии, материалы и самые необыкновенные дизайны.

Ювелирная отрасль может гордиться своими ювелирами. Это самая креативная индустрия, и подход к работе в ювелирном бизнесе тоже должен быть креативным. Здесь активно развивается ручной художественный труд, и это привлекательно и с эстетической точки зрения, и с инвестиционной. А стоимость ювелирных изделий будет только расти.

Как говорится, пока на земле остается хоть одна женщина, ювелирное дело будет процветать!

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