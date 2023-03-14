Оксана Некрасова: «Я занимаюсь очень красивым делом»

— Оксана, что представляет собой, на ваш взгляд, современный ювелирный бизнес?
— По сути, это много направлений: производство, торговые дома, торговые розничные сети. Кстати, розничные предприятия можно еще разделить по уровню сервиса на ювелирные магазины и бутики.
Последнее — это то, чем я и занимаюсь уже более 30 лет. Это время, за которое накоплен колоссальный опыт, и я охотно им делюсь со своими коллегами и теми, кто хочет с легкостью войти в ювелирный бизнес. Для этого я создала первую в России франшизу бутиков «Ювелирный Дом ЭЛИТА».
— Чем, по-вашему, ювелирный бизнес отличается от других?
— Самое главное — это работа с ценителями этой красоты, ведь у ювелирных украшений очень многогранная функция — от познавательной до защитной, инвестиционной, эстетической и до, конечно, самого «украшательства».
— Какова в этом бизнесе ваша роль?
— То, чем я занимаюсь, — это очень красивое дело, ведь в моих бутиках собраны самые прекрасные коллекции от лучших ювелирных брендов. Я принимаю участие не только в самом бизнесе, но и в его развитии и улучшении: посещаю ювелирные выставки, встречаюсь с самыми интересными людьми, лично отбираю и примеряю самые прекрасные украшения и затем помогаю в выборе своим клиентам. И это все меня наполняет и вдохновляет.
— Вы отметили познавательную функцию. Что вы подразумеваете под этим?
— У каждого украшения есть своя история: самого дизайнера, бренда, история трендов и их развития. Я обожаю общаться со своими покупателями, когда вижу, насколько им интересны ювелирные украшения, и как они превращаются в настоящих ценителей и коллекционеров современного искусства.
Я все время стремлюсь дать своим покупателям намного больше информации о ювелирных коллекциях и брендах и мне нравится, что это им это интересно.
— Расскажите немного о защитной функции украшений.
— Да, изначально украшения носили защитную функцию. Люди до сих пор верят в энергетическую силу символов и природного камня, ведь знаки — это своеобразные обереги, а камень — часть природы.
Я сама с Алтая, где люди максимально близки к природе и верят в ее силу. И я максимально использую свои знания, которые я вложила и в красивый бизнес-проект франшизы «ЭЛИТА».
— Насколько инвестиционно привлекателен ювелирный бизнес?
— Посмотрите на меня: я в этом деле более трех десятилетий, и мой интерес к нему не ослабевает. Я считаю, что это настоящий женский бизнес: это красиво и инвестиционно привлекательно. Расцветает твой бизнес, и расцветаешь, развиваешься ты.
Если обратится к статистике, то самые лучшие инвестиции — в золото и драгоценные камни. За последние десятилетия их стоимость только растет. И в дальнейшем все эксперты прогнозируют только рост.
Что касается эмоциональной привлекательности, мой бизнес меня вдохновляет, когда я вижу, насколько счастливы женщины при покупке ювелирного украшения.
— А как вы думаете, будет ли ювелирный бизнес в целом продолжать свое развитие?
— Хочу отметить, несмотря на ситуацию, ювелирный рынок очень активно развивается в последнее время. Появляются новые имена — дизайнеров и брендов, новые технологии, материалы и самые необыкновенные дизайны.
Ювелирная отрасль может гордиться своими ювелирами. Это самая креативная индустрия, и подход к работе в ювелирном бизнесе тоже должен быть креативным. Здесь активно развивается ручной художественный труд, и это привлекательно и с эстетической точки зрения, и с инвестиционной. А стоимость ювелирных изделий будет только расти.
Как говорится, пока на земле остается хоть одна женщина, ювелирное дело будет процветать!
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