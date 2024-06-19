Основные работы по благоустройству парка «Юбилейный» в Барнауле завершат в 2024 году

Ход благоустройства парка «Юбилейный» обсудили в Барнауле в рамках выездного совещания, которое провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по благоустройству города Барнаула Петр Воронков, председатель комитета по городскому хозяйству Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, представитель подрядной организации, генеральный директор ООО «РУСТРОЙ» Оганес Аванян.

В настоящее время в «Юбилейном» проводится третий этап благоустройства. 25 марта текущего года между комитетом по благоустройству города и ООО «Рустрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение благоустроительных работ.

В настоящее время в «Юбилейном» проводится третий этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В текущем году на территории парка запланирована организация зон активного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек), обустройство детского игрового и спортивного комплексов (зоны для игр в теннис, волейбол, бадминтон, футбол, спортивные тренажеры).

Также в 2024 году здесь завершат обустройство площадок для выгула собак, создание новой части пешеходно-тропиночной сети и высадку 144 деревьев (40 берез, 30 рябин, 24 вяза, 20 кленов, 30 елей).

В настоящее время в «Юбилейном» проводится третий этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Основные работы в парке мы завершим в этом году. Мы видим, что сегодня подрядчик набрал хороший темп работ. Сейчас ведутся работы по укладке поребрика, по прокладке кабеля освещения, проведены работы по сносу аварийных деревьев, вывозке поросли, ведётся планировка участков, — отметил Андрей Курышин.

Выездное совещание по ходу благоустройства парка «Юбилейный». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Заместитель главы городской администрации также поручил подрядчику рассмотреть возможность проведения работ в выходные дни, чтобы погодные условия не сказались на сроках. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 14 октября.

Напомним, что благоустройство территории парка «Юбилейный» ведется с 2022 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федеральной программы «Формирование современной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы.

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