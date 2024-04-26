Оптика зашла: «Ростелеком» впервые построил скоростные линии связи в девяти селах Алтайского края

«Ростелеком» с начала 2024 года построил волоконно-оптические линии связи в 15 населенных пунктах Алтайского края. В шести из них оператор достраивал отдельные участки цифровой сети, в девяти сёлах завел скоростной интернет впервые.

«Ростелеком» с начала 2024 года построил волоконно-оптические линии связи в 15 населенных пунктах Алтайского края.

Напомним, в первом квартале «Ростелеком» подключил к услугам 21 населенный пункт, в котором построил сеть еще в конце прошлого года. После чего продолжил строительство оптики в райцентрах Мамонтово и Усть-Калманка, селе Фирсово Первомайского района и поселках Бельмесёво и Центральный в пригороде Барнаула.

Впервые доступ к скоростному интернету получили жители населенных пунктов Светлое, Екатерининское, Колос, Карпово Второе, Черемушкино, Глубокое, а также Солнечный Алейского район, Комсомольский Мамонтовского и Октябрьский Кытмановского районов. Провайдер также завел оптику в садоводства Амурский и Лесное Бийского района.

Первые подключения к услугам начались в апреле в Черемушкино, Глубоком, Карпово и Октябрьском. На базе цифровой сети жители получили доступ к скоростному интернету, интерактивному ТВ и домашнему видеонаблюдению.

Мы начали год с хороших темпов строительства и замены медных линий на оптические. После завершения работ поэтапно переключаем на оптику действующих абонентов и подключаем новых. В этом году продолжим активно развивать сети в небольших населенных пунктах и предоставлять жителям глубинки хорошую скорость, качественное ТВ и другие цифровые услуги, — отметил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Узнать о технической возможности подключения услуг и оставить заявку можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 100 08 00.

Справка: на 1 января 2024 года доступ к скоростному интернету в Алтайском крае имеют 122 тысячи сельских семей, что составляет 34% от общего количества частных домохозяйств. Всего же цифровыми услугами регионе пользуются 71% абонентов «Ростелекома».

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