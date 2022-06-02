Онлайн-сервисы в действии. Клиенты «Алтайэнергосбыта» осваивают дистанционные каналы обслуживания

Один из крупнейших гарантирующих поставщиков электроэнергии в Сибири — «Алтайэнергосбыт» — несколько лет назад взял курс на внедрение современных онлайн-сервисов. Они позволяют клиентам компании не только передавать показания приборов учета и оплачивать электроэнергию в любое удобное время, но и получать в электронном виде платежные документы, заказывать энергосервисные услуги. Причем сегодня сбыт охотно делится своими IT-возможностямии опытом с сектором ЖКХ, помогая последнему решать проблемы с долгами.

Подробнее о развитии этого направления рассказал генеральный директор АО «Алтай­энергосбыт» Валерий Нагорнов.

— Почему на сегодняшний день важен переход в онлайн?

— Когда мы запускали наши дистанционные каналы обслуживания клиентов, это направление для электроэнергетики и в целом для ЖКХ было в новинку. Но с каждым годом онлайн-сервисы становятся все более актуальными.

Так, в 2020 году, с началом пандемии, они стали неотъемлемой частью практически любого бизнеса, «Личный кабинет клиента» стал для нас одной из важнейших возможностей взаимодействия с потребителями. В этом году новые условия — высокие цены на бумагу и необходимость доставки платежного документа клиенту. Опять же мы это можем сделать онлайн.

Есть еще один важный аспект. Если вдуматься, что ежегодно 4,9 тыс. человек, получающие хотя бы одну онлайн-квитанцию, спасают от вырубки 12 деревьев, то отказ от бумажного счета — это выбор в пользу экологии, сохранения наших лесов. И этот выбор может сделать каждый из клиентов «Алтайэнергосбыта» в «Личном кабинете клиента» (ЛКК), поменяв способ доставки платежных документов с бумажного на электронный.

Онлайн-сервисы. АО «Алтайэнергосбыт»

— Какие результаты вы отмечаете в части перехода на онлайн-квитанции?

— Не может не радовать, что число клиентов, отказавшихся от бумажных счетов, растет. Если на начало года таких лицевых счетов мы насчитывали 31 тыс. среди физическихлиц и порядка 4,9 тыс. среди юридических лиц, то на сегодняшний день электронные квитанции получают уже свыше 37 тыс. физлиц и более 6 тыс. юрлиц.

Стоит учитывать, что большая доля наших клиентов — люди пожилого возраста, проживающие в небольших деревнях. Это накладывает свой отпечаток: молодому поколению гораздо проще перейти в онлайн, плюс в отдаленных населенных пунктах возникают проблемы со связью. Именно поэтому мы призываем молодежь помочь своим старшим родственникам научиться пользоваться ЛКК или самостоятельно проводить оплату с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн» на официальном сайте компании.

— Сегодня сервис «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте «Алтайэнергосбыт» позволяет оплачивать и ряд коммунальных услуг. Как это возможно?

— Действительно, данный сервис доступен не только нашим абонентам, но и клиентам предприятий ЖКХ, с которыми «Алтайэнергосбыт» заключил агентский договор. Оплатить ЖК-услуги можно дистанционно и в любое время суток, для этого необходим только номер лицевого счета.

В целом агентская деятельность позволяет коммунальному предприятию передать «Алтайэнергосбыту» функции по начислению и сбору платежей, печати и доставке платежных документов, массовой загрузке данных в ГИС ЖКХ, обмену информацией с органами социальной защиты по получателям льгот и субсидий, СМС-информированию потребителей, по досудебной и претензионно-исковой работе с должниками. Развитием этого направления мы занялись для решения проблемы высокой задолженности сектора ЖКХ за электроэнергию. Сегодня у нас есть опыт, техническое оснащение и компетентный персонал, которые позволяют увеличивать сбор платежей в этом непростом секторе.