«Осталось не так много»: аграрный вице-губернатор рассказал об уборочной и дешевом зерне

Уборочная компания в Алтайском крае проведена на 70%. Об этом в ходе визита в Белокуриху рассказал вице-губернатор региона Александр Лукьянов. По его словам, завершить все работы в оптимальные сроки помогает новая техника и хорошая погода.

Александр Лукьянов отметил, что в Алтайском крае продолжается процесс технического перевооружения. При чем растет не только сумма вложенных инвестиций, но и количество приобретенной техники.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Если в 2020 году объем инвестиций в техперевооружение составил 12 млрд рублей, в 2021-ом — 18,7 млрд рублей, за девять месяцев текущего года мы перешагнули рубеж в 17,5 млрд рублей. Плюсом к прошлому году мы взяли большое количество тракторов и комбайнов. Это и дает нам уверенность в будущем.

На сегодняшний день качественные показатели зерна впечатляют, отмечает чиновник. 98% собранной пшеницы имеет продовольственные кондиции. Обычно этот показатель составляет 88−93%.

Участники форума «Зерно Сибири» в Барнауле. Алтайские зерновые конференции.

Что происходит с ценами

При этом ценовая составляющая на рынке существенно просела. Пока пшеница III класса внутри региона продается по 10,5−11 тыс. рублей за тонну. По словам Александра Лукьянова, экспортные цены в Казахстан чуть выше.

Объявлены в России и зерновые интервенции: за первые две недели алтайские предприятия реализовали в закрома родины 12,6 тыс тонн зерна. Большого интереса к торгам пока нет.