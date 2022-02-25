Ольга Ефимова: «Я людям люблю расправлять крылья»

— Просьба немного рассказать о себе.

— Возраст — 45 лет, дата рождения 08.08.

Образование: учитель истории, юрист; дополнительное образование: Международный институт менеджмента ЛИНК, программа «Стратегия».

Место работы: консалтинговое агентство «O-EFIMOVA: маркетинг+интернет», создатель и руководитель агентства.

Навыки: стратегическое планирование, управление проектами, маркетинг полного цикла, аналитика.

Увлечения: собирать единомышленников в любимой профессии — Сообществе маркетологов Алтайского края. А еще путешествия, рукоделие (что-то сделать своими руками), чтение, искусство.

Встреча Сообщества маркетологов Алтайского края. Фото: из архива Ефимовой О.

— Как пришли в профессию?

Мечтала в школе стать юристом. Отучилась на юриста и получила дополнительное образование «учитель истории». Маркетинг в моей жизни возник случайно, когда вышла из декрета. После отпуска по уходу за ребенком надо было зарабатывать деньги. Я пришла в профессию, где частью функционала была реклама, продвижение, маркетинг. Затем прошла дополнительное образование. И теперь это стало делом моей жизни.

— Какие достижения?

Самое главное достижение — мое консалтинговое агентство, которому три года. До этого работала в найме. Сейчас — «свободное плавание». Я могу вести компанию под своим личным брендом и нести ответственность за людей, которые здесь работают. На сегодня это мой самый успешный проект. Его успех складывается из проектов, которые мы реализуем для клиентов. Они обращаются за маркетингом, построением бизнес-процессов, стратегическим планированием, за развитием аккаунтов в соцсетях.

Маркетинговый десант в парке Изумрудный. Фото: из архива Ефимовой О.

— С какими вопросами «по делу» к вам обращаются знакомые?

У меня широки связи и мне повезло, что мои знакомые, близкие и друзья обращаются ко мне как к эксперту и маркетологу. Иногда встречается, что ближний круг может обесценивать твои навыки и знания — у меня не так. Еще обращаются люди, которые видят, как я поменяла свою жизнь и смогла реализовать мечту о своем деле. Я людям люблю расправлять крылья, поднимать самооценку и давать мотивацию, чтобы они не боялись делать шаги навстречу к переменам.

— Какие из компаний можете привести как пример «высоких профессионалов»?

— Мне интересна сфера диджитал, нравится, как строит бизнес-модель компания Дениса Газукина. В принципе у меня вызывает уважение любой бизнесмен, у которого есть за плечами своё дело. Интересен опыт предпринимателей, тех, кто прошел разные перипетии рынка. Интересен предпринимательский взгляд, умение противостоять обстоятельствам, умение стратегически мыслить.

Ольга Ефимова в офисе. Фото: из архива Ефимовой О.

— Принимаете ли участие в политической жизни? Какие идеи близки?

Политика — не моя история на сегодня. Близки идеи свободы и терпимости. В каком плане? Надо уважать мнение другого человека. Допускать, что у человека может быть другой взгляд на вещи — и это не значит, что он плохой. В обществе не нравится, что люди сейчас слишком быстро осуждают. Я за созидательный процесс: сделай сам и покажи своим примером, как можно по-другому. В этом плане мне близка тактика экодвижения «Мусора.Больше.Нет» Барнаул. Нравится, как они приучают город к раздельному сбору вторсырья. Подход «Сделай сам и научи другого» — мне это близко. И еще. Я поменяла отношение к благотворительности. Считаю, что компании не должны замалчивать свои добрые дела. Быть скромным — делает честь. Но как нам научить другие поколения творить благо?

— Чему нам надо поучиться у иностранцев? А что может стать примером?

— Открытости, готовности к коммуникации и уверенности в себе. Считаю, базовой уверенности нам не хватает. Нам надо научиться уважать себя, свои корни, свою историю. Она разная, но это наши корни и история. Пример для иностранцев — наша душевность, сопереживание. Это бы не потерять и не расплескать. Еще иностранцам стоит поучиться у нас преодолению всех препятствий и легкому отношению к сложностям. Как бы мы ни были озадачены проблемой, это нас не ломает. Мы сильные духом.

Ольга Ефимова в Стамбуле. Фото: из архива Ефимовой О.

— В чем готовы помочь нашим землякам?

— Как профессионал в маркетинге и стратегическом планировании, готова помогать в социальных проектах. Есть фонды, которым требуется помощь в продвижении. Могу объяснять, как правильно подавать информацию о себе, научить инструментам, которые не требуют затрат.

— Что читаете сами в профессиональном плане и что посоветуете другим?

— Читаю ресурсы по темам маркетинга, рекламы, исследований. Могу рекомендовать интернет-ресурсы AdIndex.ru, Sostav.ru, Sbermarketing.ru, rbc.ru — о рекламном рынке, трендах маркетинга, кейсах.

— Какие ваши навыки?

— Мой навык — искать решение для компании. Оценивать маркетинг сначала в цифрах, затем в косвенных позициях — креативе, эмоциональной составляющей. В моем понимании, маркетинг четко заточен под результат в цифрах: средний чек это или общий доход, увеличение клиентов, или увеличение числа благотворителей. Чтобы понимать эффективность, нужно считать. Еще могу поделиться как построить личный бренд с минимальными вложениями. Зачастую компании упускают возможность усилить себя за счет личного бренда руководителей. А ведь это дает весомые плюсы и увеличивает доверие.

Авторский мастер-класс по личному бренду. Фото: из архива Ефимовой О.

— В деловом клубе у кого и чему хотелось бы поучиться?

— Мне интересна экспертиза по интернет-маркетингу. Хочется познакомиться с гуру или ментором, потому что каждому эксперту нужен свой более высокого уровня эксперт. Интересно послушать о том, как включаться в работу и как выключаться из неё.

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