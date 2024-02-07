Опрошенному верить. Почему алтайские топ-менеджеры откладывают инвестпроекты и повышают цены

Больше трети директоров алтайских предприятий перенесли на более поздний срок или приостановили реализацию инвестпроектов. Около половины заявили, что в 2024 году повысят цены на продукцию, и почти 60% – что поднимут зарплаты персоналу. Таковы результаты последнего опубликованного опроса руководителей, проведенного минэкономразвития Алтайского края и посвященного итогам 2023 года и планам на 2024-й. Смотрим, как изменились настроения директоров и что на это повлияло.

Оптимистичный настрой

Начнем с инвестиций. Опрос, проведенный по итогам первого полугодия 2023 года, о котором altapress.ru писал раньше, показал оптимистичный настрой топ-менеджмента.

Тогда 95% респондентов рассказали, что в 2023 году продолжат инвестировать в развитие бизнеса. Условия инвестклимата удовлетворили 59% директоров, еще 6% назвали их благоприятными - в общем, хорошая была новость.

Более того, к четвертому кварталу 2023 года доля директоров, сообщивших о росте инвестиций в основной капитал, возросла с 6% в первом квартале до 22%.

И все же на настроения части руководителей сильно повлияло увеличение ключевой ставки Центробанка. 44% опрошенных отметили, что это влияние негативное или скорее негативное, а четверть затруднились ответить.

Только 28% не ощутили никакого влияния - вероятно, это те, кто не пользуется банковскими кредитами или получает только льготные.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию. Анна Зайкова

Смена настроения

После повышения ставки ЦБ, как и следовало ожидать, часть директоров отметили удорожание банковских кредитов (35%). При этом 22% респондентов столкнулись с необходимостью перенести реализацию инвестпроектов на более поздний срок. А еще 15% даже приостановили их реализацию.

Иначе говоря, решение Центробанка оказало негативное влияние на инвестиционную активность 37% участников опроса.

Но настроения алтайских директоров все-таки парадоксальные. В ходе этого же опроса 80% руководителей назвали условия инвестиционного климата удовлетворительными или благоприятными, и это выше, чем полгода назад (65%). Доля неудовлетворенных инвестклиматом и вовсе сократилась с 30 до 16%.

Цены меняются неравномерно. Pixabay.com

Инфляционные настроения

В ходе опроса также выяснялось, будут ли алтайские руководители повышать цены на продукцию своих предприятий в первом квартале 2024 года. 40% заявили, что будут.

Но 50% все же намерены сохранить ценовую политику на уровне четвертого квартала 2023 года. Причем 5% даже сообщили о предстоящем снижении цен.

Интересна также субъективная оценка уровня инфляции, которую дали руководители в ходе опроса. 71% из них заявили, что ее официальное значение не отражает реальную динамику цен.

Социологический опрос. pixabay.com.

Инфляция в 2023 году, по мнению руководителей, составила 17,9%. Тогда как по данным Алтайкрайстата - 8,77% (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года).

Вообще же, скептическое отношение к официальной инфляции руководители демонстрируют на протяжении всех опросов минэкономики с начала 2022 года.

Так, полгода назад, когда крайстат сообщил об инфляции в 3,18% (июнь 2023 года к декабрю 2022 года), алтайские директора завили, что она составила 27,4%.

Опрос. Минэкономразвития АК. Скан.

Зарплатные перспективы

Еще одной причиной роста цен на свою продукцию опрошенные назвали рост зарплат. Как уже писал altapress.ru, на повышение оплаты труда директоров толкает острый дефицит кадров с одной стороны и рост спроса на продукцию (и стремление увеличить производство) с другой.

И вот, как показал последний опрос, 58% планируют проиндексировать зарплаты персоналу в 2024 году. Из них треть говорят о росте на 5%-10%, а еще 12% - об индексации на 10% - 20%.

Спрос на реализуемую продукцию (товары, услуги). Минэкономразвития АК. Скан.

Интересно, что чаще других о планируемом повышении зарплаты говорили представители сельхозпредприятий, розничной торговли и пищевой отрасли. Впрочем, нашлись и те, кто намерен сохранить зарплату на уровне 2023 года их оказалось 22%.

Кстати, отношение к зарплатам у руководителей за год не изменилось: в предыдущих опросах о намерении повысить их говорили 59%.

Санкционные трудности

Интересно, что за полгода количество руководителей, негативно или скорее негативно оценивающих влияние международных экономических санкций, увеличилось с 40 до 45%.

Как и полгода назад, лишь 5% полагают, что их введение оказало положительное воздействие на деятельность предприятий.

Среди мер, которых не хватает для преодоления последствий экономических санкций, руководители назвали снижение налоговой нагрузки на бизнес, расширение программ льготного кредитования и субсидирования бизнеса. А также сдерживание цен на топливно-энергетические ресурсы и сырье.

Итоги опроса. Минэкономразвития.

О чем еще рассказали руководители

Производство. 27% руководителей намерены увеличить производство в первом квартале 2024 года, 25% сократить, 44% - сохранить на уровне четвертого квартала 2023 года.

27% руководителей намерены увеличить производство в первом квартале 2024 года, 25% сократить, 44% - сохранить на уровне четвертого квартала 2023 года. Загрузка. 37% респондентов сообщили, что загрузка производственных мощностей их предприятия составит в первом квартале 2024 года 60-90%, 24% - 30-60%, 22% - 90-100%.

37% респондентов сообщили, что загрузка производственных мощностей их предприятия составит в первом квартале 2024 года 60-90%, 24% - 30-60%, 22% - 90-100%. Спрос. 30% респондентов ожидают увеличения спроса на их продукцию, 21% - снижения. 43% не ожидают изменений.

30% респондентов ожидают увеличения спроса на их продукцию, 21% - снижения. 43% не ожидают изменений. Прибыль. 45% руководителей ожидают, что прибыль в первом квартале 2024 года сохранится на уровне четвертого квартала 2023-го. Снижение прогнозируют 26%, увеличение – 25%.

Кого опрашивает минэкономразвития В опросе об итогах четвертого квартала 2023 года и планах на 2024 года приняли участие руководители 130 предприятий различных видов экономической деятельности и отраслей экономики края. Минэкономразвития края с начала 2022 года публикует ежеквартальные опросы директоров алтайских компаний - исследуют условия деловой среды, общее состояние и динамику предприятий. Влияние санкций - один из вопросов руководителям.

Самое важное - в нашем Telegram-канале