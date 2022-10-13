«Осталось не так много»: аграрный вице-губернатор рассказал об уборочной и дешевом зерне

Александр Лукьянов отметил, что в Алтайском крае продолжается процесс технического перевооружения. При чем растет не только сумма вложенных инвестиций, но и количество приобретенной техники.
Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:
Если в 2020 году объем инвестиций в техперевооружение составил 12 млрд рублей, в 2021-ом — 18,7 млрд рублей, за девять месяцев текущего года мы перешагнули рубеж в 17,5 млрд рублей. Плюсом к прошлому году мы взяли большое количество тракторов и комбайнов. Это и дает нам уверенность в будущем.
На сегодняшний день качественные показатели зерна впечатляют, отмечает чиновник. 98% собранной пшеницы имеет продовольственные кондиции. Обычно этот показатель составляет 88−93%.
Что происходит с ценами
При этом ценовая составляющая на рынке существенно просела. Пока пшеница III класса внутри региона продается по 10,5−11 тыс. рублей за тонну. По словам Александра Лукьянова, экспортные цены в Казахстан чуть выше.
Объявлены в России и зерновые интервенции: за первые две недели алтайские предприятия реализовали в закрома родины 12,6 тыс тонн зерна. Большого интереса к торгам пока нет.