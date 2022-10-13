13 октября
﻿
Экономика

«Осталось не так много»: аграрный вице-губернатор рассказал об уборочной и дешевом зерне

Уборочная компания в Алтайском крае проведена на 70%. Об этом в ходе визита в Белокуриху рассказал вице-губернатор региона Александр Лукьянов. По его словам, завершить все работы в оптимальные сроки помогает новая техника и хорошая погода.

Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0

Александр Лукьянов отметил, что в Алтайском крае продолжается процесс технического перевооружения. При чем растет не только сумма вложенных инвестиций, но и количество приобретенной техники.

Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:

Если в 2020 году объем инвестиций в техперевооружение составил 12 млрд рублей, в 2021-ом — 18,7 млрд рублей, за девять месяцев текущего года мы перешагнули рубеж в 17,5 млрд рублей. Плюсом к прошлому году мы взяли большое количество тракторов и комбайнов. Это и дает нам уверенность в будущем.

На сегодняшний день качественные показатели зерна впечатляют, отмечает чиновник. 98% собранной пшеницы имеет продовольственные кондиции. Обычно этот показатель составляет 88−93%.

Участники форума &quot;Зерно Сибири&quot; в Барнауле.
Участники форума «Зерно Сибири» в Барнауле.
Алтайские зерновые конференции.

Что происходит с ценами

При этом ценовая составляющая на рынке существенно просела. Пока пшеница III класса внутри региона продается по 10,5−11 тыс. рублей за тонну. По словам Александра Лукьянова, экспортные цены в Казахстан чуть выше.

Объявлены в России и зерновые интервенции: за первые две недели алтайские предприятия реализовали в закрома родины 12,6 тыс тонн зерна. Большого интереса к торгам пока нет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость